Cả nước xảy ra 347 vụ tai nạn giao thông, 138 người thiệt mạng trong 5 ngày nghỉ

So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023, tai nạn giao thông đã giảm 9,16% số vụ, giảm 32,35% số người chết, giảm 1,38% số người bị thương. Trong kỳ nghỉ lễ, Cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn 19.600 lượt tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phát hiện xử lý hơn 78.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 171 tỷ đồng; tạm giữ 748 xe ô tô, hơn 29.000 xe mô tô; tước hơn 15.000 giấy phép lái xe các loại.

CSGT xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong đó, đáng chú ý vi phạm về nồng độ cồn là 21.369 trường hợp; vi phạm về tốc độ hơn 21.000 trường hợp; có 87 trường hợp lái xe dương tính với ma tuý. Một số địa phương xử lý vi phạm đạt kết quả cao: thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai; Hà Nội; Bình Dương; Bắc Giang; Hải Phòng; Nghệ An; Quảng Ninh.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tổ chức bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã đề ra, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân đi lại an toàn.

Những nỗ lực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Công an các đơn vị, địa phương đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là số người tử vong do tai nạn giao thông đã giảm sâu so với cùng kỳ 2023.