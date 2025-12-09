Cả đời dùng ấm siêu tốc, ai cũng nghĩ nó vô hại: Nào ngờ tiềm ẩn 4 rủi ro đe dọa sức khỏe

Ấm siêu tốc gần như có mặt ở mọi gia đình vì đun nước nhanh và tiện, nhưng thiết bị này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu sử dụng sai cách hoặc chọn sản phẩm kém chất lượng. Dưới đây là bốn nguy cơ phổ biến nhất mà người dùng cần cảnh giác.

1. Nguy cơ chập điện và cháy nổ do linh kiện rẻ tiền

Ấm siêu tốc hoạt động ở công suất lớn nên yêu cầu bộ phận gia nhiệt và dây dẫn phải đạt chất lượng cao. Tuy nhiên nhiều loại giá rẻ trên thị trường sử dụng mâm nhiệt mỏng, dây điện kém, hệ thống tự ngắt không đạt chuẩn. Khi đun liên tục hoặc cắm điện trong thời gian dài, các bộ phận này dễ quá tải và gây chập mạch. Không ít sự cố cháy nhỏ trong bếp xuất phát từ ấm siêu tốc rò điện, oxi hóa chân đế hoặc bật công tắc dù không có nước bên trong. Vì vậy nên ưu tiên chọn thiết bị có chứng nhận an toàn, vỏ cách nhiệt tốt và bộ tự ngắt rõ ràng.

2. Cặn bám và kim loại nặng có thể lẫn vào nước đun

Lòng ấm siêu tốc bằng kim loại có thể bị ăn mòn theo thời gian, nhất là khi người dùng đổ nước máy có nhiều khoáng hoặc để nước tồn đọng lâu không thay. Lớp cặn trắng bám dưới đáy không chỉ làm nước đun lâu hơn mà còn khiến mâm nhiệt nóng cục bộ, tăng nguy cơ hỏng hóc. Với những sản phẩm kém chất lượng, lớp kim loại bên trong có thể bị oxy hóa, giải phóng tạp chất và gây ảnh hưởng đến hương vị cũng như độ an toàn của nước uống. Người dùng nên vệ sinh ấm định kỳ bằng dung dịch giấm pha loãng hoặc nước cốt chanh để giảm cặn và kéo dài tuổi thọ.

3. Bỏng hơi và bỏng nước do nắp ấm kém kín

Một rủi ro thường bị xem nhẹ là bỏng hơi. Một số loại ấm nắp không khít hoặc khóa nắp yếu khiến hơi nước thoát mạnh ra ngoài khi nước sôi. Nhiệt từ hơi nước có thể gây bỏng nhẹ đến nặng nếu người dùng đứng gần hoặc mở nắp quá sớm. Trẻ em lại càng dễ gặp nguy hiểm hơn do chiều cao vừa tầm với miệng ấm đặt trên bàn. Ngoài ra nếu rót nước khi ấm còn áp suất cao hoặc nghiêng quá gấp, nước sôi có thể trào ra. Khi chọn ấm nên ưu tiên loại có cơ chế khóa nắp an toàn, miệng rót chống tràn và tay cầm bọc cách nhiệt.

4. Tốn điện nhiều hơn khi sử dụng sai cách

Ấm siêu tốc vốn tiết kiệm thời gian nhưng không phải lúc nào cũng tiết kiệm điện. Việc đun lượng nước nhiều hơn nhu cầu khiến điện năng tiêu hao lớn hơn. Đặc biệt, để cặn bám dày dưới đáy ấm làm giảm hiệu quả truyền nhiệt, khiến ấm phải hoạt động lâu hơn cho cùng lượng nước. Một lỗi khác là đun liên tục nhiều lần trong thời gian ngắn, khiến mâm nhiệt chưa hạ nhiệt đã phải làm việc trở lại, tăng tải và giảm tuổi thọ. Lời khuyên dành cho người dùng là chỉ đổ vừa đủ lượng nước cần dùng, vệ sinh ấm mỗi tuần và không bật lại ấm nhiều lần liên tục.

Hướng dẫn dùng ấm siêu tốc đúng cách để bền và an toàn hơn

Để hạn chế rủi ro và kéo dài tuổi thọ cho ấm siêu tốc, người dùng nên tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản nhưng rất quan trọng. Luôn đổ nước trong mức min - max, tránh để cạn vì sẽ khiến mâm nhiệt cháy nhanh, đồng thời không rót nước quá đầy vì dễ trào ra ngoài khi sôi. Sau mỗi vài ngày, nên vệ sinh cặn đá vôi bằng cách đun nước pha giấm loãng hoặc chanh để làm sạch mâm nhiệt, giúp ấm đun nhanh hơn và tiết kiệm điện hơn.

Khi rót nước xong, nên đặt ấm lại đế theo tư thế thẳng để tránh cong vênh tiếp điểm. Trong quá trình sử dụng, nếu thấy dây điện nóng bất thường, công tắc kêu tạch lạ hoặc ấm mất tự ngắt, cần ngừng dùng ngay và kiểm tra. Tuyệt đối không bật ấm liên tục nhiều lần trong thời gian ngắn vì sẽ làm nóng quá mức linh kiện bên trong.

Chỉ cần giữ đúng vài thói quen này, ấm siêu tốc có thể sử dụng bền bỉ nhiều năm mà vẫn đảm bảo an toàn cho cả gia đình.



