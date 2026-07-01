Sau 12 năm vắng bóng ở sân khấu World Cup, Shakira chính thức trở lại với ca khúc chủ đề Dai Dai và nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên toàn cầu. Không chỉ đánh dấu màn tái xuất của "nữ hoàng World Cup", bài hát còn thống trị hàng loạt bảng xếp hạng quốc tế, trở thành một trong những bản hit nổi bật nhất năm 2026.

Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, Dai Dai liên tục ghi nhận những thành tích nhạc số ấn tượng. Ca khúc đứng đầu United World Chart, giữ vị trí #1 YouTube Global Video suốt 33 ngày, trở thành MV phát hành trong năm 2026 duy nhất đạt cột mốc này. Trên YouTube Weekly Song, bài hát cũng duy trì 5 tuần liên tiếp ở vị trí số 1 mà chưa từng bị đánh bại.

Ở mảng doanh số, Dai Dai đạt #1 iTunes Worldwide trong 9 ngày, trở thành ca khúc của nghệ sĩ nữ phát hành trong năm 2026 có nhiều ngày đứng đầu bảng xếp hạng iTunes toàn cầu nhất tính đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, bài hát cũng dẫn đầu Shazam Global trong 7 ngày, thống trị Billboard Global 200 Excl. US, Billboard World Digital Song Sales và nền tảng nghe nhạc lớn nhất Trung Đông Anghami.

Dai Dai là ca khúc hot nhất thế giới hiện tại

Trên Spotify, Dai Dai leo lên vị trí #2 Spotify Global, đồng thời duy trì trong Top 5 suốt 6 ngày liên tiếp. Ca khúc cũng xếp #8 Apple Music Worldwide theo thống kê của Kworb về lượt nghe toàn cầu, #9 Billboard Global 200 dù không được tính điểm từ YouTube và đứng #24 Apple Music Hot 100, bảng xếp hạng chính thức dựa trên thứ hạng và quy mô của các thị trường âm nhạc trên thế giới.

Loạt thành tích này cho thấy Dai Dai không chỉ là ca khúc chủ đề của World Cup mà còn là bản hit có sức lan tỏa mạnh mẽ trên hầu hết các nền tảng nghe nhạc quốc tế. Hiện tại, khó có ca khúc nào vượt qua Dai Dai cả về thành tích lẫn độ phủ sóng. Sự cộng hưởng giữa âm nhạc và môn thể thao vua tạo nên sức mạnh truyền thông khổng lồ. Với đà tăng trưởng này, đây sẽ là ca khúc có sức công phá nhất 2026.

Dai Dai không chỉ là ca khúc chủ đề của World Cup mà còn là bản hit có sức lan tỏa mạnh mẽ trên hầu hết các nền tảng nghe nhạc quốc tế

Nếu với các cầu thủ, World Cup là đỉnh cao sự nghiệp thì với Shakira, đây cũng là sân khấu đưa cô từ một ngôi sao nhạc Latin trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu. Đến nay, nữ ca sĩ là nghệ sĩ hiếm hoi gắn bó với bốn kỳ World Cup gồm các năm 2006, 2010, 2014 và 2026. Trong suốt gần hai thập kỷ, không có nghệ sĩ nào duy trì mối liên kết bền bỉ với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh như cô.

Từ Hips Don't Lie tại World Cup 2006, Waka Waka (This Time for Africa) năm 2010, La La La năm 2014 cho đến Dai Dai năm 2026, mỗi lần xuất hiện của Shakira đều để lại dấu ấn riêng. Những màn trình diễn mang đậm màu sắc Latin, nguồn năng lượng bùng nổ cùng tinh thần thể thao đã góp phần định hình hình ảnh sân khấu World Cup trong mắt hàng triệu khán giả. Chính vì vậy, Shakira nhiều năm qua vẫn được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng World Cup" hay "gương mặt thương hiệu" của giải đấu.

Từ Hips Don't Lie tại World Cup 2006, Waka Waka (This Time for Africa) năm 2010, La La La năm 2014 cho đến Dai Dai năm 2026, mỗi lần xuất hiện của Shakira đều để lại dấu ấn riêng

Điều đặc biệt là những cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời Shakira cũng gắn chặt với World Cup. Năm 2010, trong quá trình ghi hình MV Waka Waka (This Time for Africa), cô gặp trung vệ Gerard Piqué của đội tuyển Tây Ban Nha. Piqué từng chia sẻ rằng anh đã tự hứa sẽ cùng đội tuyển tiến vào trận chung kết World Cup chỉ để có cơ hội gặp lại Shakira, bởi cô sẽ biểu diễn trong lễ bế mạc. Tây Ban Nha sau đó lên ngôi vô địch, còn chuyện tình giữa hai người cũng chính thức bắt đầu.

Đến World Cup 2014 tại Brazil, Shakira xuất hiện với hình ảnh hạnh phúc viên mãn. Trong MV La La La, cô đưa Piqué, các đồng đội của anh và con trai Milan vào khung hình. Hình ảnh nữ ca sĩ bế con trên sân khấu lễ bế mạc tại sân Maracanã từng được xem là biểu tượng cho sự giao thoa giữa âm nhạc, bóng đá và hạnh phúc gia đình.

Thế nhưng, trước thềm World Cup 2022 tại Qatar, câu chuyện đẹp ấy lại khép lại trong tiếc nuối. Cuộc chia tay chấn động giữa Shakira và Piqué sau bê bối ngoại tình khiến nữ ca sĩ trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống. Thời điểm đó, cô quyết định từ chối lời mời biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022, được cho là để tránh những áp lực truyền thông liên quan đến bóng đá và đời tư.

Những cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời Shakira cũng gắn chặt với World Cup

Bốn năm sau, Shakira trở lại sân khấu World Cup với một diện mạo hoàn toàn khác. Dai Dai không chỉ là ca khúc đánh dấu sự tái xuất của "nữ hoàng World Cup", mà còn là lời khẳng định về sự trở lại mạnh mẽ của một nghệ sĩ đã vượt qua biến cố cá nhân để tiếp tục chinh phục đỉnh cao. Sau sân khấu khai mạc World Cup gây bão, Shakira và Dai Dai đang phủ sóng toàn cầu. Cơn sốt này dự kiến sẽ tiếp tục khi Shakira trở lại sân khấu giữa giờ vào ngày Chung kết.

Sau sân khấu khai mạc World Cup gây bão, Shakira và Dai Dai đang phủ sóng toàn cầu. Cơn sốt này dự kiến sẽ tiếp tục khi Shakira trở lại sân khấu giữa giờ vào ngày Chung kết

Với việc đồng loạt thống trị nhiều bảng xếp hạng quốc tế, Dai Dai đang được xem là một trong những ca khúc thành công nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Sau gần 20 năm đồng hành cùng World Cup, Shakira một lần nữa chứng minh sức hút của mình vẫn chưa hề suy giảm, đồng thời khẳng định vị thế đặc biệt mà không nhiều nghệ sĩ có thể thay thế trong lịch sử giải đấu danh giá nhất hành tinh.