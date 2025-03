Các tỉnh miền Trung hút đầu tư "khủng"

Chiều 6-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Thuận làm việc và ký kết ghi nhớ hợp tác chiến lược với Tập đoàn Sun Group. Đây là hoạt động triển khai chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ để phấn đấu tăng trưởng 2 con số năm 2025 và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sun Group đổ vốn vào Bình Thuận, Khánh Hòa

Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược phát triển đầu tư có ý nghĩa quan trọng, giúp khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có, phát huy lợi thế của tỉnh Bình Thuận và Tập đoàn Sun Group, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đưa Bình Thuận trở thành một tỉnh trọng điểm trong khu vực về du lịch và dịch vụ.

Khánh Hòa - địa phương đang thu hút nhiều dự án đầu tư của Tập đoàn Sun Group Ảnh: KỲ NAM

Bản ghi nhớ hợp tác là điều kiện ban đầu để tỉnh Bình Thuận và Tập đoàn Sun Group đồng hành, xúc tiến các cơ hội đầu tư, phát triển các dự án tại những khu vực tiềm năng trên địa bàn. Đồng thời, xác định Bình Thuận là tỉnh ưu tiên trong chiến lược đầu tư của Tập đoàn Sun Group.

Cũng theo thỏa thuận, khi triển khai, tỉnh Bình Thuận sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và đồng hành cùng Tập đoàn Sun Group thực hiện các thủ tục pháp lý, bảo đảm giải quyết nhanh nhất, đơn giản nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tập đoàn Sun Group sẽ ưu tiên nguồn lực để tiến hành nghiên cứu, khảo sát, xây dựng các dự án, tập trung vào các địa bàn giàu tiềm năng du lịch như: TP Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Bắc Bình, huyện Tuy Phong...

Hiện tại, tỉnh Bình Thuận có 2 điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, cũng là thế mạnh trong đầu tư du lịch của Sun Group, đó là Khu Du lịch Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam) với tượng Phật nằm dài nhất Đông Nam Á và Khu Du lịch sinh thái Bàu Trắng với kiểu địa hình bán sa mạc cùng hệ thống các chùa chiền quy tụ.

Ngoài ra, Tập đoàn Sun Group cũng đã được chấp thuận trở thành nhà đầu tư của khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né từ cuối năm 2024, có quy mô gần 220 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỉ đồng, đã gồm chi phí hỗ trợ bồi thường, tái định cư khoảng 1.000 tỉ đồng.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cam kết sẽ đồng hành, tiếp tục mời gọi các chuyên gia, đơn vị tư vấn uy tín đóng góp, đề xuất ý tưởng, định hướng phát triển hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí - bài bản và đồng bộ hạ tầng giao thông, góp phần đưa tỉnh Bình Thuận trở thành điểm đến xứng tầm quốc gia và quốc tế.

Một ngày trước đó, Sun Group cũng có buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sun Group đề xuất đầu tư dự án tại 7 phân khu ở Khu Kinh tế Vân Phong. Trong đó, có các dự án lớn ở huyện Vạn Ninh như: Cảng Hàng không quốc tế Vân Phong (xã Vạn Thắng) diện tích gần 500 ha, dự kiến có tổng đầu tư gần 7.900 tỉ đồng; Khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã có diện tích 235,4 ha (xã Vạn Phước), dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỉ đồng; dự án Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông (6 xã) có tổng diện tích hơn 2.581 ha, tổng mức đầu tư dự án 42.257 tỉ đồng; dự án Khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn (xã Vạn Thạnh) có tổng diện tích gần 1.442 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến là 25.543 tỉ đồng…

Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng đề xuất đầu tư 2 dự án đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp tại TP Nha Trang; mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tối đa tiềm năng về du lịch của địa phương. Trong đó, UBND tỉnh đã phê duyệt nhà đầu tư là 2 công ty thuộc tập đoàn này để thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang có quy mô sử dụng đất khoảng 226,71 ha thuộc xã Vĩnh Thái và phường Phước Long. Quy mô dân số khoảng 20.000 người; tổng vốn đầu tư hơn 17.330 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị Tập đoàn Sun Group đẩy nhanh hơn nữa tiến độ các dự án đang thực hiện tại Khánh Hòa. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập lại bộ máy hành chính, những thủ tục cần thiết của dự án phải hoàn thành trong thời gian sớm nhất trước khi có thay đổi cơ cấu, bộ máy và địa giới hành chính diễn ra.

Hàng loạt dự án sắp khởi công

Không chỉ Khánh Hòa hay Bình Thuận, thời gian gần đây, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn cũng liên tục công bố đầu tư vào các địa phương ven biển miền Trung. Cụ thể, trong ngày 5-3, tại Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Quảng Nam đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án lớn, bao gồm: Công ty TNHH Kyung Rim Tech (Hàn Quốc) đầu tư dự án lắp ráp phụ tùng ô tô Wiring Harness tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc với tổng vốn 146 tỉ đồng; Công ty TNHH Oriental Commerce Vina (Hàn Quốc) phát triển nhà máy phụ trợ ngành đóng gói tại KCN Tam Thăng, tổng vốn 186 tỉ đồng; Công ty TNHH Thaco Auto đầu tư Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Thaco Auto tại KCN Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải, tổng vốn hơn 292 tỉ đồng; Công ty Standard Track Company Limited (Trung Quốc) đầu tư nhà máy sản xuất đồ gia dụng tại KCN Tam Thăng 2, tổng vốn hơn 58 tỉ đồng; Công ty Portillo Estudio Limited (Hồng Kông - Trung Quốc), triển khai dự án nhà xưởng cho thuê tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, tổng vốn hơn 216 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Quảng Nam cũng ký thỏa thuận nghiên cứu đầu tư đối với 4 dự án trọng điểm, tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng. Các dự án bao gồm Dự án nạo vét tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn tại huyện Núi Thành, tổng vốn hơn 7.200 tỉ đồng do Công ty CP Tập đoàn Trường Hải thực hiện; dự án KCN Tam Thăng mở rộng 2 tại huyện Thăng Bình, tổng vốn hơn 600 tỉ đồng do Công ty CP Capella Quảng Nam đầu tư; dự án giai đoạn 2 Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, tổng vốn hơn 1 tỉ USD do Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An triển khai; Dự án KCN Bắc Thăng Bình 1 và Bắc Thăng Bình 2, tổng vốn hơn 6.500 tỉ đồng do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương đầu tư.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO, cho biết trong năm 2025, doanh nghiệp này sẽ giải ngân hơn 3.590 tỉ đồng để thực hiện riêng các dự án tại Quảng Nam; tổng nộp ngân sách tại Quảng Nam dự kiến 22.000 tỉ đồng, tăng 20% so với năm 2024, tuyển dụng mới hơn 1.600 nhân sự...

Trước đó, trong cuộc làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác vừa diễn ra hồi tháng 2, lãnh đạo Đà Nẵng cho biết một loạt dự án lớn với tổng vốn đầu tư đến 150.000 tỉ đồng sẽ được khởi công trên địa bàn trong thời gian tới, như: dự án nghỉ dưỡng quốc tế Làng Vân (44.000 tỉ đồng); tổ hợp Công viên Châu Á (trên 43.000 tỉ đồng); một số dự án nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, ven sông và khu vực bán đảo Sơn Trà (60.000 tỉ đồng),… Thành phố cũng dự kiến sẽ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch và giải phóng mặt bằng đối với sân vận động Chi Lăng trước ngày 30-4 để đưa vào đấu giá.

Ngoài ra, Đà Nẵng đang tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn tại một số dự án lớn, trong đó có Khu đô thị Đa Phước theo Kết luận số 77 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng.

Cũng tại Đà Nẵng, mới đây Công ty Quốc Cường Gia Lai đã tái khởi động dự án Marina Complex sau nhiều năm đình trệ do vướng mắc pháp lý. Dự án tọa lạc dưới chân cầu Thuận Phước, giáp sông Hàn, với tổng diện tích lên đến 11,7 ha, bao gồm cả khu đất và mặt nước.

Tất cả vì mục tiêu tăng trưởng 8% Chuyên gia kinh tế, TS Đinh Thế Hiển nhận định động thái của loạt doanh nghiệp đầu tư vào các địa phương với những dự án "khủng" có thể xem sự cụ thể hóa của các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tư nhân, từ đó hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trong năm 2025. Theo đó, cùng với các dự án đầu tư công, rất nhiều dự án trong lĩnh vực bất động sản cũng được khởi động hoặc tái khởi động với kỳ vọng tạo sức cầu cho thị trường, từ đó lan tỏa ra các lĩnh vực kinh tế khác. Dù vậy, muốn thị trường bất động sản ở từng khu vực phục hồi nhanh và bền vững, phải đi cùng với việc phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng giao thông, cải thiện việc làm, đời sống, thu nhập của người dân. Từ đó, kích thích tiêu dùng, đầu tư một cách mạnh mẽ. "Để tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả, bên cạnh thúc đẩy bất động sản phục hồi cần đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng thông qua tín dụng tiêu dùng, cho người tiêu dùng vay tín chấp, vay tiêu dùng với lãi suất thấp. Từ đó, người dân mua sắm, chi tiêu sẽ tiêu thụ hàng hóa, doanh nghiệp tăng sản xuất kinh doanh, tăng sức cầu cho nền kinh tế" - TS Đinh Thế Hiển nói.