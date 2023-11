Các Miss Grand International khám phá Bảo tàng Thế giới Cà phê

Tham dự sự kiện vào ngày 23/11, là các người đẹp đến từ Thái Lan - Thaweepon Phingchamrat, Cộng hòa Dominica - Skarxi Mari Marte Encarnacion, Vương quốc Hà Lan - Melissa Tjemma Janneke Bottema, Indonesia - Ritassya Wellgreat, Angola - Eugenia Dos Santos Das Neves.

Tại sự kiện, các nàng hậu đã có nhiều trải nghiệm quý giá trong một không gian sống động, độc đáo bậc nhất về văn hóa cà phê như: thưởng thức văn hóa cà phê Ê Đê, tham quan khu vực triển lãm "Bảo tàng Thế giới Cà phê – 5 năm – 5 triệu du khách – Triệu lời tri ân tới những người yêu và đam mê cà phê" và "G7 – 20 năm chinh phục toàn cầu" với sự dẫn dắt, giới thiệu của Nhà thiết kế - Họa sĩ Phan Anh Thư

Người đẹp Melissa Tjemma Janneke Bottema – Hoa hậu Hòa Bình Hà Lan, Á hậu 5 Hoa hậu Hoà Bình quốc tế 2023 đã may mắn trở thành vị khách đặc biệt thứ 5 triệu của Bảo tàng Thế giới Cà phê. Cô chia sẻ: "Lần đầu đặt chân đến nơi đây, tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng trước không gian đậm sắc màu bản địa đã dẫn dắt tôi bước vào không gian của văn hóa, nghệ thuật thưởng lãm cà phê. Là vị khách thứ 5 triệu của Bảo tàng Thế giới Cà phê, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Trung Nguyên Legend trước cột mốc đặc biệt này, đồng thời hy vọng rằng địa điểm này sẽ ngày càng phát triển và đón tiếp thêm nhiều vị khách từ khắp nơi trên thế giới."

Bên cạnh đó, các nàng hậu quốc tế cũng có cơ hội hòa mình vào không gian 3 nền văn minh cà phê: Ottoman – Roman – Thiền bằng công nghệ trình diễn 3D mapping được Trung Nguyên Legend thiết kế đặc biệt với sự hài hòa của các yếu tố: nghệ thuật – công nghệ – pha chế cà phê. Đây là sự kết hợp ấn tượng và độc đáo giữa ánh sáng, âm nhạc, nghệ thuật pha chế, mùi hương quyến rũ từ cà phê và những câu chuyện kể thú vị về lịch sử, văn hóa của 3 nền văn minh cà phê lớn của thế giới.

Theo dõi chương trình nghệ thuật thưởng lãm cà phê độc đáo, khác biệt bậc nhất này, các nàng hậu đều không giấu được sự thích thú, đồng thời đã có thêm nhiều hiểu biết sâu sắc về các nền văn minh cà phê cũng như vùng đất Buôn Ma Thuột – quê hương của hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới.

Trong khuôn khổ sự kiện, các người đẹp đã ký tặng 1.000 cuốn sách trong Tủ sách nền tảng đổi đời và gửi đến các em học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Đây là những đầu sách quý được Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ cẩn trọng, tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. Vì vậy, các nàng hậu đều bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được lan tỏa tình yêu sách, khơi gợi ở các bạn trẻ Việt thói quen đọc sách để khám phá tri thức, bồi đắp kỹ năng và phát triển bản thân.

Đặc biệt, "The Tao of Coffee – Cà phê Đạo" - bộ phim tài liệu tiên phong về cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam do hãng truyền thông danh tiếng Warner Bros Discovery phối hợp Trung Nguyên Legend sản xuất được công chiếu từ ngày 24/11/2023 trên toàn cầu sẽ là một dấu ấn đặc biệt kỷ niệm 5 năm thành lập Bảo tàng Thế giới cà phê, 20 năm thương hiệu cà phê G7 chinh phục toàn cầu. Theo lời giới thiệu của Discovery, bộ phim sẽ mang đến cái nhìn toàn diện về sự khác biệt, đặc biệt của cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam, về vùng đất Buôn Ma Thuột, quê hương của hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, nổi tiếng toàn cầu với các thương hiệu: Bảo tàng Thế giới cà phê, Cà phê G7, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend,…

Mở cửa đón khách từ ngày 23/11/2018, Bảo tàng Thế giới Cà phê đến nay đã trở thành điểm đến quan trọng của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và là "Một trong 17 điểm đến tốt nhất phải đến khi tới Việt Nam" – theo đánh giá của Wanderlust, tạp chí du lịch hàng đầu Anh Quốc. Đây cũng là địa chỉ lý tưởng để tìm hiểu những điều thú vị về cà phê, về nguồn gốc của nhiều nền văn minh cà phê trên thế giới cũng như quy trình thu hái và chế biến tặng phẩm tự nhiên giá trị này. Nơi đây được định vị là một Bảo tàng của tương lai, đem đến những trải nghiệm Sống – Mở - Tương tác, đồng thời tái hiện, phát triển và quảng bá những nét đẹp văn hoá bản địa.