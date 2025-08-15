Cả Việt Nam cùng hướng về Cuba: Hơn 65 tỷ đồng được quyên góp chỉ sau 30 giờ phát động

Tối ngày 14/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, chỉ sau 30 giờ phát động, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba” trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025”, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960 – 2025) đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng triệu trái tim Việt Nam, với số tiền ủng hộ qua tài khoản số 2022 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đã đạt mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng.

Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, kết quả này minh chứng cho tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em. Đây cũng là nguồn lực quý báu góp phần giúp Cuba vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - cơ quan chủ trì Chương trình - bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, nhà hảo tâm và đông đảo đồng bào trong và ngoài nước đã đồng hành, sẻ chia, gửi trọn tấm lòng tới nhân dân Cuba.

Hội cũng khẳng định, những nghĩa cử cao đẹp này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn toả sáng giá trị tinh thần, góp phần gìn giữ và bồi đắp biểu tượng bất diệt của tình đoàn kết Việt Nam - Cuba trong mọi hoàn cảnh.

Chương trình “65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba” sẽ tiếp tục kéo dài trong 65 ngày (từ 13/8 đến hết 16/10/2025). Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng bào trong và ngoài nước mở rộng vòng tay nhân ái, lan tỏa giá trị nhân đạo và nghĩa tình quốc tế cao đẹp tới nhân dân Cuba.