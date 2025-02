Buồn của người lao động ở xứ tỷ dân: Nguy cơ thất nghiệp khi doanh nghiệp thắt lưng buộc bụng, rời đất nước mới có thêm cơ hội, chật vật với cắt giảm lương và sa thải

Trưởng phòng vận hành Joey Lu tại một công ty ở Thâm Quyến cho biết cô đang cần tuyển dụng hai vị trí trợ lý. Cô cho biết so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng hồ sơ ứng tuyển năm nay tăng vọt.

“Nhiều người tìm việc trên thị trường, nhưng công ty của chúng tôi và hầu hết khách hàng của chúng tôi có xu hướng duy trì lực lượng lao động hiện tại, không có kế hoạch mở rộng”, cô Lu cho biết.

Nhiều đồng nghiệp trong ngành của cô Lu đang phải chật vật giữ chân khách hàng và cắt giảm các vị trí việc làm trống. Vì nhiều công ty cắt giảm không gian văn phòng và ngân sách.

Theo báo cáo do công ty tuyển dụng Liepin của Trung Quốc công bố vào tuần trước, 30,85% các công ty được khảo sát có kế hoạch tăng cường tuyển dụng trong quý đầu tiên của năm 2025, giảm so với mức 39,3% trong cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đây là mức cải thiện so với 25,64% trong quý 4 năm 2024.

Trong khi đó, 19,08% công ty có kế hoạch cắt giảm lực lượng lao động, tăng so với mức 12,47% cùng kỳ năm ngoái.

Chuyên gia nhân sự Luo Dongrong tại Quảng Châu cho biết quý đầu tiên thường định hình bức tranh tuyển dụng cả năm. "Các doanh nghiệp thường mở rộng trong giai đoạn này và sau Tết Nguyên đán. Thời gian này nhiều người tìm kiếm cơ hội mới", cô cho biết.

Tuy nhiên, nhiều công ty sản xuất truyền thống vẫn tiếp tục thắt chặt ngân sách và thu hẹp quy mô.

"Trong năm qua, nhiều đồng nghiệp của tôi đã bị đóng băng tiền thưởng cuối năm, cắt giảm lương và bị sa thải. Tôi đã hủy tiệc cuối năm và sử dụng số tiền tiết kiệm được để thay cho tiền thưởng Tết Nguyên đán", Lily Fang cho biết.

Doanh số bán hàng tại công ty chăm sóc da mà Lily Fang làm việc đã giảm do khách hàng chuyển hướng chi tiêu. "Nhu cầu trong nước yếu và người tiêu dùng coi việc chăm sóc da là khoản có thể bỏ qua. Đối với các thương hiệu tầm trung như chúng tôi, năm 2025 có thể còn khó khăn hơn nữa”, Fang cho biết.

Tuy nhiên, đây không phải tình trạng chung của toàn bộ thị trường việc làm. Dù cho một số công ty gặp khó khăn và tạm dừng tuyển dụng trong năm 2025, nhu cầu ở một số ngành vẫn tăng.

Một cuộc khảo sát do nền tảng tuyển dụng trực tuyến hàng đầu Zhaopin thực hiện cho thấy rằng trong tuần thứ hai sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu về các vị trí sản xuất phim đã tăng 16,8% so với tuần trước đó.

Con số này cao hơn tốc độ tăng trưởng của tất cả các công việc khác. Động lực xuất phát từ thành công của bộ phim hoạt hình Na Tra 2, với doanh thu phòng vé hơn 12,3 tỷ nhân dân tệ (1,7 tỷ USD) trong kỳ nghỉ lễ.

Nhu cầu về nhân viên làm việc ở nước ngoài cũng đang tăng lên. Báo cáo của Liepin cho thấy vào năm 2024, gần 30% các công ty được khảo sát đã tuyển dụng nhân sự làm việc ở nước ngoài để mở rộng toàn cầu.

Trong quý đầu tiên của năm 2025, tỷ lệ các công ty có kế hoạch tăng cường tuyển dụng ở nước ngoài đã tăng lên 15,05%, cao hơn gấp đôi so với mức 7,26% ghi nhận trong quý 4 năm 2024.

“Tại Thâm Quyến, nhu cầu việc làm cho thị trường nước ngoài đang tăng lên ở mọi ngành, từ ô tô điện, robot đến thương mại điện tử xuyên biên giới, đặc biệt là ở các vị trí sales và công nghệ”, kỹ sư chuyên nghiệp Jiao Yang cho biết.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng mặc dù nhu cầu đối với những công việc này đã tăng lên, nhưng mức lương vẫn không thay đổi so với năm ngoái. Nhiều trường hợp mức lương còn thấp hơn mức trước năm 2020.

Theo SCMP