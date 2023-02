Các tỷ phú Việt Nam đang đứng đâu trong bảng xếp hạng giàu nhất Đông Nam Á?

Theo dữ liệu tổng hợp từ Forbes ngày 20/2, trong nhóm các quốc gia lớn ở Đông Nam Á, Thái Lan có 29 tỷ phú (tăng 1 so với năm trước), Singapore có 27 tỷ phú (giảm 1 so với năm trước), Indonesia có 25 tỷ phú (giảm 1 so với năm trước).

Đáng chú ý, Philippines chỉ còn 14 tỷ phú (giảm tới 7 so với năm trước), trong khi Malaysia có 16 tỷ phú (giảm 1 so với năm trước).

Theo cập nhật danh sách tỷ phú thế giới mới nhất của Forbes, Việt Nam có 6 tỷ phú USD là: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Tổng số tỷ phú ở Đông Nam Á là 117.

Dữ liệu Forbes

Nhìn sâu hơn vào danh sách này, ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 30 trong danh sách tỷ phú Đông Nam Á với 4 tỷ USD. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đứng thứ 55 với 2,2 tỷ USD, ông Trần Đình Long đứng thứ 71 với 1,8 tỷ USD.



Ông Hồ Hùng Anh đứng thứ 78 với 1,6 tỷ USD, ông Trần Bá Dương đứng thứ 81 với 1,5 tỷ USD và ông Nguyễn Đăng Quang đứng thứ 87 trong top tỷ phú Đông Nam Á với 1,4 tỷ USD.

Tổng giá trị tài sản của các tỷ phú Việt Nam hiện là 12,5 tỷ USD.

Dữ liệu Forbes

So với năm trước, chỉ có Indonesia là có tổng tài sản tỷ phú tăng đáng kể. Còn Thái Lan, Singapore có mức tài sản tỷ phú hầu như không đổi. Tài sản của các tỷ phú Malaysia, Philippines và Việt Nam có mức giảm đáng kể so với năm 2022.