Bức ảnh chụp phòng ngủ một cựu sinh viên trường top khiến mọi phụ huynh "nóng máu"

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng "căng như dây đàn", nhiều phụ huynh Trung Quốc quen với việc lo toàn bộ mọi thứ cho con, chỉ mong con toàn tâm toàn ý học hành, thi đỗ trường top. Không ít gia đình khó khăn vẫn thắt lưng buộc bụng cho con học thêm, học ngoại khóa, tạo môi trường học tập tốt nhất.

Thế nhưng đôi khi, chính cách nuôi dạy "chỉ cần học giỏi, mọi thứ khác bố mẹ lo" ấy lại tạo nên một thế hệ giỏi kiến thức… nhưng vụng về với đời. Câu chuyện gây xôn xao ở Trung Quốc dưới đây là một ví dụ.

Theo đó, một ông bố ở Liêu Ninh (Trung Quốc) mới đây đã đăng một loạt bài lên MXH, "tố" cô con gái vốn là cựu sinh viên trường top đầu của mình lười biếng, ích kỷ. Bài viết kèm ảnh phòng ngủ bừa bộn của cô gái như bằng chứng cho lời ông nói.

Ông bố bức xúc đăng ảnh phòng con gái để "bóc phốt"

Theo ông, con gái ông học giỏi từ nhỏ, sau này còn đỗ vào một ngôi trường thuộc án 985 danh tiếng như mơ. Nay ra trường, cô về quê làm việc và sống cùng bố mẹ. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, mâu thuẫn gia đình bỗng chốc leo thang. Lý do là bởi cô liên tục chê bố mẹ can thiệp quá sâu khiến cô có cảm giác như quay lại thời cấp 2, cấp 3, bị quản lý quá chặt. Thậm chí, cô thường xuyên tranh cãi với mẹ.

Ông bố bức xúc cho biết con gái ông không bao giờ làm việc nhà, phòng ở thì bừa bộn, tiêu xài hoang phí, hầu như không trò chuyện với bố, chỉ mở miệng khi cần tiền. Cứ về nhà là cô lại ôm điện thoại, ra ngoài thì đeo tai nghe, di chuyển phải đi taxi, cơm nhà không ăn mà toàn gọi đồ ngoài.

Quá chán nản, vợ chồng ông quyết định… tìm chồng cho con gái. Để "gả nhanh", ông còn tuyên bố sẵn sàng đưa 200.000 NDT (khoảng 732 triệu đồng) làm của hồi môn. Trong mắt ông, con gái giờ chỉ còn giá trị duy nhất ở tấm bằng đại học top đầu.

Sau khi loạt bài "bóc phốt" được đăng tải, phản ứng của cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Nhiều phụ huynh tỏ ra đồng cảm với ông bố, cho rằng ông chỉ đang nói lên nỗi khổ chung của nhiều gia đình. Họ thừa nhận con mình cũng sinh hoạt thiếu kỷ luật chẳng kém khi phòng ốc thì bừa bộn, ngại làm việc nhà, tiêu xài hoang phí, thậm chí chẳng đỗ nổi trường top và đến giờ vẫn "ăn bám" ở nhà vì chưa tìm được việc. Một số còn hài hước nhân cơ hội "tiếp thị" con trai, khoe có nhà, có xe, ngoại hình ưa nhìn, sẵn sàng làm quen với cô gái này.

Ảnh minh họa

Một nhóm khác thì chỉ trích cô gái thẳng thừng, cho rằng tấm bằng từ trường top đầu không thể là "lá chắn" che đi thái độ ích kỷ, lối sống buông thả và thiếu trách nhiệm với gia đình. Họ cho rằng nếu tiếp tục duy trì thói quen này, cô sẽ khó mà thành công hay hạnh phúc trong tương lai.

Nhưng cũng có không ít người đặt dấu hỏi về cách giáo dục của ông bố, cho rằng chính lối nuôi dạy "chỉ cần học giỏi, mọi thứ khác bố mẹ lo" đã vô tình biến con thành "máy học" thiếu kỹ năng sống. Việc bao bọc quá mức, làm thay mọi việc từ nhỏ khiến đứa trẻ khi trưởng thành dễ bị hụt hẫng, không biết cách tự chăm sóc bản thân, thiếu tinh thần chia sẻ trách nhiệm và khó hòa nhập với đời sống thực tế.

Cha mẹ học gì từ câu chuyện này?

1. Đừng chỉ chú trọng điểm số, hãy chú trọng cả kỹ năng sống

Điểm số cao hay tấm bằng danh giá chỉ phản ánh một phần năng lực của con. Nếu chỉ tập trung vào học mà bỏ qua việc rèn luyện kỹ năng sống, quản lý tài chính, sắp xếp thời gian hay chăm sóc bản thân, con sẽ dễ rơi vào tình trạng "học giỏi nhưng vụng về với đời". Ngay từ nhỏ, cha mẹ có thể dạy con những việc cơ bản như tự nấu bữa ăn, dọn dẹp chỗ ở, quản lý khoản tiền tiêu vặt… để con hiểu giá trị lao động và tiền bạc.

2. Trao quyền tự lập từ sớm

Tự lập không thể hình thành trong một sớm một chiều, mà cần được rèn luyện qua những việc nhỏ. Thay vì làm hết mọi thứ cho con, hãy giao những nhiệm vụ phù hợp với lứa tuổi, từ việc tự chuẩn bị đồ dùng học tập đến việc tham gia vào quyết định gia đình. Khi con có quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó, con sẽ học được cách suy nghĩ độc lập và xử lý hậu quả.

3. Định hướng nghề nghiệp thực tế và lâu dài

Cha mẹ cần cùng con tìm hiểu thị trường lao động, xu hướng ngành nghề, yêu cầu kỹ năng và triển vọng phát triển. Đừng chỉ định hướng theo danh tiếng của ngành hay trường học, mà nên dựa trên năng lực, sở thích và mục tiêu lâu dài của con. Việc này giúp con không bị "ngợp" khi ra trường và biết cách tận dụng tấm bằng để tìm việc phù hợp.

Ảnh minh họa

4. Tôn trọng ranh giới của con khi đã trưởng thành

Khi con đã bước vào tuổi trưởng thành, cha mẹ cần học cách "lùi một bước". Việc can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư có thể khiến con cảm thấy bị kiểm soát, dẫn đến mâu thuẫn. Thay vào đó, hãy giữ vai trò người tư vấn, lắng nghe và gợi mở, thay vì áp đặt. Sự tôn trọng sẽ tạo điều kiện để con cởi mở và chủ động chia sẻ với cha mẹ hơn.

5. Nuôi dưỡng kỹ năng giao tiếp và kết nối xã hội

Kỹ năng giao tiếp không chỉ giúp con hòa nhập môi trường làm việc mà còn giúp xây dựng các mối quan hệ bền vững. Cha mẹ nên khuyến khích con tham gia hoạt động tập thể, tình nguyện hoặc câu lạc bộ, qua đó rèn luyện khả năng lắng nghe, chia sẻ và làm việc nhóm. Một người có kỹ năng giao tiếp tốt thường dễ thích nghi hơn, kể cả trong những môi trường mới lạ hay đầy áp lực.

Theo Baijiahao