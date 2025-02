Bức ảnh chứng minh đẳng cấp bất bại của "ông hoàng Kpop"

Trưa 25/2, G-Dragon chính thức "thả xích" album phòng thu Übermensch và 2 MV Drama - Too Bad. Sản phẩm này đánh dấu lần thứ 3 G-Dragon phát hành album phòng thu, sau hơn 11 năm kể từ COUP DE'TAT. Phản ứng đầu tiên của fan nhạc là cực kỳ phấn khích. Tuy nhiên, nhiều người nhận định nhạc G-Dragon kén tai nghe ở lần đầu, cần phải "thẩm đi thẩm lại" mới dần thấm. Hiện tượng này xảy ra ở mọi sản phẩm G-Dragon phát hành.

Dù thế, thì album của G-Dragon vẫn có thể càn quét Kpop chỉ trong cái chớp mắt. G-Dragon chứng minh đẳng cấp ông hoàng qua những con số. Übermensch có tổng cộng 8 ca khúc, bao gồm Power, Home Sweet Home, Too Bad, Drama, IBELONGIIU, Take Me, Bonamana và Gyro-Drop đang chễm chệ ở top đầu các BXH âm nhạc nội địa.

Too Bad - 1 trong 2 track được G-Dragon phát hành album debut ngay trên đỉnh MelOn, Bugs và Genie (3 BXH nhạc số thuộc hệ thống iChart). Trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc, G-Dragon là nghệ sĩ solo thứ 2 (sau IU) và là nghệ sĩ nam solo đầu tiên làm được điều này. Too Bad leo lên ngôi vương MelOn chỉ sau 1 giờ phát hành, khiến fan nức nở tự hào.

Ngoài ra, các ca khúc trong album mới cũng "dàn hàng" trên BXH MelOn Hot 100, lần lượt Too Bad #1, Drama #2, IBELONGIIU #3, Take Me #4, Bonamana #6, #7 Gyro-drop (số liệu lúc 15h chiều 25/2 - giờ Hàn Quốc). Đây không phải lần đầu G-Dragon xâm chiếm toàn bộ BXH nhạc số nội địa bằng album của mình.

Người hâm mộ đã tiến hành tổng hợp thành tích vô tiền khoáng hậu của ông hoàng Kpop. Suốt 16 năm qua, từ album debut solo Heartbreaker (2009) đến mini album One of a Kind (2012), album COUP DE'TAT (2013), mini album Kwon Jiyong (2017) và cả album hiện tại, G-Dragon cứ tung sản phẩm là chiếm đóng hết top đầu BXH âm nhạc Hàn Quốc.

Bức ảnh này chứng minh đẳng cấp bất bại của G-Dragon tại Hàn Quốc. G-Dragon không ra nhạc để chiều lòng công chúng, nhưng là tiêu chuẩn chung của người Hàn khi nói về Kpop. Tại Trung Quốc, thủ lĩnh BIGBANG cũng đang thống lĩnh hàng loạt hot search, điển hình như No.1 "GD hát tiếng Trung" ; No.4 "Too Bad - GD đi bộ trên không (đụng nóc Melon)" ; No.6 "GD kết hợp cùng Yoo Jimin" ... Album Übermensch đạt chứng chỉ Bạch kim trên QQ (nền tảng nghe nhạc lớn nhất Trung Quốc) chỉ sau 2 giờ.

Một số bình luận nổi bật của Cnet:

- Long Vương hồi cung

- Sau bao năm người Hàn vẫn phài điên cuồng vì G-Dragon

- Sức mạnh đích thực của King of Kpop

- 20 năm rồi vẫn không ai có thể đánh bại.

- Sinh ra là để đứng top 1

- Quá dữ, tôi là người qua đường nhưng phải há hốc vì chưa bao giờ nghe chất nhạc Kpop như thế này, không theo xu hướng nhưng rất xu hướng.

- Chưa bao giờ thấy GD tụt dốc.

- Đây là cách siêu sao xuất hiện.

- G-Dragon không làm nhạc theo gu Hàn, gu Hàn là G-Dragon.