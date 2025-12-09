Ca sĩ nổi tiếng U55, quê Thanh Hóa có chồng là người miền núi Ấn Độ: Công khai hơn 1 năm vẫn giấu 1 điều

Sau hơn một năm chính thức công khai chuyện tình cảm với người đàn ông đến từ vùng núi Ladakh (Ấn Độ), Phương Thanh vẫn là cái tên khiến công chúng đặc biệt tò mò về cuộc sống riêng tư. Khác với nhiều nghệ sĩ thích chia sẻ đời sống cá nhân, "chị Chanh" lại chọn cách giữ kín một điều quan trọng nhất: danh tính thật và gương mặt của người bạn đời.

Theo chia sẻ trên nhiều tờ báo chính thống, người mà Phương Thanh gọi là "chồng" là một người đàn ông Ấn Độ, sinh sống tại vùng Ladakh – khu vực miền núi hẻo lánh thuộc phía Bắc Ấn Độ. Cô từng cho biết hai người đã "đính ước" từ khoảng tháng 10/2023, tuy chưa tổ chức đám cưới chính thức nhưng xem nhau như vợ chồng.

Phương Thanh tiết lộ, chồng cô là người theo con đường học vấn, sống thiên về tâm linh, trầm lặng và có cá tính mạnh. Nữ ca sĩ từng miêu tả anh là "trai miền núi, rất dữ nhưng rất hiền, có đạo tâm", đồng thời cho biết cả hai có nhiều nét tướng giống nhau như má lúm đồng tiền, mí mắt và cả tính cách. Chính sự tương đồng này khiến cô cảm thấy tin tưởng và bình an khi ở bên anh.

Điều khiến dư luận tò mò suốt thời gian qua chính là việc dù đã công khai mối quan hệ hơn một năm, Phương Thanh vẫn tuyệt đối không đăng ảnh rõ mặt chồng, không tiết lộ tên tuổi, nghề nghiệp cụ thể hay thông tin gia đình hai bên. Trong các chuyến sang Ấn Độ, cô chỉ chia sẻ hình ảnh phong cảnh hoặc chụp từ phía sau, từ xa, có chủ ý che mặt nhân vật chính.

Phương Thanh từng nói cô muốn bảo vệ sự bình yên cho người đàn ông của mình, bởi anh không hoạt động trong giới giải trí và không thích bị soi mói đời tư. Việc giữ kín danh tính không phải vì né tránh dư luận mà là cách cô gìn giữ hạnh phúc riêng, nhất là sau những biến cố tình cảm trong quá khứ.

Hiện tại, nữ ca sĩ vẫn sống và làm việc tại Việt Nam, chăm sóc con gái, thỉnh thoảng sang Ấn Độ thăm chồng. Dù hiếm khi nhắc đến anh trước truyền thông, nhưng mỗi lần nói, Phương Thanh đều cho thấy sự trân trọng và tin tưởng tuyệt đối. Với cô, điều quan trọng nhất không phải công khai rầm rộ, mà là giữ cho người đàn ông của mình một cuộc sống bình yên – đó cũng chính là "một điều" mà suốt hơn một năm qua, cô chưa bao giờ phá vỡ.

Phương Thanh sinh năm 1973 tại Thanh Hóa, là một trong những giọng ca nữ nổi bật nhất của làng nhạc Việt thập niên 1990. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với loạt ca khúc như Trống vắng, Một thời đã xa, Giã từ dĩ vãng. Sở hữu chất giọng khàn cá tính, cô được khán giả ưu ái gọi với biệt danh "Chị Chanh". Ngoài ca hát, Phương Thanh còn tham gia đóng phim, làm giám khảo nhiều chương trình truyền hình thực tế. Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì sức hút riêng nhờ cá tính mạnh mẽ và phong cách sống thẳng thắn.