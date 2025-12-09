Các khu vực chuẩn bị mưa to đến rất to, người dân đặc biệt chú ý

Dự báo mưa lớn tại khu vực TP. Huế và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ

Trong ngày 9/12, thời tiết tại TP. Huế, TP. Đà Nẵng và vùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai ghi nhận mưa và mưa rào rải rác. Các hình thái thời tiết bất ổn này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì và diễn biến phức tạp trong những giờ tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ chiều tối 9/12 đến hết ngày 10/12, khu vực TP. Huế và các tỉnh thuộc dải duyên hải Nam Trung Bộ được dự báo tiếp tục xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến từ 50–100 mm, trong khi một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa vượt mức 200 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các đợt mưa lớn trong thời gian ngắn, với cường độ vượt 100 mm/3 giờ.

Trong tối và đêm 9/12, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng được dự báo có mưa rào và dông. Lượng mưa dao động khoảng 10–30 mm, nhưng một số địa phương có thể xuất hiện mưa to trên 80 mm. Giai đoạn từ ngày 10 đến 11/12, thời tiết tại Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to kèm theo dông, với lượng mưa phổ biến từ 20–50 mm và nơi cao hơn 100 mm.

Từ đêm 10/12, mưa lớn tại khu vực TP. Huế và dải duyên hải Nam Trung Bộ được dự báo có xu hướng giảm dần.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại những vùng trũng thấp, khu vực đô thị và khu công nghiệp. Đồng thời, nguy cơ lũ quét ở sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc cũng ở mức cao.

Dự báo thời tiết đêm 9/12 và ngày 10/12/2025

Tại TP. Hà Nội, thời tiết chủ đạo là có mây, đêm không mưa. Sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa và chiều trời hửng nắng. Gió đông bắc đến đông thổi nhẹ cấp 2–3. Đêm và sáng trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 15–17 độ C và cao nhất từ 25–27 độ C.

Ở khu vực Tây Bắc Bộ, mây xuất hiện nhiều, đêm có mưa vài nơi. Sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện rải rác vào sáng sớm. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Thời tiết về đêm và sáng khá rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14–17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ; nhiệt độ cao nhất 23–26 độ C, nơi cao hơn có thể vượt 26 độ.

Tại Đông Bắc Bộ, thời tiết tương tự với mây nhiều, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Đêm và sáng rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14–17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ; cao nhất 24–27 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Riêng phía Nam khu vực có mưa rải rác và TP. Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ C; cao nhất 23–26 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, mây nhiều và có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to kèm dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3–4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ C; cao nhất dao động từ 25–27 độ C ở phía Bắc và 28–30 độ C ở phía Nam.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Nguy cơ kèm theo là lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ C, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 24–27 độ C.

Tại Nam Bộ, thời tiết nhiều mây. Đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; ban ngày tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2–3. Khu vực này cũng cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ C và cao nhất 29–32 độ C.

Riêng TP. Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều mai, mưa có xu hướng gia tăng với mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2–3, kèm khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22–24 độ C; cao nhất 30–32 độ C.