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Cá rô phi Việt Nam ra sao nếu Brazil cấm nhập khẩu?

| | Thị trường

Việc Brazil tiếp tục đề xuất chính sách mang tính hạn chế với sản phẩm cá rô phi nhập khẩu cần được theo dõi sát, ngành cá rô phi Việt cần có biện pháp ứng phó từ sớm nhằm hạn chế tác động bất lợi có thể xảy ra đối với doanh nghiệp và người nuôi.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, ngày 29/5, một cơ quan ở Hạ viện Brazil đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu cá rô phi, và các sản phẩm cá rô phi. Dự luật sẽ tiếp tục được xem xét tại các ủy ban có liên quan trước khi được Hạ viện và Thượng viện xem xét thông qua để trở thành luật chính thức.

Dự luật được xây dựng trên cơ sở lập luận về phòng ngừa rủi ro dịch bệnh và bảo vệ ngành sản xuất cá rô phi nội địa của Brazil.

Cá rô phi Việt Nam ra sao nếu Brazil cấm nhập khẩu? - Ảnh 1.

Xuất khẩu cá rô phi Việt sang Brazil tăng trưởng mạnh.

Theo VASEP, diễn biến trên đáng lưu ý đối với ngành cá rô phi Việt, bởi Brazil đang nổi lên là thị trường tăng trưởng nhanh nhất. 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang Brazil đạt khoảng 26 triệu USD, chiếm khoảng 54% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của cả nước, đưa Brazil trở thành thị trường nhập khẩu cá rô phi lớn nhất của Việt Nam.

"Diễn biến trên cần được theo dõi sát và có biện pháp ứng phó từ sớm, nhằm hạn chế các tác động bất lợi có thể xảy ra đối với doanh nghiệp và người nuôi cá rô phi trong nước", VASEP đánh giá.

VASEP kiến nghị, Bộ Ngoại giao , Bộ NN&MT, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil, Thương vụ Việt Nam tại Brazil và các cơ quan liên quan của Brazil để theo dõi chặt chẽ quá trình xem xét dự luật trên.

Các bộ ngành trao đổi với nước bạn để làm rõ quy định, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của ngành hàng cá rô phi Việt Nam trên các cơ sở khoa học, WTO và cam kết cấp cao mà hai bên đã đạt được.

Cá rô phi Việt Nam ra sao nếu Brazil cấm nhập khẩu? - Ảnh 2.

Nuôi cá rô phi ở ĐBSCL.

VASEP kiến nghị Bộ NN&MT thông qua các kênh hợp tác song phương, tiếp tục trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Brazil để khẳng định năng lực kiểm soát dịch bệnh, hệ thống quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và các điều kiện bảo đảm an toàn sinh học đối với sản phẩm cá rô phi Việt Nam. Đề nghị phía Brazil xem xét khách quan các cơ sở khoa học và đánh giá rủi ro trước khi áp dụng bất kỳ biện pháp hạn chế thương mại nào...

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi Việt Nam đạt 99 triệu USD, tăng 141% so với năm 2024, cho thấy cá rô phi nổi lên là một trong những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Riêng thị trường Brazil đạt 11 triệu USD, tăng 7.552% so với năm 2024.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá rô phi Việt Nam đạt 49 triệu USD, tăng 151% so cùng kỳ 2025. Mức tăng trưởng ấn tượng này phản ánh tín hiệu khởi sắc của ngành hàng cá rô phi, trong đó Brazil là thị trường đóng góp lớn.

Việt Nam xuất khẩu lô hàng cá rô phi đầu tiên sang Brazil

Theo Cảnh Kỳ

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