Cà phê, gạo đồng loạt tăng giá

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng tuần thứ ba liên tiếp, hiện dao động 87.400 – 88.100 đồng/kg do lo ngại nguồn cung bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô hạn tại Tây Nguyên. Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng lên 88.100 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk và Gia Lai lần lượt đạt 88.000 đồng/kg và 87.900 đồng/kg. Nhiều nông dân vẫn giữ lại lượng hàng tồn kho vì kỳ vọng giá tiếp tục đi lên, còn giới thương nhân cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá chính xác sản lượng vụ mới.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê robusta giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng mạnh lên 3.456 USD/tấn do lo ngại thiếu hụt nguồn cung từ Việt Nam. Các đợt mưa gần đây tại Tây Nguyên được đánh giá khá ít và phân bố không đều, làm dấy lên lo ngại ảnh hưởng đến quá trình nuôi trái của cây cà phê.

Ngoài ra, cảnh báo của Mỹ về khả năng El Nino xuất hiện tới 82% cũng khiến thị trường thêm lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Brazil và nhiều nước sản xuất lớn. Tuy nhiên, đà tăng của giá robusta vẫn bị hạn chế bởi triển vọng dư cung toàn cầu khi Brazil được dự báo đạt sản lượng kỷ lục trong niên vụ tới.

Ở thị trường lúa gạo, giá lúa trong nước nhìn chung ổn định. Tại An Giang, các loại lúa chất lượng cao như OM 18, Đài thơm 8 và OM 5451 hầu như không biến động so với tuần trước. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam tăng lên khoảng 410 - 415 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với mức 395 - 400 USD/tấn của tuần trước.

Theo giới thương nhân, giá gạo tăng do nguồn cung tại Thái Lan và Việt Nam đang thu hẹp, trong khi nhiều doanh nghiệp đã ký trước các hợp đồng giao hàng dài hạn. Bên cạnh đó, nguy cơ El Nino và thiệt hại mùa vụ tại Bangladesh cũng khiến thị trường thêm áp lực.

Dù vậy, gạo Ấn Độ vẫn giữ lợi thế cạnh tranh lớn nhờ mức giá thấp hơn đáng kể. USDA dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2026/27 sẽ giảm khoảng 5 triệu tấn, trong khi nhu cầu nhập khẩu tiếp tục tăng, đặc biệt tại châu Phi và Đông Nam Á.