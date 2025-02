Bức ảnh "mẹ 40 - con 15" khiến nhiều người không tin vào mắt mình, chính chủ tiết lộ thêm nhiều tình tiết oái ăm

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao clip bức ảnh “mẹ 40 - con 15” song lại khiến nhiều người không tin, phải vào hỏi “có thật không” hoặc “xin vía” vì quá trẻ đẹp. Clip do chính chủ đăng tải trên TikTok đã thu về gần 800 nghìn views và hàng trăm nghìn bình luận. Trong đó, nhiều nhất là những câu hỏi nghi vấn độ tuổi, khiến người mẹ phải nhiều lần lên tiếng giải thích đã U40, trong ảnh là con trai và mẹ.

Bức ảnh mẹ 40 - con 15 viral trên mạng xã hội vì người mẹ quá trẻ.

“Tưởng em gái đi chụp kỷ yếu cùng anh trai”, “Nhìn thế nào thì vẫn không thể tin được chị có con trai lớn vậy luôn á, nhìn chị như mới học cấp 2 hoặc cấp 3 thôi à”, “Sao mà có người trẻ lâu được như vậy”, “Này mà bảo bạn học cũng tin luôn á”, “Không thể tin nổi đã U40”,... là những bình luận bày tỏ sự thắc mắc của netizen.

Liên hệ với chủ nhân bức ảnh nêu trên, chị Phan Quỳnh Ngọc (SN 1986, tại Hà Nội) cho hay không quá bất ngờ trước những thắc mắc của cộng đồng mạng, bởi ngoài đời cũng từng rơi vào tình huống tương tự, thậm chí còn “oái oăm” hơn.

“2 năm nay khi đi đâu mẹ con của tôi cũng bị hiểu lầm, nhẹ nhàng thì nghĩ là chị - em, anh - em. Có lần, quá đáng hơn thì bị nhầm là một đôi yêu nhau. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái hôm 2 mẹ con đi làm nail. Bỗng dưng cả cửa hàng đều bảo tôi là sướng thế, có người yêu chiều thật đấy. Tôi chỉ biết cười và giải thích rõ cho mọi người thôi, chị Quỳnh Ngọc chia sẻ.

Bà mẹ U40 cho biết thêm bản thân ít khi đi chơi tụ tập bạn bè, song cứ mỗi lần đi ra ngoài, đặc biệt là đi một mình, hoặc gặp những người chưa quen biết, ai cũng đều nghĩ cô chưa lập gia đình, mới ngoài 20 tuổi nếu chỉ nhìn vẻ ngoài. Gu thời trang trẻ trung, năng động cũng giúp chị Quỳnh Ngọc trông hack tuổi hơn.

Gia đình nhỏ của chị Quỳnh Ngọc.

Không ai nghĩ cô đã là mẹ 2 con. Cậu bé trong ảnh nêu trên là con trai lớn của chị - Phạm Quang Minh (SN 2010). Cậu con trai thứ 2 của chị Quỳnh Ngọc sinh năm 2013. Cả hai là “trái ngọt” của cuộc hôn nhân với tình đầu cũng là bạn học.

“Tôi kết hôn vào năm 2009. Vợ chồng tôi là bạn học cấp 3. Sau khi tốt nghiệp THPT, chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ năm 2004. Sau đó 5 năm chúng tôi kết hôn. Tính đến nay đã được 16 năm hôn nhân rồi”, bà mẹ 2 con chia sẻ. Có lẽ cũng chính vì thế mà cả hai đồng điệu hơn trong cuộc sống, có được hôn nhân hạnh phúc.

Là người phụ nữ của gia đình, sau khi kết hôn, chị Quỳnh Ngọc đã có sự thay đổi công việc, để có nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ nhất có thể. “Tôi từng làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, sau khi lấy chồng, có đứa con đầu tiên thì tôi xin nghỉ để có nhiều thời gian ở nhà chăm con. Sau khi con được 2 tuổi, tôi đi làm ngân hàng. Hiện tại, tôi chuyển qua làm bên mảng chứng khoán dầu khí (PSI). Công việc văn phòng giúp tôi có nhiều thời gian làm vợ, làm mẹ hơn.

Nhìn thế thôi chứ tôi là người phụ nữ của gia đình. Dù bận rộn đến đâu, tôi cũng luôn dành thời gian đưa đón con đi học. Dù bạn lớn đã cao đến 1m80, mẹ cứ bị nhầm là người yêu của con hoài (cười). Các con thì ở lứa tuổi nào cũng vậy thôi, với tôi, bố mẹ cứ luôn phải đồng hành, làm bạn và có sự quan tâm, dạy dỗ phù hợp. Hàng xóm thì luôn nhận xét tôi là người ghê gớm với các con quá…”, chị Quỳnh Ngọc tâm sự thêm.

Chị Quỳnh Ngọc cùng chồng và con trai lớn (đứng giữa).

Bà mẹ trẻ trung, đứng cạnh các con không có quá nhiều sự chênh lệch về tuổi tác.

Chính vì thế, chị Quỳnh Ngọc cũng không có quá nhiều thời gian làm đẹp cho bản thân. Tuy nhiên, đã là phụ nữ, đặc biệt khi bố mẹ cũng là tấm gương của con cái nên chị luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, trong đó có cả việc chỉn chu, chú trọng vẻ ngoài của mình. Chưa dừng lại ở đó, hạnh phúc trong hôn nhân cũng được xem là “liều thuốc” giúp níu kéo tuổi xuân của phụ nữ.

“Tôi nghĩ chắc do mình gầy nên cũng nhìn ăn gian tuổi hơn. Ai gặp tôi cũng xin vía eo con kiến. Còn tôi thì không có bí quyết gì quá ghê gớm. Thứ nhất là do cơ địa, thứ hai là do tôi cũng đã có thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể thao nhẹ hàng từ nhiều năm rồi. Hiện tại, tôi cao 1m64 nặng 49kg và vòng 2 chỉ 57cm”, chị Quỳnh Ngọc chia sẻ.