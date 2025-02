Các chủ xe có biển số sau nhanh chóng đóng phạt nguội theo Nghị định 168

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình đã đăng tải danh sách 86 phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội, do Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận.

Theo đó, từ ngày 4/2/2025 đến ngày 11/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 86 lượt phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Cụ thể:

Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 5 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông gồm:

Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 81 lượt phương tiện vi phạm lỗi vượt quá tốc độ gồm:

Hình ảnh phương tiện vi phạm lỗi vượt quá tốc độ.