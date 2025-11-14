Bức ảnh 100k tiền rau củ gây xôn xao

Giá rau củ nói riêng hay giá thực phẩm nói chung sẽ thay đổi tùy từng thời điểm lẫn địa điểm, đơn cử như việc ở thành phố lớn giá sẽ khác ở quê. Thậm chí trong cùng 1 thành phố, mua đồ ở siêu thị và mua ngoài chợ truyền thống, cũng đã có sự chênh lệch. Đó là điều chúng ta ai cũng biết cả.

Tuy nhiên gần đây, nhiều người ở nhiều nơi đều có chung 1 thắc mắc: Sao giá rau củ dạo này có vẻ tăng quá, lắm khi đi chợ xong mà choáng?!

Băn khoăn với giá rau củ, thực phẩm

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một bà nội trợ cũng thảng thốt: "100k chỗ rau củ này".

Bức ảnh cô đăng kèm bài đăng

Cùng thời điểm, một người khác cũng bày tỏ sự bất ngờ: "Thật sự luôn hôm nay đi mua ngần này đồ ở chợ chỗ Hoàng Đạo Thuý (Hà Nội) hết 60k. Tự nấu nồi phở hết 400k, biết thế đi mua 2 bát ăn cho xong".

Chỗ rau hết 60k khiến người mua bất ngờ

Trước đó, cũng có một người than thở: "37k mua được mỗi thế này".

3 quả cà chua thêm ít hành lá, rau mùi hết 37k

Trong phần bình luận của những bài đăng này, mỗi người lại có 1 quan điểm, cảm nhận khác nhau. Có người bày tỏ sự khó hiểu với giá rau củ, thực phẩm dạo gần đây. Cũng có người tặc lưỡi, cho rằng giá cả tăng cũng là dễ hiểu vì gần đây mưa bão nhiều, còn mua được thực phẩm sạch là tốt rồi.

Cuộc tranh luận về giá rau củ dạo gần đây (Ảnh chụp màn hình)

"Mình ở quê đây, không phải vùng tâm bão hay gì, chỉ là đợt rồi mưa nhiều, rau dập nát với úng nhiều lắm nên tăng giá là dễ hiểu. Quan trọng là rau sạch thôi, chứ giờ ở quê hay thành phố, cái gì cũng tăng cả" - Một người bày tỏ.

"Mình đi chợ hay mua cả cân hành lá, về nhà rửa sạch vẩy khô rồi cắt nhỏ để đông, chia túi nhỏ theo từng lần dùng nữa. Mua vậy rẻ hơn nhiều so mua với vài cọng, cả cân hành lá mình mua có 20k thôi" - Một người chia sẻ kinh nghiệm.

"Hôm trước em mua 6k 1 quả cà chua cũng hơi choáng" - Một người thảng thốt.

Làm sao tối ưu chi phí mua thực phẩm hàng tháng?

1. Hạn chế tích trữ bừa phứa

Tâm lý "đi 1 lần sắm đồ ăn vài tuần" dễ khiến chúng ta mua nhiều quá mức, khiến chi phí thực phẩm đội lên một cách không cần thiết. Khi mua quá nhiều, bạn khó kiểm soát hạn sử dụng, dễ để đồ hư hỏng hoặc quên mất mình đã có gì, dẫn đến mua trùng lặp. Việc này gây lãng phí cả tiền bạc lẫn thực phẩm.

Ảnh minh họa

Tối ưu nhất là lập danh sách theo nhu cầu thực tế trong 3-5 ngày, mua lượng vừa đủ với nhu cầu và ưu tiên nhóm thực phẩm dễ hỏng sử dụng trước. Khi tủ lạnh luôn gọn gàng, bạn sẽ kiểm soát chi tiêu tốt hơn và hạn chế thất thoát không đáng có.

2. Mùa nào thức nấy

Chọn thực phẩm theo mùa là một trong những cách tiết kiệm chi phí ăn uống, mà vẫn đảm bảo được ăn ngon, ăn đủ chất. Rau củ, trái cây đúng mùa thường có chất lượng tốt và giá rẻ hơn đáng kể so với thời điểm trái vụ.

3. Tính định lượng cụ thể cho từng bữa ăn

Việc này có thể hơi tốn thời gian và công sức trong 1-2 tuần đầu, nhưng đổi lại, nó giúp bạn không mua quá nhiều thực phẩm, từ đó không bỏ phí đồ ăn.

Ví dụ: Mỗi bữa, mình cần ăn 200gr thịt, 300gr rau. Một ngày 2 bữa (bữa trưa và bữa tối) như vậy, số lượng thịt và rau cần mua cho cả tuần lần lượt là 2,8kg và 4,2kg.

Sau khi mua đúng mức định lượng đã tính toán, bạn chỉ cần sơ chế và chia nhỏ thịt thà, rau củ theo nhu cầu ăn của từng bữa rồi cấp đông. Đến khi cần nấu thì lấy đúng khẩu phần của 1 bữa ra rã đông và chế biến. Bữa ăn vừa đủ chất, vừa đủ lượng. Không thừa, không gây lãng phí và cũng không tốn kém.