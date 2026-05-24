Các “chim đầu đàn” Vingroup, Sun Group, Sunshine Group… đã dồn dập “Nam tiến” bằng các siêu dự án

“Ông lớn” đổ bộ phía Nam

Không còn là những bước thăm dò, cuộc đổ bộ của các "đại gia" bất động sản miền Bắc vào thị trường phía Nam đang trở thành một chiến lược quy mô lớn, thay đổi diện mạo các đô thị TPHCM và vùng vệ tinh.

Thị trường bất động sản phía Nam những tháng đầu năm 2026 chứng kiến sự sôi động chưa từng có với hàng loạt dự án quy mô "khủng" được khởi công hoặc đề xuất bởi các doanh nghiệp gốc Bắc.

Nếu như trước đây, khu vực này chủ yếu là sân chơi của các chủ đầu tư địa phương như Novaland, Đại Quang Minh, Phát Đạt…, thì nay, “bản đồ” ghi danh doanh nghiệp bất động sản đang được vẽ lại bởi những cái tên như Vingroup, Sun Group, Masterise, BIM Land, T&T Group hay Sunshine Group.

Tại TPHCM, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang thần tốc triển khai dự án Vinhomes Green Paradise (Vinhomes Cần Giờ). Dự án có quy mô 2.870 ha, tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ USD. Bên cạnh đó là dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế 880ha, vốn đầu tư 59.000 tỷ đồng.

Ở phía Nam, ngoài Vinhomes Cần Giờ đang gây chú ý, Vingroup vẫn còn các đại đô thị khác đang rục rịch triển khai ven TPHCM. Trong đó, đáng chú ý nhất là 2 khu đô thị tại Tây Ninh (Long An cũ) gồm Phước Vĩnh Tây (gần 1.090 ha, vốn đầu tư 91.000 tỷ đồng) và Đức Hòa - Hậu Nghĩa (gần 200 ha, vốn đầu tư 28.000 tỷ đồng).

Trong khi đó, Sun Group “Nam tiến” bằng loạt dự án như Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa có quy mô 550ha, vốn đầu tư gần 99.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tại TPHCM, Sun Group là nhà đầu tư của dự án khu đô thị Tây An Tây và Đông An Tây với quy mô lần lượt là 268 ha, 288 ha. Đáng chú ý, ở phía Nam, liên danh của “ông lớn” này còn trúng thầu dự án khu đô thị Hiệp Hòa có quy mô 291 ha tại Đồng Nai.

Mới đây, Sunshine Group đã trở thành chủ đầu tư 2 dự án hơn 800.000 tỷ đồng tại Đồng Nai. Cụ thể, khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc) có diện tích gần 945ha, tổng vốn đầu tư hơn 463.000 tỷ đồng. Còn khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam) có diện tích 936ha, tổng vốn đầu tư gần 355.000 tỷ đồng.

BIM Land (thành viên Tập đoàn BIM) mới đây đã chính thức khởi động dự án Thanh Phú Centre Point tại Bến Lức với quy mô lên tới 200 ha. Trong khi đó, T&T Group cũng ghi dấu với khu đô thị T&T Millennia quy mô gần 270 ha tại Tây Ninh. Còn Masterise đang triển khai dự án Masteri Thanh Đa Peninsula tại bán đảo Thanh Đa, TP.HCM với quy mô 2,9ha gồm 7 tòa chung cư với quy mô 6.000 căn.

Dòng tiền phía Bắc tạo sức nóng cho thị trường bất động sản phía Nam

Bà Trịnh Thị Kim Liên, Phó tổng giám đốc DatXanh Services, nhận định làn sóng "Nam tiến" của dòng tiền đầu tư phía bắc là một trong những yếu tố thúc đẩy đà phục hồi và tạo sức nóng cho giao dịch bất động sản phía Nam.

Bà Liên cho biết, dòng vốn này chiếm khoảng 30-35% tổng lượng giao dịch bất động sản phía nam trong năm ngoái. Không chỉ tìm kiếm các sản phẩm cao cấp, ngày càng nhiều nhà đầu tư trẻ tại Hà Nội quan tâm đến các bất động sản giá vừa túi tiền tại các vùng mới sáp nhập là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn nhận định, việc mở rộng địa bàn giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, từ đó cân đối dòng tiền và giảm thiểu rủi ro khi chính sách tại một khu vực có sự thay đổi.

Cùng đó là sức hấp dẫn từ lực đẩy từ hạ tầng. Miền Nam đang là đại công trường với những dự án hạ tầng mang tính bước ngoặt như Sân bay Quốc tế Long Thành (dự kiến khai thác giữa năm 2026), đường Vành đai 3 TP.HCM và hàng loạt cao tốc như Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu.

Những công trình này không chỉ tháo gỡ "điểm nghẽn" giao thông mà còn mở rộng không gian đô thị ra các khu vực vệ tinh như Long An, Đồng Nai, Bình Dương

Bên cạnh đó là sự chuyển dịch của dòng tiền nhà đầu tư. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, dòng tiền từ Hà Nội đang đổ mạnh vào TP.HCM và vùng ven. Cứ 10 người tìm kiếm bất động sản thì có 2 người quan tâm đến thị trường phía Nam – mức cao nhất kể từ năm 2019. Đặc biệt, tại Bình Dương (cũ), lượng tìm kiếm từ nhà đầu tư Thủ đô tăng gấp 3 lần sau khi tỉnh này hợp nhất vào TP.HCM.