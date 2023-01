Các nhà mạng ứng dụng công nghệ AI, Bigdata đảm bảo liên lạc thông suốt dịp Tết

Theo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), tổng lưu lượng data di động trong dịp tết Quý Mão dự kiến tăng gần 40% so với Tết Nguyên đán năm 2022 và tăng trung bình 10% so với ngày thường trước Tết. Trong thời điểm chuyển giao thừa lưu lượng thoại tăng khoảng 12% so với ngày thường. Để đảm bảo an toàn thông tin và mạng lưới thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cho tới thời điểm này, Tập đoàn VNPT đã rà soát, cập nhật phương án đảm bảo an toàn thông tin cho tất cả các hệ thống thiết bị trên mạng lưới.

Đại diện VNPT cũng cho biết, theo xu hướng, như cầu sử dụng các dịch vụ truyền thống tiếp tục giảm, thay vào đó, nhu cầu sử dụng data tăng mạnh, đặc biệt các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, tiktok, Instagram ..), ứng dụng OTT( zalo,viber..), truyền hình trực tuyế sẽ tăng rất cao. Vì vậy, VNPT đã kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp nội dụng lớn (Google, FB,Tiktok..), nhà cung cấp CDN(Akamai, Microsoft, CloudFlare..) để tăng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.



Ngoài công tác xây dựng phương án đảm bảo an toàn thông tin cho tất cả các hệ thống thiết bị trên mạng lưới, VNPT cũng đã đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các hệ thống thiết bị để kịp đưa vào khai thác trước Tết, một số dự án hoàn thành sau Tết cũng đã lắp đặt xong và có thể sử dụng để ứng cứu lưu lượng khi có tình huống phát sinh.

Vào những ngày Tết, các thuê bao sẽ dịch từ các khu vực tập trung khu công nghiệp tại thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương... về các tỉnh/thành lân cận như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, An Giang, Trà Vinh... do đó sẽ có sự thay đổi về lưu lượng sử dụng dịch vụ tại các tỉnh/thành. VNPT đang tiếp tục theo dõi xu hướng di chuyển thuê bao để có phương án bảo đảm chất lượng phục vụ tốt nhất. Bên cạnh đó, VNPT cũng đã tăng dung lượng và đường truyền tại các tỉnh, thành phố dự kiến có tăng trưởng do di chuyển lưu lượng trong dịp nghỉ Tết. Do đó, dù nhu cầu sử dụng data tăng cao ở nhiều địa phương, song VNPT vẫn có thể đảm bảo chất lượng mạng di động phục vụ khách hàng trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão.

Chuẩn bị cho các sự kiện chính trị, văn hóa được tổ chức vào những ngày Tết, VNPT cũng đã phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và truyền hình địa phương chuẩn bị cho phiên truyền hình trực tiếp phục vụ Tết. Phương án đảm bảo an toàn thông tin cho 104 điểm lễ hội được tổ chức trên toàn quốc cũng đã được VNPT triển khai bằng các giải pháp nâng cấp/bổ sung trạm hoặc bổ sung xe phát sóng lưu động cho các điểm có lưu lượng lớn. Cùng với đó, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng trong thời gian nghỉ Tết, các tổng đài VNPT luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng theo thời gian quy định không nghỉ Tết.

Còn đại diện MobiFone cho biết: Để bảo đảm mạng lưới thông tin thông suốt dịp Tết Quý Mão 2023, MobiFone đã ứng dụng công nghệ AI và Big data cũng như bố trí nhân lực ứng trực để đảm bảo an toàn mạng lưới ổn định, thông suốt trong thời khắc đêm giao thừa và đón Xuân mới Quý Mão.

Từ năm 2022, MobiFone đã thực hiện tối ưu và tự động hóa trong công tác vận hành khai thác mạng lưới sử dụng công nghệ máy học và trí tuệ nhân tạo (ML/AI). Chiến lược này nằm trong chuỗi hành động của MobiFone để thực hiện các cuộc cách mạng công nghệ, chuyển đổi số, bảo mật dữ liệu tốt hơn, chất lượng dịch vụ (QoS) phục vụ khách hàng được cải thiện.

Với việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu lớn (Big Data) trong vận hành, MobiFone hướng đến phục vụ mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng, dự báo và cảnh báo sớm các khu vực có khả năng nghẽn để mở rộng mạng lưới. Chính vì vậy mà hệ thống công nghệ thông tin của MobiFone cho phép theo dõi nhu cầu khách hàng và năng lực mạng lưới theo thời gian thực, nhận biết tình huống sớm và đưa ra cảnh bảo, hỗ trợ và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, giúp nâng cao trải nghiệm thoại, truy cập Internet của khách hàng trong dịp Tết.

Trong năm vừa qua, MobiFone đã đẩy mạnh công tác phát triển mạng 4G, nâng tổng số trạm 3G/4G lên 75.000 trạm đảm bảo chất lượng mạng 4G rộng khắp trên toàn quốc và dung lượng mạng lưới MobiFone đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ khách hàng. MobiFone đã tăng cường vùng phủ sóng 4G đến các vùng nông thôn và miền núi để phục vụ nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ của MobiFone khi di chuyển từ các khu vực đô thị, thành phố về quê ăn Tết với việc phát sóng thêm trạm 4G trong vòng một tuần trước dịp Tết Nguyên Đán.

Đại diện MobiFone cho biết công tác chuẩn bị cho dịp Tết Quý Mão đã được nhà mạng này triển khai từ rất sớm, trong đó, tập trung toàn bộ tài nguyên cho mạng 4G để đáp ứng lưu lượng data tốt hơn, đảm bảo năng lực chống nghẽn mạng bất thường tại các khu vực trọng điểm và có lưu lượng Data cao. Năng lực mạng lưới đã được cân đối và điều chỉnh để bám sát theo nhu cầu dịch chuyển của các thuê bao trong dịp Tết.

Tại các khu vực tập trung đông người, các khu vực lễ hội trọng yếu, điểm tổ chức bắn pháo hoa vào giao thừa trên cả nước, nơi có khả năng lưu lượng thoại, tin nhắn và lưu lượng data tăng đột ngột, có thể xảy ra hiện tượng nghẽn cục bộ đã được MobiFone thực hiện hoàn thành công tác tối ưu hóa mạng để triển khai các phương án chống nghẽn và điều động, bố trí thêm các xe phát sóng lưu động và các module phát sóng công nghệ cao để đảm bảo dung lượng phục vụ khách hàng tăng lên 300-400% so với ngày thường.