C69 - TGĐ Lê Tuấn Nghĩa: "Linh hoạt thích ứng giữ nhịp độ tăng trưởng"

Khó khăn có lẽ cũng không chừa C69, dù công ty đạt kết quả kinh doanh khả quan?



Năm 2022 là năm thứ 2 trong kế hoạch chuyển đổi 05 năm (2021 – 2025). Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình trong bối cảnh nhiều khó khăn chưa từng có trong tiền lệ từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra, tiếp đến là những khó khăn từ các yếu tố kinh tế vĩ mô, từ chính sách, thị trường...v.v. Nói doanh nghiệp không gặp trở ngại, khó khăn thì không đúng, thậm chí là rất nhiều.

Nếu như năm 2021, C69 từng rơi vào cảnh thiếu nhân sự do nhiều cán bộ, nhân viên mắc Covid-19, tiến độ các dự án bất động sản, xuất khẩu bị chậm lại do chính sách thay đổi, thì năm 2022 đối mặt với khó khăn từ thị trường tài chính bị thắt chặt, mặt bằng lãi suất tăng cao khiến việc tiếp cận vốn là chậm và khó hơn trước, cùng với đó thì nhiều chi phí tăng vọt.

C69 đã làm gì để vượt qua những khó khăn đó?

Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc tính toán lại từng bước đi. HĐQT đã cân nhắc lại định hướng và kế hoạch, nhận định doanh nghiệp buộc phải "chậm" lại, ưu tiên nguồn lực cho các mục tiêu thiết yếu, việc tồn tại vững vàng được đặt lên hàng đầu, cùng với việc áp dụng phương án kinh doanh thận trọng, linh hoạt đồng thời luôn tuân thủ tính kỉ luật, nỗ lực tìm kiếm cơ hội từ trong thách thức.

Cụ thể là chúng tôi không đặt nặng mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận quá cao mà chuyển sang việc dành thời gian nhìn sâu vào doanh nghiệp, thay đổi nội tại, cấu trúc lại mô hình, xây dựng nền tảng về nhân sự, tài chính và bổ sung ngành nghề, đặc biệt là những mảng kinh doanh cốt lõi về bất động sản, xây dựng và thương mại để làm bệ phóng cho giai đoạn sau khó khăn.

Thật bất ngờ, 2 năm qua, chúng tôi đạt được nhiều thành tựu nổi bật và có tốc độ tăng trưởng tốt hơn hẳn so với giai đoạn trước. Trong năm 2022, khi sớm nhận định rằng thị trường bất động sản sẽ chậm lại, Hội đồng quản trị đã nhanh chóng chuyển hướng tập trung sâu và khai thác tối đa lĩnh vực thương mại và xây lắp. Với xây lắp, chúng tôi có nghề từ những ngày doanh nghiệp mới thành lập, nhờ uy tín lâu năm, chúng tôi duy trì được nguồn khách hàng và các hợp đồng đều đặn. Với lĩnh vực thương mại, chủ yếu là thương mại đá vôi, vật liệu xây dựng, chúng tôi tập trung bán trong nước, cùng với mảng thương mại ô tô đến từ hoạt động của công ty con đã đóng góp tỷ trọng hơn 80% vào con doanh thu dự kiến trên nghìn tỷ đồng năm 2022.

Theo ông, những điểm sáng nào đáng ghi nhận cho C69 trong năm 2022?

Đầu tiên, phải kể đến thương vụ M&A thành công Công ty TNHH Toàn Thắng vào tháng 5.2022. Đây là đơn vị đại lý 3S ủy quyền của Tập đoàn Thành Công với thương hiệu ô tô Hyundai, hiện đứng đầu thị phần tại Hải Dương. Thương vụ M&A đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển lĩnh vực thương mại cũng như mở ra nhiều cơ hội lớn từ việc hợp tác, bổ sung nguồn lực đối với cả hai bên về tài chính, nhân sự, khách hàng, quản lý… đây là bước đi đúng hướng, thể hiện bằng kết quả đóng góp gần 50% tổng doanh thu và 25% lợi nhuận sau thuế của C69.

Về bất động sản, xây dựng, đầu năm 2022, C69 đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Lương Điền 2 (Lương Điền, Cẩm Giàng, HD) với diện tích 51,9 ha và tổng mức đầu tư 670 tỷ đồng. Bên cạnh đó các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh Đak Nông, Hải Dương, Bắc Ninh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và ghi nhận doanh thu, hy vọng sẽ kịp trong Q1.2023.



Ngoài ra, C69 chính thức trở thành nhà thầu thi công nhiều công trình, dự án lớn như: dự án tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng tại số 95 Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương, dự kiến đây sẽ là tòa nhà văn phòng kiểu mẫu và là văn phòng làm việc của C69 trong tương lai; một số hợp đồng xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Sơn La như dự án khu nhà ở cao cấp trung tâm thị trấn Mộc Châu, gói thầu bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất một số trường học, gói thầu thi công xây dựng Công trình đường Pa cốp tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Năm 2022 cũng là năm thứ 2 liên tiếp C69 tiếp tục được vinh danh với giải thưởng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST 500) do Vietnam Report xếp hạng, đồng thời vinh dự góp mặt trong danh sách Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất (Top 50 Vietnam Best Growth) năm 2022 do Vietnam Report xếp hạng, một thành tích rất đáng tự hào.

Kết quả kinh doanh năm 2022 chưa "về đích" như dự kiến, nhưng tốc độ tăng trưởng cũng ở mức 2 con số, là một sự nỗ lực đáng ghi nhận. Bước sang năm 2023, C69 đã sẵn sàng bước vào một chu kỳ kinh doanh mới, bằng chiến lược và khả năng thích ứng linh hoạt,từng bước khẳng định vị thế trên thương trường.