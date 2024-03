Cả thị trường địa ốc bước vào “guồng đua” tăng tốc, niềm vui đã trở lại?

Bùng nổ hoạt động của doanh nghiệp địa ốc

Mới đây, Gamuda Land kick -off rầm rộ dự án Eaton Park tọa tại đường Mai Chí Thọ, Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) cùng với 24 đại lý phân phối chính thức. Trên tổng diện tích đất 3,77ha, dự án sẽ cung cấp ra thị trường 2.052 sản phẩm, đánh dấu bước khởi đầu của ông lớn bất động sản ngoại này đến thị trường Việt Nam trong năm 2024.

Tương tự, trung tuần tháng 3/2024 đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác phát triển dự án căn hộ cao cấp tọa lạc tại số 04 - 06 Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang giữa Công ty TNHH NPL (chủ đầu tư) và An Phú Gia Holdings (đơn vị phát triển dự án), Công ty CP bất động sản EximRS (phân phối độc quyền) và Công ty CP xây dựng An Phú Gia Construction. Được biết, đây là dự án hiếm hoi, có quy mô 40 tầng được cấp phép xây dựng ở thành phố biển Nha Trang trong bối cảnh thị trường bất động sản tại nhiều nơi đang có dấu hiệu “tan băng”.

Trong khuôn khổ buổi lễ ký kết cũng diễn ra sự kiện ký kết hợp tác khai thác cho thuê căn hộ Cash - Home (tọa lạc tại vị trí cửa ngõ khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) giữa Công ty CP bất động sản EximRS - đơn vị phân phối độc quyền và khai thác cho thuê dự án Cash - Home với Công ty TNHH quản lý tài sản Taisei VN - một thương hiệu thuộc Tập đoàn Taisei Nhật Bản có hơn 63 năm kinh nghiệm quản lý tài sản các bất động sản toàn châu Á.

Cũng tại Nha Trang, cuối tháng 3/2024 sẽ diễn ra lễ kí kết đối tác chiến lược dự án Libera Nha Trang của Công ty Cổ phần Vega City (thuộc Tập đoàn KDI Holdings).



Tại Bình Dương, Long An, Đồng Nai gần đây cũng liên tục bùng nổ các hoạt động của doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 20/3/2024 sắp tới, Phú Đông Group chính thức kick -off dự án căn hộ Phú Đông SkyOne với hàng loạt sàn phân phối tham gia. Đây là dự án căn hộ giá vừa túi tiền đang gây chú ý khi dự kiến tung ra thị trường cuối quý 2/2024 với mức giá từ 1,4 tỉ đồng/căn – mức giá khan hiếm hiện nay trên thị trường bất động sản phía Nam.

Tại Thủ Dầu Một, Capitaland rầm rộ tổ chức lễ giới thiệu dự án Sycamore tọa lạc tại thành phố mới Bình Dương. Với tổng giá trị phát triển ước đạt trên 1 tỷ đô la Singapore (tương đương 18 nghìn tỷ đồng), dự án này cung cấp khoảng 3.500 căn hộ ra thị trường trong năm nay.

Tại Thuận An, chủ đầu tư A&T Group chính thức khởi công 2 tòa căn hộ cao 40 tầng thuộc dự án A&T Sky Garden.

Cùng khu vực, Phát Đạt cũng rục rịch khởi công dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 trên diện tích 4,4ha, bao gồm cao ốc Thuận An 1 và Thuận An 2, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 9.374 tỷ đồng.

Hay như Pi Group sau thời gian chờ pháp lý hiện đã khởi công xây dựng dự án Picity Sky Park tại Dĩ An với quy mô 1ha gồm 3 block chung cư.

Tại Long An hay Đồng Nai một số dự án mới như LA Home, Izumi City, Eco Village, FIATO City... cũng đang “manh nha” ra thị trường, dự kiến sẽ là những nguồn cung “khuấy” thị trường bất động sản từ năm 2024 trở đi.

Như vậy, các hoạt động giới thiệu, kick off, hợp tác kí kết chiến lược dự án... đã và đang tạo ra không khí mới, kì vọng mới cho thị trường địa ốc. Đà phục hồi của thị trường từ quý 2/2024 càng được khẳng định thêm.

Niềm tin đã trở lại

Nhiều nhận định cho rằng, dù thách thức còn song nguồn cung và giao dịch cải thiện đang khiến niềm tin người mua vui trở lại.

Tại "Diễn đàn thị trường bất động sản Việt Nam 2024 - Vượt qua thách thức" tổ chức mới đây, các chuyên gia bất động sản dẫn số liệu cho biết, trong quý 4/2023, khoảng 7.000 sản phẩm lần đầu tiên ra mắt thị trường. Tỷ lệ hấp thụ cải thiện với số lượng giao dịch khoảng 5.700 sản phẩm, tương đương với quý 3/2023, duy trì đà tăng trưởng khá so với hai quý đầu năm.

Khu vực phía Nam với thị trường trọng điểm Tp.HCM và các tỉnh lân cận: Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu… được đánh giá khởi sắc nhất khi gần đây các giao dịch được ghi nhận cải thiện rõ rệt so với các quý trước đó.

Niềm tin thị trường đã trở lại.

Những diễn biến của thị trường cho thấy hàng loạt chính sách tháo gỡ của Chính phủ đã triển khai trong năm 2023 phát huy tác dụng, lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư.

Niềm tin của khách hàng còn được củng cố nhờ lực đẩy từ chính sách bán hàng của chủ đầu tư. Ngoài việc các sản phẩm ngày càng đáp ứng nhu cầu thực tế của người mua, dự án mở bán hầu hết đều được chuẩn bị kỹ càng về pháp lý và có chính sách kích cầu hấp dẫn.

Theo đó, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu ấm lên rõ nét. Tại nhiều sàn giao dịch bất động sản, hoạt động tìm mua bất động sản đã cải thiện đáng kể so với trước đó. Dòng sản phẩm nhà phố và căn hộ đáp ứng nhu cầu thực không những không giảm giá, mà còn có xu hướng tăng giá.

Theo ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, một điểm tích cực là sự quan tâm tới bất động sản giai đoạn cuối năm 2023 – đầu năm 2024 đã tăng khoảng 66% so với cùng kỳ cho thấy tâm lý thị trường bất động sản đang chuyển biến theo hướng tốt dần lên. Đáng chú ý, số lượng môi giới bất động sản quay trở lại thị trường đang tăng nhanh.

Theo chia sẻ từ nhiều sàn môi giới lớn tại Tp.HCM, Bình Dương và Long An, doanh nghiệp bất động sản có xu hướng khởi động sớm hơn dự kiến do tâm lý thị trường tích cực và nhu cầu mua bất động sản đã dần trở lại. Không chỉ vậy, các sàn còn tích cực tuyển dụng, tăng cường đào tạo cho đội ngũ môi giới để đón sóng phục hồi có thể diễn ra sớm trong quý 2 tới đây.