Cả Bồ Đào Nha đặt niềm tin vào Ronaldo, Tổng thống gửi thông điệp đặc biệt trước World Cup 2026

Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm tại quê nhà khi đích thân Tổng thống Bồ Đào Nha Antonio José Seguro trao quốc kỳ cho đội trưởng tuyển quốc gia và gửi gắm một kỳ vọng đặc biệt: đưa chiếc cúp vàng đầu tiên trong lịch sử về với đất nước.

Buổi lễ diễn ra ngày 8/6 tại Trung tâm Bóng đá quốc gia ở ngoại ô Lisbon với sự tham dự của toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ. Trong khoảnh khắc được truyền thông Bồ Đào Nha đặc biệt chú ý, Tổng thống Seguro đã trao lá cờ quốc gia cho Ronaldo cùng thông điệp đầy cảm xúc rằng ông hy vọng lá cờ này sẽ được tung bay sau trận chung kết World Cup ngày 19/7.

"Cả đất nước tin vào các bạn. Hãy giúp chúng tôi được mơ ước và mang về chiếc cúp còn thiếu", Tổng thống Bồ Đào Nha phát biểu trước toàn đội.

Không chỉ nhấn mạnh khát vọng vô địch, ông Seguro còn kêu gọi các cầu thủ thi đấu với tinh thần đoàn kết, cống hiến vì niềm tự hào dân tộc và dành hành trình World Cup năm nay để tưởng nhớ tiền đạo Diogo Jota cùng em trai Andre Silva, những người qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào năm 2025.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença cho biết đội tuyển đang mang theo niềm tin rất lớn từ người hâm mộ trong và ngoài nước. Ông tin World Cup 2026 có thể trở thành năm lịch sử của bóng đá Bồ Đào Nha.

Ronaldo cùng các đồng đội đã chụp ảnh lưu niệm và hát quốc ca "A Portuguesa" trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. HLV Roberto Martinez khẳng định toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất để mang lại niềm tự hào cho người dân Bồ Đào Nha.

Trước khi lên đường sang Mỹ, Bồ Đào Nha sẽ có trận giao hữu với Nigeria vào ngày 10/6. Tại World Cup 2026, đội bóng của Ronaldo nằm ở bảng K cùng Colombia, Uzbekistan và CHDC Congo.

Theo siêu máy tính Opta, Bồ Đào Nha được đánh giá có 7% cơ hội vô địch, xếp sau Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Argentina.