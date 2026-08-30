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Buổi sáng nên uống chanh muối hay chanh mật ong?

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Lựa chọn uống chanh muối hay chanh mật ong phụ thuộc vào thể trạng, nhu cầu năng lượng và mục tiêu chăm sóc sức khỏe của mỗi người.

Lương y Nguyễn Biên Thùy (Hà Nội) cho biết, nước chanh muối và nước chanh mật ong đều là những thức uống quen thuộc vào buổi sáng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc lựa chọn nước chanh muối hay nước chanh mật ong phụ thuộc vào thể trạng, nhu cầu năng lượng và mục tiêu chăm sóc sức khỏe của mỗi người.

Chanh muối phù hợp khi cần bổ sung nước, điện giải

Sau một đêm ngủ, cơ thể vẫn mất nước thông qua hô hấp và mồ hôi. Một cốc nước ấm pha chanh với lượng muối nhỏ có thể giúp bổ sung nước, đồng thời cung cấp natri và clorua.

Thức uống này có thể phù hợp hơn vào những ngày thời tiết nóng, sau khi vận động ra nhiều mồ hôi hoặc khi cơ thể có cảm giác khô họng vào buổi sáng.

Tuy nhiên, không nên hiểu nước chanh muối có thể thay thế dung dịch oresol. Oresol được pha theo công thức và tỷ lệ điện giải, glucose cụ thể để bù nước trong những trường hợp mất nước; tự pha nước chanh với muối không có thành phần và tỷ lệ tương đương.

Người tăng huyết áp, bệnh thận hoặc đang được khuyến cáo hạn chế muối nên thận trọng khi sử dụng thường xuyên.

Buổi sáng nên uống chanh muối hay chanh mật ong?

Chanh mật ong thêm năng lượng cho buổi sáng

Nếu chanh muối thiên về bổ sung nước và một lượng nhỏ điện giải, chanh mật ong cung cấp thêm carbohydrate từ mật ong.

Mật ong chứa glucose và fructose, có thể cung cấp năng lượng nhanh. Trong khi đó, chanh cung cấp vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa.

Vì vậy, một cốc chanh mật ong có thể là lựa chọn phù hợp với người cần thêm năng lượng vào đầu ngày. Tuy nhiên, mật ong vẫn là nguồn đường, do đó không nên cho quá nhiều, đặc biệt với người cần kiểm soát lượng đường trong khẩu phần.

Lương y Nguyễn Biên Thùy khuyến cáo có thể pha khoảng 1/2-2 thìa nước cốt chanh với nước ấm, sau đó thêm một lượng nhỏ mật ong tùy khẩu vị. Không cần dùng nước quá nóng.

Do đó, theo chuyên gia, không có công thức nào phù hợp với tất cả mọi người.

Nếu vừa vận động, ra nhiều mồ hôi hoặc đơn giản muốn bổ sung nước mà không thêm đường, có thể lựa chọn nước chanh pha một chút muối. Ngược lại, nếu cần thêm năng lượng và thích vị ngọt, chanh mật ong có thể phù hợp hơn.

Điều quan trọng là không nên kỳ vọng hai loại nước này có tác dụng “thải độc”, giảm cân hay phòng bệnh một cách đặc biệt. Nền tảng của sức khỏe vẫn là chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ và vận động thường xuyên.

Người có bệnh lý dạ dày hoặc dễ bị kích ứng khi dùng đồ chua nên tránh uống nước chanh khi bụng hoàn toàn rỗng, có thể dùng sau một bữa sáng nhẹ. Mật ong cũng không được sử dụng cho trẻ dưới 1 tuổi do nguy cơ ngộ độc botulinum.

Theo Việt Linh/VTC News

VTC News

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