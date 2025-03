Cả giới phân tích và đầu tư đều dự đoán giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn, có thể về 2.600 USD

Vàng giao ngay kết thúc tháng 2/2025 ở mức 2.846,19 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 4/2025 ở mức 2.848,50 USD/ounce.

Tính chung cả tuần cuối tháng 2, giá giảm 3,1%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 11/2024 do hoạt động bán chốt lời sau khi giá đạt mức cao kỷ lục hôm thứ Hai. Đồng USD hồi phục trở lại, tăng 1% trong tuần qua, cũng gây áp lực lên thị trường vàng.

Trong nước, giá vàng tuần qua cũng biến động mạnh theo xu hướng giảm. Vàng miếng SJC sáng 2/3 có giá 88,5-90,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm so với so với 89,4-91,7 triệu đồng/lượng một tuần trước; vàng nhẫn tròn trơn SJC giảm xuống 88,5-90,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), từ mức 89,3-91,4 triệu đồng/lượng cách đây một tuần.

Giá vàng tuần qua.

"Yếu tố chính tác động đến thị trường vàng và bạc là hoạt động chốt lời trong đợt thanh lý kéo dài cả tuần (và) chỉ số USD mạnh", Jim Wyckoff, một nhà phân tích thị trường cấp cao tại Kitco Metals cho biết.



Kết quả khảo sát của Kitco News cho thấy cả giới phân tích và giới kinh doanh đều giảm lạc quan về thị trường vàng trong tuần tới.

“Sẽ tăng”, Rich Checkan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International cho biết. “Việc bán tháo cả vàng và bạc để chốt lời – mặc dù lành mạnh – đã đi quá mức”, ông nói. “Dự kiến ​​vàng sẽ tăng trở lại vào tuần tới”.

Tuy nhiên, những nhà phân tích dự đoán giá vàng tăng trong tuần tới như ông chỉ chiếm tỷ lệ thiểu số.

"Sẽ giảm", Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management cho biết. "Không có lý do gì để đợt điều chỉnh chốt lời này sẽ không tiếp tục trong một thời gian ngắn, nhưng chúng ta nên nhớ rằng giá vàng đến nay mới chỉ giảm chưa đến 4% so với mức cao kỷ l ục, sau khi tăng 12% trong năm nay", và cảnh báo "Vào một thời điểm nào đó, mức chênh lệch giá giữa New York (hợp đồng kỳ hạn tương lai) và London (hợp đồng giao ngay) sẽ biến mất, có thể khiến giá vàng tiếp tục giảm". "Nhưng những lý do cơ bản thúc đẩy hoạt động mua vàng trong hai năm qua vẫn còn đó, vì vậy bất kỳ đợt thoái lui nào nữa - có thể xuống mức thấp 2600 USD - sẽ chỉ diễn ra trong thời gian tương đối ngắn".

Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex , cho rằng đợt điều chỉnh giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

"Vàng đã lập kỷ lục vào ngày 24/2, ở mức gần 2956 USD. Hoạt động chốt lời đã diễn ra trong những ngày gần đây". “Thật trớ trêu, kim loại quý màu này đã hoạt động giống một tài sản rủi ro hơn là một nơi trú ẩn”. “Mức hỗ trợ ban đầu hiện có thể là gần 2814 USD và nếu phá vỡ có thể xuống 2770 USD”. “Các chỉ báo động lượng đang giảm. Các nhà giao dịch có thể đang thận trọng dò “đáy” cho đến khi có một số dấu hiệu kỹ thuật cho thấy giáo đảo ngược tăng trở lại”.

“Giá sẽ giảm”, Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho biết. “Tôi không nghĩ tình hình đã thay đổi khi chính quyền Mỹ tiếp tục tạo ra sự hỗn loạn trên toàn cầu. Tuy nhiên, xét về mặt kỹ thuật, vàng đang ở vị thế hoàn thành mô hình đảo chiều giảm giá trên biểu đồ hàng tuần. Điều này có ý nghĩa gì trong thị trường trú ẩn an toàn và do thuật toán điều khiển ngày nay không? Có lẽ là không. Nhưng ngay cả những thị trường tăng giá mạnh mẽ nhất cũng thỉnh thoảng có lúc nghỉ ngơi và tuần tới có thể đến lượt vàng.”

Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, xem xét việc giá vàng giảm gần đây và mối liên quan tới các dữ liệu kinh tế và việc các thị trường toàn cầu nói chung đều giảm giá.

“Rõ ràng là thuế quan bắt đầu gây ra lạm phát, làm giảm nhu cầu đối với tài sản rủi ro. Chúng ta đang thấy kim loại giảm giá cùng lúc với cổ phiếu giảm giá, vì vậy đây là tình huống tránh rủi ro nhiều hơn, có thể là rất ngắn hạn, trong khi các yếu tố thúc đẩy giá dài hạn tăng vẫn còn đó.”

“Có thể cổ phiếu bắt đầu tăng trở lại, và sau đó vàng cũng bắt đầu phục hồi”, ông gợi ý. “Chúng ta đã chứng kiến ​​sự hoảng loạn trên toàn thị trường, nhưng bây giờ có lẽ đến lúc một số nhà đầu tư bắt đầu mua vào – hoạt động thường diễn ra vào đầu tháng, mặc dù gần đây đã diễn ra vào cuối tháng và đầu tháng. Tôi nghĩ điều đó sẽ hỗ trợ cho giá vàng”.

“Tôi nghĩ rằng hiện tại chỉ là rủi ro, và điều này có thể chỉ là ngắn hạn”, ông Pavilonis nói thêm. “Nếu bạn thấy cổ phiếu bắt đầu đảo chiều, tôi nghĩ bạn sẽ thấy vàng đảo chiều, và sau đó nhu cầu đối với các tài sản rủi ro sẽ quay trở lại. Vàng đã có một năm rất tốt, vì vậy có lẽ đó cũng là lý do cổ phiếu bị bán tháo”.

Kết quả khảo sát của Kitco News cho thấy tâm lý lạc quan ngắn hạn của các nhà phân tích trên Phố Wall gần như biến mất. Trong số 14 người được khảo sát, chỉ có 3 chuyên gia, hay 21%, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 9 nhà phân tích, hay 64%, dự đoán giá kim loại quý này sẽ giảm. Hai chuyên gia còn lại, chiếm 14% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, trên Phố Chính, trong số 138 nhà đầu tư buôn bán lẻ chỉ có 62 người, hay 45%, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng vào tuần tớ (lần đầu tiên sau một thời gian dài, tỷ lệ người dự đoán giá sẽ giảm không đạt 50% tổng số người tham gia khảo sát), trong khi 38 người khác, hay 28%, dự đoán giá sẽ giảm. 38 nhà đầu tư còn lại, chiếm 28% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang thời gian tới.

Kết quả khảo sát của Kitco News về dự đoán giá vàng thế giới tuần 3-7/3/2025.

Tuần tới, thị trường vàng sẽ tập trung theo dõi dữ liệu việc làm của Mỹ, cụ thể là báo cáo về bảng lương phi nông nghiệp tháng 2 được công bố vào sáng thứ Sáu (7/3). Những dữ liệu nổi bật khác cũng sẽ được theo dõi bao gồm ước tính CPI của khu vực đồng tiền chung châu Âu (công bố vào thứ HaiEuro vào thứ Hai (3/3) và dữ liệu một số dữ liệu khác của Mỹ như chỉ số PMI sản xuất, PMI dịch vụ, số đơn xin trợ tấp thất nghiệp hàng tuần…



Sự kiện lớn khác trong tuần tới cũng được đặc biệt quan tâm là quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thứ Năm (6/3), dự kiến sẽ điều chỉnh giảm lãi suất.

Tham khảo: Kitco News