Bụng là 'tấm gương phản chiếu' của bệnh ung thư: Nếu có 5 dấu hiệu sau đây, 80% đã đến ung thư giai đoạn cuối

Nếu bụng có 5 đặc điểm này thì 80% đã bước đến thời kỳ cuối của ung thư.

1. Tích dịch nhiều ở bụng

Bụng của bệnh nhân ung thư thường sưng to rõ rệt, chu vi bụng to lên thấy rõ, kèm theo đó là chứng chướng bụng… những triệu chứng này là nguyên nhân dẫn đến tình trạng một lượng lớn dịch trong khoang bụng do ung thư gây ra.

Tình trạng tích dịch này được có tên lâm sàng là cổ trướng, ung thư gan thường gặp, ung thư tuyến tụy, ung thư buồng trứng,...

2. Đau bụng dữ dội

Hầu hết các bệnh ung thư đều có biểu hiện đau bụng dữ dội. Các loại ung thư khác nhau như ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy, ung thư túi mật… thì biểu hiện đau bụng cũng không giống nhau. Ngoài ra, ung thư gan, đau vùng vai phải và ung thư tuyến tụy cũng có thể gây ra các cơn đau lan tỏa ở các bộ phận khác nhau.

Ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy, ung thư túi mật… đều có dấu hiệu đau bụng dữ dội. Ảnh: Internet

3. Xuất hiện cục u ở bụng

Một khi cơ thể chúng ta có tế bào ung thư hoành hành, vùng bụng sẽ xuất hiện các cục u rõ rệt. Chúng ta có thể nhận biết những cục u này bằng cách sờ nắn. Ví dụ như ung thư gan, khi sờ dưới mạn xương sườn sẽ thấy gan sưng to.

Trường hợp nặng sẽ xuất hiện những nốt sần không đồng đều, những cục u này sẽ to dần theo thời gian mang bệnh.

Khi tế bào ung thư trở nặng, vùng bụng sẽ xuất hiện những cục u thấy rõ. Ảnh: Aboluowang

4. Da bụng vàng vọt

Các loại ung thư thường gặp như ung thư gan, ung thư tuyến tụy, ung thư túi mật có thể khiến da vùng bụng bị vàng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng da màu chuyển vàng là do nồng độ bilirubin ở bệnh nhân ung thư tăng cao, nên khiến da trở nên vàng vọt hơn hẳn. Nếu bệnh nhân ung thư có triệu chứng này, chứng tỏ tế bào ung thư đang chuyển biến theo hướng rất xấu.

5. Cảm thấy chướng bụng, nôn mửa, táo bón

Khi bệnh nhân ung thư bị chướng bụng, nôn mửa hoặc không thể đại tiện... rất có thể là do tắc ruột gây ra. Đặc biệt là ung thư đại trực tràng, càng dễ gây tắc ruột dẫn đến chứng chướng bụng, nôn trớ… Nếu có những triệu chứng này, người bệnh cần phải được cấp cứu kịp thời, nếu để tình trạng nặng hơn dễ gây hoại tử và thiếu máu cục bộ đường ruột, gây ra những tổn thương không thể hồi phục

Với sự phát triển của công nghệ y học, ung thư không còn là căn bệnh nan y. Không cần nói quá nhiều đến các biến chứng của bệnh ung thư, việc phát hiện và điều trị kịp thời chính căn bệnh quái ác này mới chính là chìa khóa để nâng cao tỷ lệ chữa khỏi bệnh ung thư.

3 thói quen để “xua đuổi” các tế bào ung thư tránh xa?

1. Ngăn ngừa ung thư có thể bắt đầu bằng việc tập thể dục

Ngày nay, công việc và cuộc sống của mọi người rất bận rộn, họ thường không có thời gian để tập thể dục. Nếu không tập thể dục trong thời gian dài, quá trình tuần hoàn máu sẽ chậm lại, khiến con người ta dễ bị béo và dễ mắc các loại bệnh.

Như vậy, bạn phải dành thời gian tập thể dục, kiên trì tập thể dục có thể tăng sức đề kháng cho cơ thể, tăng tốc độ trao đổi chất, nâng cao thể lực. Kiên trì tập thể dục sẽ giúp tỷ lệ ung thư sẽ giảm đi rất nhiều.

Tập thể dục là bước đầu để phòng ngừa ung thư. Ảnh: Aboluowang

2. Để tránh xa ung thư, chúng ta cần giữ một thái độ tốt

Trong cuộc sống sẽ gặp nhiều chuyện khiến chúng ta không vui. Nhưng nếu tâm trạng không tốt trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến nội tiết cũng như giảm sức đề kháng của cơ thể.

Vì sức khỏe của bản thân, tốt nhất bạn nên duy trì tâm trạng vui vẻ, nhìn mọi thứ với tâm thế thanh thản, tự tạo niềm vui cho bản thân. Có thế công cuộc ngăn ngừa ung thư mới hiệu quả hơn.

3. Cuối cùng, hãy chú ý thực phẩm mà ta tiêu thụ

Tốt nhất nên ăn ít thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều muối, không ăn thức ăn bị mốc hay ngâm muối để tránh ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Chế độ ăn nhạt, nhiều rau quả tươi, ăn uống hợp lý có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa có thể giúp sức khỏe của bạn tốt hơn và chống lại các tế bào ung thư hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nếu cơ thể có những biểu hiện khó chịu, bạn cần cảnh giác và chủ động đến gặp bác sĩ, điều trị kịp thời để tránh tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.