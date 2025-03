Cách đi bộ giúp đốt cháy calo, giảm mỡ bụng hiệu quả nhất

Đi bộ có giúp giảm cân không?

Câu trả lời là có. Đi bộ là một trong những hình thức tập luyện dễ thực hiện và hiệu quả nhất trong việc giảm cân. Báo Lao Động dẫn nguồn Boldsky, đi bộ đều đặn 30 phút mỗi ngày có thể giúp giảm mỡ bụng - một trong những khu vực dễ tích tụ mỡ thừa và có liên quan đến các bệnh nghiêm trọng như tim mạch và tiểu đường. Tùy vào cân nặng và cường độ đi bộ, bạn có thể đốt cháy từ 150 đến 300 calo mỗi giờ.

Đi bộ có thể giảm cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm căng thẳng, giúp kiểm soát cân nặng một cách hiệu quả. Hoạt động này còn có khả năng nâng cao tâm trạng và giảm lo âu. Đặc biệt, khi duy trì thói quen đi bộ 30 phút mỗi ngày, bạn có thể giảm mỡ toàn thân, đặc biệt là mỡ khó giảm ở vùng bụng. Với tốc độ vừa phải, đi bộ trong 30 phút giúp đốt cháy khoảng 150 calo.

Việc đi bộ đều đặn cũng góp phần giúp bạn đạt được thâm hụt calo, điều cần thiết để giảm mỡ toàn thân, bao gồm cả mỡ bụng.

Một nghiên cứu khác từ Harvard Medical School cũng chỉ ra rằng, một người nặng khoảng 70kg có thể đốt cháy khoảng 167 calo trong 30 phút đi bộ với tốc độ trung bình. Đối với những người nặng hơn, lượng calo đốt cháy sẽ cao hơn. Điều này cho thấy, đi bộ không chỉ giúp đốt cháy calo mà còn cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, đặc biệt là khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh.

Hơn nữa, theo một nghiên cứu đăng trên Journal of Exercise Nutrition & Biochemistry vào năm 2014, đi bộ ít nhất 50-70 phút, 3 lần mỗi tuần, trong vòng 12 tuần, đã giúp giảm mỡ bụng và cải thiện sức khỏe tổng thể của những người tham gia nghiên cứu.

Bài tập đi bộ giúp đốt cháy 500 calo nhanh chóng, giảm mỡ

Báo Lao động dẫn nguồn trang Eat This, Not That cho biết, đi bộ leo dốc là một trong những cách hiệu quả để đốt cháy 500 calo nhanh chóng và giảm mỡ. Điều chỉnh độ dốc và tốc độ sẽ làm tăng nhịp tim, tác động lên nhiều cơ bắp hơn và tối đa hóa lượng calo đốt cháy. Bạn có thể điều chỉnh độ dốc trên máy chạy bộ hoặc đi bộ leo dốc bên ngoài.

Bài tập này sẽ làm tăng nhịp tim của bạn mà không cần tạ hoặc thiết bị nào khác. Bài tập kéo dài 45 phút này sử dụng các khoảng thời gian đi bộ leo dốc để tối đa hóa lượng calo đốt cháy và giúp bạn đạt được mục tiêu 500 calo nhanh chóng.

Bắt đầu bằng cách đi bộ khởi động trong 5 phút. Đi bộ leo dốc với mức độ dốc trên máy chạy bộ 8-12, thực hiện 4 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, 1 phút nghỉ.

Tiếp đến, đi bộ không độ dốc với tốc độ bình thường trong 5 phút. Sau đó, đi bộ nhanh trên dốc với 4 hiệp, mỗi hiệp 3 phút tập luyện, 1 phút nghỉ, mức độ dốc trên máy là 10-15.

Hoàn thành bài tập theo thứ tự, duy trì tư thế tốt và vung tay mạnh. Điều chỉnh tốc độ và độ nghiêng để phù hợp với mức độ thể lực của bạn.