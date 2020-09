Các quỹ phòng hộ quốc tế lỡ tàu trước đợt tăng giá mạnh của cổ phiếu Trung Quốc

Các quỹ đầu cơ toàn cầu đang tìm cách khai thác thị trường trị giá 9 nghìn tỷ USD đang bị bỏ lại phía sau khi các đối thủ địa phương khi các quỹ nội thu hút được phần lớn dòng tiền mới trong bối cảnh thị trường chứng khoán Trung Quốc có đợt tăng mạnh nhất từ 2015.

28 nhà quản lý quỹ tư nhân nước ngoài bao gồm cả Bridgewater Associates LP của huyền thoại Ray Dalio đã đăng ký 18 quỹ mới trong năm nay, ít hơn một nửa so với số liệu của năm ngoái, theo dữ liệu do Công ty TNHH Đầu tư & Quản lý Thâm Quyến PaiPaiWang tổng hợp, tổng tài sản do các quỹ quốc tế quản chỉ tăng lên bằng một nửa so với con số 1 tỷ USD một trong những quỹ đầu cơ định lượng lớn nhất Trung Quốc thu hút được trong năm nay.

Theo Shanghai Suntime Information Technology Co., công ty chuyên theo dõi các quỹ tư nhân, việc nhận diện thương hiệu hạn chế và quy trình phê duyệt nội bộ dài hơn đang cản trở các nhà quản lý tài sản toàn cầu nỗ lực thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Trung Quốc đối với cổ phiếu. Ngược lại, các quỹ của Trung Quốc đang bổ sung các sản phẩm mới với tốc độ nhanh nhất trong 5 năm, nhiều công ty công bố lợi nhuận cao hơn nhiều so với chỉ số chuẩn.

Yin Tianyuan, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Shanghai Suntime, cho biết: "Không có quá nhiều nhà đầu tư chú ý đến các quỹ tư nhân nước ngoài, đặc biệt là trong một thị trường nóng như thế này. "Nếu họ tạo ra được thêm nhiều sản phẩm mới, thì càng ít nhà đầu tư bận tâm đến họ."

Các quỹ cổ phiếu tư nhân do Shanghai Suntime theo dõi đã thu về mức trung bình 19% trong bảy tháng đầu năm nay, top ¼ công ty hàng đầu thậm chí công bố mức tăng 51%. Những con số trên vượt trội so với mức tăng 8,5% của chỉ số Shanghai Composite. Công ty không công bố lợi nhuận của các quỹ nước ngoài.

"Hiệu ứng kiếm được tiến đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư và thúc đẩy họ gửi tiền vào quỹ nhiều hơn", điều này giúp cho doanh số quỹ tư nhân của PaiPaiWang lên mức kỷ lục vào tháng 7, nhà tư vấn và phân phối quỹ cho biết trong một báo cáo vào tháng trước.

Hàng tỷ USD được rót vào thị trường

Tài sản kết hợp của các quỹ tư nhân nước ngoài do quỹ tư nhân quản lý đã tăng 2,5 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm lên 9,5 tỷ nhân dân tệ, theo Citic Securities Co., con số này đã tăng thêm lên 10,8 tỷ nhân dân tệ vào cuối tháng 7, theo thống kê của licai.com.

Đó là một phần nhỏ của thị trường, vì toàn bộ ngành đã có thêm 644 tỷ nhân dân tệ tài sản trong bảy tháng đầu năm, theo Hiệp hội Quản lý Tài sản Trung Quốc. Ngành quản lý tài sản đã đăng ký tổng cộng 2.143 sản phẩm trong tháng Bảy, tăng 50% so với tháng Sáu.

Một số quỹ của Trung Quốc đã hoạt động đặc biệt tốt. Công ty quản lý tài sản cao cấp Chiết Giang đã tăng tài sản lên khoảng 7 tỷ nhân dân tệ trong năm nay sau khi tung ra hơn 20 sản phẩm mới, theo công ty có trụ sở tại Hàng Châu. Quỹ đầu tư cổ phiếu Trung Quốc CSI 500 Series hàng đầu của High-Flyer đã đem lại hiệu suất đầu tư 50% tính đến ngày 31 tháng 7, cao hơn gấp đôi mức tăng trung bình của các quỹ tư nhân.

Peter Alexander, giám đốc điều hành của Z-Ben Advisors Ltd., có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết một lý do chính khiến các quỹ tư nhân nước ngoài gặp khó khăn là vì họ không trao cho các nhà quản lý địa phương đủ quyền tự chủ.

Alexander, người đã làm việc với các nhà quản lý tài sản toàn cầu ở Trung Quốc từ năm 2004 cho biết: "Công ty mẹ nước ngoài không trao cho ban quản lý địa phương mức độ thẩm quyền thích hợp để điều hành doanh nghiệp." "Tất cả các quyết định trước tiên phải được xã hội hóa trong nội bộ.

Lợi nhuận cao

Các nhà quản lý toàn cầu, thường có cơ chế kiểm soát rủi ro phức tạp hơn, cũng khó gây ấn tượng với các nhà đầu tư Trung Quốc đã quen với lợi nhuận cao trên thị trường biến động dữ dội của quốc gia này.

"Không có sản phẩm nào của các nhà quản lý nước ngoài đặc biệt hấp dẫn về mặt lợi nhuận như chúng ta có thể thấy," Yin tại Shanghai Suntime cho biết. "Nếu không, AUM của họ sẽ tăng nhanh chóng," cô nói thêm, đề cập đến các tài sản được quản lý.

Ông Yin nói, một lý do tiềm ẩn khiến quỹ tăng trưởng chậm của các nhà quản lý toàn cầu là một số trong số họ, bao gồm cả BlackRock Inc. và Neuberger Berman, đã tìm kiếm giấy phép quỹ tương hỗ thuộc sở hữu hoàn toàn, vì vậy họ có thể đã cố tình làm chậm các đợt ra mắt tư nhân, Yin nói. Theo quy định của Trung Quốc, các công ty sẽ cần phải từ bỏ hoạt động kinh doanh quỹ tư nhân sau khi họ có được giấy phép quỹ tương hỗ. BlackRock đã giành được giấy phép vào tháng trước.

Bên bán quá kén chọn

Một số gã khổng lồ quỹ đầu cơ định lượng, như Two Sigma và D. E. Shaw, đã chọn lọc các nhà đầu tư ở Trung Quốc.

Two Sigma đã giữ ngưỡng đầu tư tối thiểu ở mức 20 triệu nhân dân tệ, khiến các nhà đầu tư nhỏ hơn bị loại bỏ. Những người này cho biết họ vẫn huy động được khoảng 440 triệu nhân dân tệ trong một sản phẩm, nhưng vẫn chưa được xác định danh tính. D.E. Shaw hiện quản lý khoảng 1,2 tỷ nhân dân tệ sau khi ra mắt quỹ tư nhân đầu tiên, theo licai.com. Họ giữ mức đầu tư tối thiểu hơn 10 triệu nhân dân tệ. Cả hai công ty đều từ chối bình luận.

"Hai điều này chỉ là ngoại lệ," Yin nói. "Hầu hết các nhà quản lý nước ngoài vẫn muốn thu hút nhiều tiền hơn là tập trung vào việc phát triển tài sản".