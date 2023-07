Bước vào mùa cao điểm du lịch nhưng bất động sản tại phố cổ Hội An “bất ngờ” quay đầu giảm mạnh, song vẫn có giá lên đến 500 triệu đồng/m2

Thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng, kém thanh khoản, hầu hết các nhà đầu tư đều phải chấp giảm giá để tìm kiếm khách mua. Thậm chí, những khu vực du lịch nổi tiếng đón hàng triệu lượt khách mỗi năm như phố cổ Hội An (Quảng Nam), bất động sản có tiềm năng tạo dòng tiền nhưng hàng loạt căn nhà vẫn bị rao bán giảm giá. Dù vậy, vẫn xuất hiện những căn nhà có giá lên tới 500 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay nhiều căn nhà tại các tuyến đường trung tâm phố cổ Hội An như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng,... hiện nay đang được rao bán.

Ảnh chụp màn hình.

Đơn cử, một căn nhà có diện tích 2 mặt tiền trên đường Bạch Đằng, vị trí gần Chùa Cầu có diện tích 100m2 đang được rao bán với giá 47 tỷ đồng, tương đương 470 triệu đồng/m2. Liên hệ tới môi giới bán căn nhà, người này cho biết, cách đây 2 tháng căn nhà này được rao bán với giá 60 tỷ đồng, tuy nhiên vì đợi lâu chưa có khách mua nên chủ nhà đã giảm xuống 55 tỷ đồng, dần dần xuống còn 47 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng căn đã giảm giá tới 13 tỷ đồng.

“Hiện căn nhà có thể cho thuê với giá 120 triệu đồng/tháng. Do chủ nhà cần tiền đi nước ngoài sinh sống nên họ giảm giá để nhanh bán. Nếu người mua thiện chí có thể thương lượng thêm với chủ nhà về giá bán”, người môi giới nói.

Một căn nhà tại đường Trần Phú có diện tích 96m2, thời điểm tháng 4 được rao bán với mức 50 tỷ đồng thì nay chủ nhà đã giảm xuống còn 40 tỷ đồng, tương đương gần 420 triệu đồng/m2.

(Ảnh: Tâm Nguyên).

Theo người bán, hiện căn nhà đang được cho thuê với mức giá 150 triệu đồng/tháng, hợp đồng thuê còn tới năm 2026. Do chủ nhà cần tiền gấp xử lý việc riêng nên chấp nhận bán. Cũng trên đường Trần Phú, một căn nhà khác có diện tích 165m2, thời điểm tháng 5 được rao bán với giá 38 tỷ đồng, đến nay giá bán đã giảm còn 35 tỷ đồng.

Trên đường Nguyễn Thái Học, thời điểm tháng 4, một căn nhà có diện tích 100m2 được rao bán với giá 33 tỷ đồng, nay chủ đã chấp nhận giảm xuống còn 29 tỷ đồng, tương đương 290 triệu đồng/m2.

“Căn nhà phù hợp để tự doanh hoặc cho thuê kinh doanh. Hiện nay đang là cao điểm du lịch nên tìm khách thuê với giá khoảng 100 triệu đồng/tháng rất dễ. Nếu anh cần giảm giá thêm em sẽ thương lượng với chủ nhà giúp”, môi giới nói với chúng tôi.

Theo anh Hiếu, môi giới bất động sản tại Quảng Nam, giá nhà nằm tại các vị trí đẹp đa phần đều dao động từ 350 - 400 triệu đồng/m2, còn vị trí xấu dao động từ 200 - 250 triệu đồng/m2. Riêng tại các tuyến phố như Bạch Đằng, Trần Phú đều 400 - 500 triệu đồng/m2.

(Ảnh: Tâm Nguyên).

“Những khách mua ở đây đều là người đến từ Hà Nội, số ít tới từ TP. HCM. Giao dịch hiện nay đa phần đều già các căn chủ nhà cần tiền gấp, giảm giá sâu. Những căn ở vị trí đẹp, hiện nay đang là mùa cao điểm du lịch nên việc cho thuê dễ, khách tìm kiếm nhiều và giá cũng tương đối cao. Còn những căn ở vị trí không thuận lợi lắm tình hình cho thuê chậm hơn”, anh Hiếu nói.

Theo anh Trần Văn Quang, chủ một sàn môi giới bất động sản tại Quảng Nam, tính đến thời điểm hiện nay, giá nhà ở Hội An đã giảm khoảng 15 - 20% so với thời điểm trước khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra.

“Giá giảm cũng do xu thế chung của thị trường bất động sản và lượng khách du lịch ít hơn trước kia. Hiện nay nhà tại phố cổ Hội An vẫn có giao dịch, song vẫn có những căn nhà rao bán nhiều tháng nhưng không có người mua. Do vậy, chủ nhà phải giảm giá thêm”, anh Quang nói.

Anh Quang cho rằng, dù thời điểm này lợi nhuận cho thuê không cao như trước, song vẫn có một số người xuống tiền vì kỳ vọng. Hơn nữa, họ muốn chiếm lĩnh những vị trí đắc địa.