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Ca sĩ Tuấn Hưng xin lỗi và xin hoàn tiền

| | Lifestyle

Nam ca sĩ chân thành xin lỗi quý khán giả và một số nghệ sĩ.

Trưa ngày 9/6, trên fanpage chính thức, ca sĩ Tuấn Hưng đã đăng tải thông báo về việc tạm hoãn đêm nhạc “Góc Ban Công – Vệt Nắng”.

Theo kế hoạch ban đầu, chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 13/6 tại Cung Quần Ngựa. Tuy nhiên, sau nhiều cân nhắc cùng ê-kíp, nam ca sĩ quyết định xin phép lùi thời gian tổ chức.

Trong thông báo gửi tới khán giả, Tuấn Hưng cho biết đây là quyết định không dễ dàng. Anh mong muốn có thêm thời gian để hoàn thiện chương trình một cách trọn vẹn nhất, từ phần âm nhạc, dàn dựng cho tới những tiết mục kết hợp đặc biệt.

“Luôn tin rằng sự chờ đợi của khán giả xứng đáng được đáp lại bằng một đêm nhạc chỉn chu và nhiều cảm xúc”, nam ca sĩ chia sẻ.

Theo Tuấn Hưng, thay vì cố gắng thực hiện chương trình khi mọi thứ chưa đạt được như kỳ vọng, anh lựa chọn lùi lại để có sự chuẩn bị tốt hơn.

Ban tổ chức cho biết thời gian tổ chức mới sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Đối với những khán giả đã mua vé, ban tổ chức hướng dẫn hai phương án. Khán giả có thể liên hệ hotline để được hướng dẫn hoàn tiền theo quy định hoặc giữ lại vé đã mua để sử dụng cho thời gian tổ chức mới của chương trình.

Nam ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả, các nghệ sĩ khách mời và các đối tác vì sự thay đổi ngoài mong muốn, đồng thời bày tỏ hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành trong các dự án âm nhạc sắp tới.

“Góc Ban Công – Vệt Nắng” là liveshow đánh dấu sự trở lại của Tuấn Hưng với thương hiệu âm nhạc gắn liền với tên tuổi anh suốt nhiều năm qua. Theo thông tin được công bố trước đó, chương trình dự kiến diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội vào tối 13/6.

Hồi tháng 5, ca sĩ Tuấn Hưng đã tổ chức họp báo ra mắt liveshow “Góc Ban Công 2026 - Vệt Nắng”

“Góc Ban Công” vốn bắt nguồn từ những đêm hát ngẫu hứng trên ban công căn nhà của Tuấn Hưng tại phố Hàng Khay. Qua thời gian, đây trở thành không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của nam ca sĩ và được nhiều khán giả yêu mến.

Liveshow năm nay mang chủ đề “Vệt Nắng”, được giới thiệu là hành trình gợi lại ký ức, những người tri kỷ và những cảm xúc trong chặng đường nghệ thuật của Tuấn Hưng. Chương trình dự kiến có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Bằng Kiều, Tú Dưa, Lệ Quyên, Đăng Khôi, Đỗ Hoàng Hiệp, Phúc Tiệp cùng một số gương mặt trẻ khác.

Đáng chú ý, đêm nhạc còn được kỳ vọng mang đến màn tái hợp của nhóm Quả Dưa Hấu với sự xuất hiện của Bằng Kiều và Tú Dưa, cũng như màn tái ngộ giữa Tuấn Hưng và Lệ Quyên trên sân khấu.

Đinh Anh

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