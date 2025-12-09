Các 'ông lớn' Sơn Hải, Xuân Trường sắp nhận mức thưởng lớn hàng trăm tỷ đồng từ Nhà nước, vì sao?

Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế thưởng tại lễ khánh thành, khởi công ngày 19/12

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc đề xuất cơ chế thưởng đối với các công trình được khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là hoạt động nhằm ghi nhận nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án trọng điểm, nhất là các dự án hạ tầng giao thông quốc gia.

Theo Bộ Xây dựng, việc công bố khen thưởng sẽ diễn ra vào ngày 19/12/2025 tại các điểm cầu trên toàn quốc. Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời tạo động lực thúc đẩy các dự án hạ tầng hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ.

Theo rà soát danh mục 15 dự án và dự án thành phần ban hành kèm theo Nghị định 15/2023/NĐ-CP, Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản của 4 dự án, bao gồm 15 dự án thành phần.

Cụ thể, 4 dự án này gồm: 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025; dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột; dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; và dự án cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 kết nối Sóc Trăng – Trà Vinh.

Đối với 11 dự án khác do các tỉnh làm chủ quản, Bộ Xây dựng cho biết đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo hay đề xuất liên quan đến việc khen thưởng.

Báo cáo của phía chủ đầu tư cho biết đến thời điểm này, đã có 6 dự án thành phần của cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 hoàn thành, bao gồm:

Các dự án thành phần còn lại đang tiếp tục triển khai thi công.

Hơn 254 tỷ đồng thưởng cho nhà thầu thi công đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng

Đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng là dự án đầu tiên thực hiện thưởng hợp đồng. Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp:

Gói 11-XL, rút ngắn 158 ngày thi công, được thưởng hơn 126,7 tỷ đồng. Trong đó:

Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường được thưởng hơn 94 tỷ đồng;

Công ty Tự Lập được thưởng hơn 16 tỷ đồng;

Công ty CP 471 được thưởng hơn 16 tỷ đồng.

Gói 12-XL, rút ngắn 198 ngày, được thưởng hơn 127,8 tỷ đồng. Trong đó:

Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường nhận hơn 115 tỷ đồng;

Công ty CP Xây lắp 368 nhận gần 12,3 tỷ đồng.

Đây được xem là mức thưởng lớn nhất từ trước đến nay cho các nhà thầu giao thông khi hoàn thành vượt tiến độ.

Một đoạn cao tốc qua tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Đoạn cao tốc Vân Phong – Nha Trang cũng đề xuất thưởng cao

Tại dự án Vân Phong – Nha Trang, một số gói thầu đã về đích trước thời hạn và được đề nghị thưởng hợp đồng.

Gói thầu XL01, rút ngắn 255 ngày cho đoạn 39,5 km và 93 ngày cho đoạn 13 km. Tuy nhiên, do các nhà thầu hoàn thành vào thời điểm khác nhau nên mức thưởng cụ thể đang được xác định.

Gói thầu XL02, hoàn thành sớm 190 ngày, dự kiến được thưởng hơn 146,6 tỷ đồng. Trong đó:

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải nhận hơn 100,8 tỷ đồng;

Vinaconex nhận hơn 45,8 tỷ đồng.