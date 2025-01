Bùng phát kẹt xe quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều người "vã mồ hôi" vì suýt trễ chuyến bay

Dịp cận Tết Nguyên đán 2025, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao khiến nhiều tuyến đường, đặc biệt là quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau di chuyển dưới thời tiết nóng bức. Nhiều hành khách lựa chọn di chuyển ra sân bay làm thủ tục sớm hơn trước 3- 4 tiếng đồng hồ.

Chị Bùi Thị Hằng (Thanh Hoá), dù có chuyến bay lúc 7 giờ tối nhưng từ khoảng 3 giờ chiều, chị đã có mặt tại sân bay do sợ kẹt xe. "Hay kẹt xe vào dịp gần Tết nên mình sắp xếp đi từ lúc 12h, 12h mà đi đến đây là 3h rồi. Gần tới sân bay thì có kẹt xe, xe đi nhích từng xíu. Nhưng cũng đỡ hơn tầm 4 - 5 giờ, lúc đó chắc sẽ kẹt xe nhiều." - chị Hằng chia sẻ.

Hỏi thêm về tình hình giá vé máy bay năm nay, chị Hằng cũng nói, giá vé năm nay là khá cao so với mọi năm, đặc biệt dịp cận tết đã không còn vé.

Cùng một nỗi lo với chị Hằng, Châu Cát Tiên (Bình Dương) cho hay: "Em tới sân bay lúc 2 giờ chiều, nhà em cách khoảng 20km. Bình thường đi khoảng nửa tiếng thì giờ em đi một tiếng mới tới nơi. Những dịp bình thường thì em đi trước giờ bay khoảng 2 tiếng nhưng cận tết thì em nghĩ nên đi từ 3 4 tiếng trở lên, đặc biệt nếu có hành lý ký gửi thì càng phải đi sớm để kịp giờ bay."

Chung lo lắng về việc lỡ chuyến bay do kẹt xe kéo dài, Khánh Hưng (TP.HCM) cũng đã đến sớm để ngồi chờ. Hưng cho biết, nguyên nhân của việc ùn tắc có thể do người dân về quê hoặc tranh thủ đi chơi: "Ùn tắc nhất là đoạn gần tới sân bay, nhích từ tử. Gần Tết mọi người hay đi chơi hoặc đi về quê nên em ra đây sớm để ngồi chờ, sẽ an toàn hơn đi trễ. Đi trễ có thể trễ chuyến bay, bị rời chuyến."

Trước đó vào chiều ngày 13/1, gia đình chị C.L ở Hà Nội bay chuyến 16 giờ chiều, cả nhà đã tranh thủ đi từ sớm nhưng đến 15 giờ 30 vẫn không thể thoát khỏi ùn tắc nên đành thêm tiền để đổi sang chuyến bay lúc 18 giờ cùng ngày.