Bùng nổ giao dịch căn hộ “Nàng Hậu” khu Nam với phong cách sống thời thượng

Bất động sản ven sông từ lâu đã là biểu tượng của chất sống thượng lưu, bởi tính khan hiếm và giá trị trải nghiệm không dành cho số đông. Tại TP.HCM, khi quỹ đất ven sông nội đô ngày càng thu hẹp, giá căn hộ cao cấp view sông đang thiết lập mặt bằng mới ở ngưỡng cao kỷ lục.

Theo số liệu báo cáo của một sàn giao dịch bất động sản uy tín tại Quận 7, các dự án căn hộ cao cấp trong khu vực sở hữu vị trí đắc địa gần các tuyến đường huyết mạch, các khu đô thị hạng sang đã vượt mốc 80 triệu đồng/m². Đặc biệt giá căn hộ có view sông thường cao hơn khoảng 36–40% so với căn hộ nội đô thông thường.

Đáng chú ý là Nhà Bè, nơi sở hữu cảnh quan sinh thái tự nhiên độc đáo, mạng lưới sông ngòi đa dạng đang "lọt mắt xanh" của giới tinh hoa với mục tiêu sở hữu chốn an cư chất lượng và nắm giữ hàng hiếm "sát phố, cận thuỷ", liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Khu vực này cũng đang bước vào chu kỳ phát triển mạnh mẽ khi hàng loạt hạ tầng giao thông chiến lược được thúc đẩy đồng loạt. Đặc biệt, Cầu Cần Giờ giúp kết nối thông suốt từ Nhà Bè đến đô thị du lịch biển Cần Giờ và cảng trung chuyển quốc tế tương lai. Tuyến đường Lê Văn Lương cũng được định hướng thành trục huyết mạch mới khi TP.HCM lên kế hoạch đầu tư 3.500 tỷ đồng để xây dựng 5 cây cầu ở Quận 8 và Nhà Bè, bao gồm cầu Rạch Tôm và Rạch Dơi.

Từ tuyến metro Quận 7 – Cần Giờ quy mô hơn 100.000 tỷ đồng, metro số 4 xuyên Bắc – Nam thành phố, đến cầu Thủ Thiêm 4, hay cao tốc Bến Lức – Long Thành sắp thông xe… tất cả đang tái cấu trúc toàn diện khả năng kết nối của khu vực này.

Khách hàng chiêm ngưỡng thiết kế tinh tế và tiện ích hiện đại của dự án qua sa bàn

Giữa làn sóng hạ tầng và tiềm năng vượt trội của khu Nam, The Gali – phân khu chiến lược thuộc dự án Khải Hoàn Prime với hai mặt giáp sông, toạ lạc ngay mặt tiền đường Lê Văn Lương đang là tâm điểm của thị trường khi ghi nhận lượng giao dịch ấn tượng, thu hút đông đảo giới tinh hoa tại sự kiện Lễ công bố toà tháp The Gali - "The Waking of the Queen" vào ngày 28/6/2025.

Tại sảnh sự kiện 5 sao của New World Saigon, khách hàng tham dự đã được đắm chìm trong không gian sống động khi âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn hòa quyện, tạo nên bức tranh chân thực về phong cách sống thượng lưu bên dòng sông thơ mộng. Khách mời không chỉ được chiêm ngưỡng thiết kế tinh tế, giá trị độc bản của The Gali, mà còn cảm nhận sâu sắc triết lý sống mới: sống giữa thiên nhiên, sống có gu và sống cùng cộng đồng tinh hoa – tinh thần của một dự án khác biệt, không dành cho số đông.

Tại sự kiện, đại diện Tổng thầu – Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành cũng chia sẻ cam kết đồng hành xuyên suốt cùng Chủ đầu tư để triển khai dự án đúng tiến độ và chất lượng. Đặc biệt, đơn vị thi công cho biết sẽ ứng dụng các công nghệ và giải pháp mới trong xây dựng, nhằm tối ưu hiệu quả thi công, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như an toàn lao động trong suốt quá trình thực hiện phần thân dự án.

Ngoài ra, loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư càng gia tăng sức hút cho dự án. Với mỗi giao dịch thành công, khách hàng có thể nhận được ưu đãi lên đến 26,5% và cơ hội sở hữu loạt quà tặng giá trị như xe Vespa Primavera, tủ lạnh Electrolux và Smart Tivi Toshiba,…Bên cạnh đó, khách hàng tham dự sự kiện còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng tai nghe Apple AirPods 4 chống ồn chủ động, máy lọc không khí Electrolux,...

Khách hàng tham dự được hưởng ưu đãi đặc biệt và trúng nhiều giải thưởng giá trị

Được chinh phục bởi giá trị sống đẳng cấp và những ưu đãi hấp dẫn, nhiều khách hàng đã nhanh tay sở hữu sản phẩm vừa ý với ghi nhận giao dịch sôi nổi ngay trước và trong sự kiện.

May mắn bốc thăm trúng thưởng xe Vespa ngay tại sự kiện, chị L.T.H (quận 5) không giấu được niềm vui: "Thật sự rất may mắn vì vừa chốt được căn ưng ý mà lại trúng thêm chiếc xe yêu thích nữa. Tôi nghĩ giá bất động sản sẽ tăng cao nên luôn muốn mua nhà trong năm nay và tôi chọn dự án sau khi đã cân nhắc rất kỹ về vị trí cũng như tiện ích và tiềm năng gia tăng."

Anh N.M.T (Tân Bình) – một trong những khách hàng giao dịch thành công tại sự kiện chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với không gian sống ven sông tại dự án vừa gần gũi thiên nhiên, vừa đầy đủ tiện ích cao cấp. Khi được tư vấn về mức giá và ưu đãi hiện tại, tôi cảm thấy đây là thời điểm tốt để xuống tiền. Căn hộ tôi chọn có view sông rất đẹp, phù hợp với nhu cầu ở và đầu tư lâu dài."

Hội tụ nhiều lợi thế đắt giá với tiềm năng tăng trưởng dài hạn, Khải Hoàn Prime đang trở thành "điểm đến" của giới tinh hoa và nhà đầu tư sành sỏi, những người luôn biết nắm bắt cơ hội khi giá trị còn đang ở ngưỡng tốt.