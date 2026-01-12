BVBank bổ nhiệm nhân sự cấp cao – Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

Theo đó, tại Hội sở BVBank, ông Lê Anh Tài - Chủ Tịch Hội đồng quản trị và ông Lý Hoài Văn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối tài chính đến ông Nguyễn Hoàng Sơn và quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế Toán Trưởng đến bà Trần Thị Kim Thu.

Ông Lê Anh Tài – Chủ Tịch HĐQT (bên phải) và ông Lý Hoài Văn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối tài chính đến ông Nguyễn Hoàng Sơn

Việc bổ sung thành viên Ban điều hành - ông Nguyễn Hoàng Sơn và bà Trần Thị Kim Thu (Kế toán trưởng, thay thế cho ông Lý Công Nha, hiện là Trưởng Ban kiểm soát) là một trong những nhiệm vụ quan trọng để củng cố bộ máy điều hành, đảm bảo tính ổn định, vững vàng của đội ngũ lãnh đạo, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, hiệu quả của BVBank.

Ông Lê Anh Tài – Chủ Tịch HĐQT (bên phải) và ông Lý Hoài Văn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế Toán Trưởng đến bà Trần Thị Kim Thu.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1972 là cử nhân Ngoại thương & Quản trị kinh doanh, đại học Kinh tế TP.HCM, thạc sĩ Quản trị kinh doanh đại học Monash – Úc. Trước khi gia nhập BVBank, ông Nguyễn Hoàng Sơn được biết đến là một lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm tại các tổ chức tín dụng uy tín. Cụ thể ông đã từng là cố vấn Ban Tổng Giám Đốc, Giám đốc cấp cao kinh doanh ngoại hối và trái phiếu, Giám đốc cấp cao kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng lớn nước ngoài và Việt Nam. Từ tháng 11/2025 đến nay, ông tham gia tại BVBank với vai trò Cố vấn cấp cao Ban điều hành.

Trong suốt quá trình làm việc, ông Nguyễn Hoàng Sơn đã có nhiều cống hiến được ghi nhận tại các tổ chức trước đây. Đồng thời tại BVBank, ông cũng được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc đánh giá cao về những sáng kiến, đóng góp của mình trong hoạt động ngân hàng.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối tài chính BVBank vừa được bổ nhiệm

Bà Trần Thị Kim Thu, sinh năm 1982, tốt nghiệp cử nhân Kế toán - kiểm toán, Thạc sỹ tài chính ngân hàng – Đại học Ngân hàng TP.HCM. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt hơn 17 năm giữ chức vụ quản lý mảng kế toán và kế hoạch tài chính tại các tổ chức tín dụng uy tín trước đó và tại BVBank từ 2023, bà được đánh giá là một lãnh đạo tiềm năng.

Bà Trần Thị Kim Thu Phó GĐ Khối Tài chính kiêm Kế Toán Trưởng BVBank vừa được bổ nhiệm

Việc đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của một ngân hàng bán lẻ hiện đại, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng, cổ đông và giá trị cho cộng đồng là một nhiệm vụ trọng tâm mà BVBank tập trung trong 2026.

Ban lãnh đạo BVBank kỳ vọng cùng với sự tham gia của các nhân sự chủ chốt, cụ thể là sự đồng hành của 2 nhân sự mới được bổ nhiệm: ông Nguyễn Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám Đốc và bà Trần Thị Kim Thu – Phó GĐ Khối Tài chính kiêm Kế toán trưởng, sẽ góp phần đưa BVBank hoàn thành mục tiêu cũng như phát triển hơn nữa trong tương lai.

Như vậy, Ban điều hành BVBank hiện tại có 9 thành viên, gồm Tổng Giám Đốc – ông Lý Hoài Văn và 8 thành viên phụ trách các mảng nghiệp vụ trọng yếu.








