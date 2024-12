Bức hình đẹp không tưởng của đệ nhất mỹ nhân sau 70 năm vẫn hot điên đảo

Kinh đô Hollywood từ bao đời nay vẫn luôn được biết đến là cái nôi sản sinh ra vô vàn mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Như một quy luật bất thành văn, khi thế hệ mới mọc lên, thế hệ cũ đành phải nhường bớt ánh hào quang sang cho đàn em, thậm chí là hết thời. Tuy nhiên, sau 6 thập kỷ dài đằng đẵng, người đời vẫn nhung nhớ về Marilyn Monroe, một huyền thoại hồng nhan bạc mệnh của nền điện ảnh thế giới. Tản mạn về cuộc đời và di sản của bà để lại có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ hay nhiều trang giấy mực. Dù thế, một trong những nét chấm phá nổi bật nhất xuyên suốt sự nghiệp của Marilyn Monroe chính là bức ảnh tốc váy kinh điển trong bộ phim The Seven Year Itch.

Bức ảnh tốc váy tạo nên huyền thoại kinh điển của bộ phim The Seven Year Itch.

Trong The Seven Year Itch, cảnh tốc váy của Marilyn Monroe được tái hiện lúc một giờ đêm tại góc đại lộ Lexington và đường 52 (New York). Cụ thể, cô nàng đứng trên nắp thông khí của ga tàu điện ngầm, bất chợt một cơn gió từ dưới thổi bay chiếc váy trắng tinh khôi. Không một chút lo ngại, Marilyn Monroe nhẹ nhàng đón nhận “tai nạn” một cách đầy tự nhiên nhưng không kém phần gợi cảm.

Khoảnh khắc đón nhận "tai nạn" một cách đầy hồn nhiên của Marilyn Monroe.

Cảnh quay cũng thu hút hơn 200 khán giả chủ yếu là nam và kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Sau này, khi phim được trình chiếu, trước ống kính của Dominik, hình ảnh Marilyn Monroe cùng chiếc đầm trắng tinh khôi đột nhiên bị thổi bay vì đoàn tàu chạy qua đã tạo tiếng vang cũng như phủ sóng kín trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Hình ảnh tà áo trắng tung bay cũng trở thành một khoảnh khắc trứ danh gắn liền với cái tên Marilyn Monrow, thậm chí khoảnh khắc này còn được tạc tượng và trưng bày vĩnh viễn tại Palm Springs, bang California để

Cảnh quay đã “khắc họa” sâu trong lòng khán giả nhờ biểu cảm quá tươi tắn lại thêm phần gợi cảm, tự nhiên của người đẹp. Cho đến nay pha tốc váy huyền thoại của cô nàng vẫn ngự trị trong tâm trí của giới điệu mộ.

Cảnh quay thu hút chật kín cánh mày râu tại trường quay lúc nửa đêm.

The Seven Year Itch (Bảy Năm Ngứa Ngáy) là bộ phim kể về cuộc đời của Richard - một biên tập viên trung niên tận đã có vợ và con trai nhưng vẫn bị thu hút bởi một người phụ nữ trẻ mới chuyển đến căn hộ ở tầng trên. Sau khi vợ và con trai rời khỏi ngôi nhà ở Manhattan vào kỳ nghỉ hè, Richard bắt đầu dành nhiều thời gian để tán tỉnh và làm thân với Monroe. Từ đó, mở ra cuộc đấu tranh tư tưởng bao vây giữa cảm giác tội lỗi, sợ hãi khi phản bội lại chính gia đình thân yêu của mình. Cuối cùng, anh chàng quyết định kiểm soát ham muốn mạnh mẽ khi ở cạnh Monroe để trở về đoàn tụ với gia đình tại Maine.

Nội dung kể về cuộc tình chóng vánh của Marilyn Monroe và Richard

Marilyn Monroe được biết đến là biểu tượng gợi cảm của Hollywood, được mệnh danh là “quả bom sex” của thế kỷ 20. Nhan sắc tuyệt mỹ, mang đầy tinh thần phóng khoáng, lả lơi của bà đã gây mê không biết bao nhiêu đấng nam nhi. Sự quyến rũ của Marilyn Monroe không chỉ nằm ở thân hình đầy đặn, vòng nào ra vòng nấy mà nằm ở thần thái, cốt cách và dáng vẻ của một đại minh tinh. Mỗi sải chân xuất hiện trước công chúng, bà đều thu hút mọi ánh nhìn nhờ thần thái bừng bừng, dễ dàng lấn át mọi người xung quanh.

Cho đến ngày nay, hình tượng tóc vàng, môi đỏ và nốt ruồi duyên dáng của Marilyn Monroe vẫn là nguồn cảm hứng làm đẹp và cosplay cho thế hệ sau này. Dù đã ra đi hơn 60 năm nhưng tầm ảnh hưởng của bà đã tác động không nhỏ tới nền văn hóa đại chúng tương lai, góp phần định hình lại giới phim ảnh, thời trang và làm đẹp