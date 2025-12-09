Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ca sĩ nổi tiếng U55, quê Thanh Hóa có chồng là người miền núi Ấn Độ: Công khai hơn 1 năm vẫn giấu 1 điều

09-12-2025 - 20:38 PM | Lifestyle

Ca sĩ nổi tiếng quê Thanh Hóa tiết lộ, cô và chồng là người miền núi Ấn Độ hòa hợp về tính cách. Tuy nhiên dù công khai đã hơn 1 năm nhưng cô vẫn giấu 1 điều khiến nhiều người tò mò.

Sau hơn một năm chính thức công khai chuyện tình cảm với người đàn ông đến từ vùng núi Ladakh (Ấn Độ), Phương Thanh vẫn là cái tên khiến công chúng đặc biệt tò mò về cuộc sống riêng tư. Khác với nhiều nghệ sĩ thích chia sẻ đời sống cá nhân, "chị Chanh" lại chọn cách giữ kín một điều quan trọng nhất: danh tính thật và gương mặt của người bạn đời.

Theo chia sẻ trên nhiều tờ báo chính thống, người mà Phương Thanh gọi là "chồng" là một người đàn ông Ấn Độ, sinh sống tại vùng Ladakh – khu vực miền núi hẻo lánh thuộc phía Bắc Ấn Độ. Cô từng cho biết hai người đã "đính ước" từ khoảng tháng 10/2023, tuy chưa tổ chức đám cưới chính thức nhưng xem nhau như vợ chồng.

Ca sĩ nổi tiếng U55, quê Thanh Hóa có chồng là người miền núi Ấn Độ: Công khai hơn 1 năm vẫn giấu 1 điều- Ảnh 1.

Phương Thanh tiết lộ, chồng cô là người theo con đường học vấn, sống thiên về tâm linh, trầm lặng và có cá tính mạnh. Nữ ca sĩ từng miêu tả anh là "trai miền núi, rất dữ nhưng rất hiền, có đạo tâm", đồng thời cho biết cả hai có nhiều nét tướng giống nhau như má lúm đồng tiền, mí mắt và cả tính cách. Chính sự tương đồng này khiến cô cảm thấy tin tưởng và bình an khi ở bên anh.

Điều khiến dư luận tò mò suốt thời gian qua chính là việc dù đã công khai mối quan hệ hơn một năm, Phương Thanh vẫn tuyệt đối không đăng ảnh rõ mặt chồng, không tiết lộ tên tuổi, nghề nghiệp cụ thể hay thông tin gia đình hai bên. Trong các chuyến sang Ấn Độ, cô chỉ chia sẻ hình ảnh phong cảnh hoặc chụp từ phía sau, từ xa, có chủ ý che mặt nhân vật chính.

Phương Thanh từng nói cô muốn bảo vệ sự bình yên cho người đàn ông của mình, bởi anh không hoạt động trong giới giải trí và không thích bị soi mói đời tư. Việc giữ kín danh tính không phải vì né tránh dư luận mà là cách cô gìn giữ hạnh phúc riêng, nhất là sau những biến cố tình cảm trong quá khứ.

Ca sĩ nổi tiếng U55, quê Thanh Hóa có chồng là người miền núi Ấn Độ: Công khai hơn 1 năm vẫn giấu 1 điều- Ảnh 2.

Hiện tại, nữ ca sĩ vẫn sống và làm việc tại Việt Nam, chăm sóc con gái, thỉnh thoảng sang Ấn Độ thăm chồng. Dù hiếm khi nhắc đến anh trước truyền thông, nhưng mỗi lần nói, Phương Thanh đều cho thấy sự trân trọng và tin tưởng tuyệt đối. Với cô, điều quan trọng nhất không phải công khai rầm rộ, mà là giữ cho người đàn ông của mình một cuộc sống bình yên – đó cũng chính là "một điều" mà suốt hơn một năm qua, cô chưa bao giờ phá vỡ.

Phương Thanh sinh năm 1973 tại Thanh Hóa, là một trong những giọng ca nữ nổi bật nhất của làng nhạc Việt thập niên 1990. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với loạt ca khúc như Trống vắng, Một thời đã xa, Giã từ dĩ vãng. Sở hữu chất giọng khàn cá tính, cô được khán giả ưu ái gọi với biệt danh "Chị Chanh". Ngoài ca hát, Phương Thanh còn tham gia đóng phim, làm giám khảo nhiều chương trình truyền hình thực tế. Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì sức hút riêng nhờ cá tính mạnh mẽ và phong cách sống thẳng thắn.

Theo Li La

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam nghệ sĩ là Giám đốc Nghệ thuật, 50 tuổi vẫn ở với mẹ: "Cuộc đời mình đừng trông chờ người khác"

Nam nghệ sĩ là Giám đốc Nghệ thuật, 50 tuổi vẫn ở với mẹ: "Cuộc đời mình đừng trông chờ người khác" Nổi bật

Ái nữ con tỷ phú vừa cưới đã đòi ly hôn, viết tâm thư vạch trần "5 tội lớn" của chồng

Ái nữ con tỷ phú vừa cưới đã đòi ly hôn, viết tâm thư vạch trần "5 tội lớn" của chồng Nổi bật

Thông báo quan trọng của Đoàn Thiên Ân

Thông báo quan trọng của Đoàn Thiên Ân

20:18 , 09/12/2025
Quà tặng cuối năm lên ngôi với sắc đỏ – đen và nghệ thuật chế tác tinh xảo

Quà tặng cuối năm lên ngôi với sắc đỏ – đen và nghệ thuật chế tác tinh xảo

18:48 , 09/12/2025
Mẹ ruột cố NSƯT Ngọc Trinh nắm tay NSƯT Công Ninh khóc nghẹn trong lễ 100 ngày mất con

Mẹ ruột cố NSƯT Ngọc Trinh nắm tay NSƯT Công Ninh khóc nghẹn trong lễ 100 ngày mất con

18:40 , 09/12/2025
Nữ ca sĩ quốc dân tuyên bố kết hôn với chồng Tây, ảnh cưới bắt trọn khoảnh khắc ông xã nhấc bổng cô đẹp như phim ngôn tình!

Nữ ca sĩ quốc dân tuyên bố kết hôn với chồng Tây, ảnh cưới bắt trọn khoảnh khắc ông xã nhấc bổng cô đẹp như phim ngôn tình!

17:38 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên