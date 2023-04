Cách người Mỹ chơi golf: Đi chân trần, coi đây là môn thể thao bình dân, tip nhân viên phục vụ 14 triệu đồng/ngày là chuyện nhỏ

Một buổi tối đẹp trời tại bắc Florida, Mỹ, Mike Miles, cựu golf thủ 60 tuổi chăm chú theo dõi từng động tác đánh golf của một vị khách đi chân trần. Đây chỉ là loại sân golf công cộng 12 lỗ có tên The Yards được Mike chuyển đổi do mô hình kinh doanh golf truyền thống thất bại.

“Tôi rất vui được gặp anh ấy. Chúng ta nên biến việc chơi golf trở thành một thú vui không quá hình thức”, ông nói thêm.

“Bất kể mục đích có là gì, họ đang được chơi golf và điều đó thật tuyệt”, Jordan Spieth, người đàn ông 27 tuổi từng giành 3 chức vô địch lớn nói.

Theo The New York Times, những sân golf bình dân kiểu The Yards là “mối đe dọa” đối với loại hình golf truyền thống ra đời cách đây 10 năm, song nhiều người vẫn chấp nhận “làn gió mới” - thứ giúp “bình dân hóa” thú vui triệu đô của giới nhà giàu.

“Đưa hương vị mới vào golf sẽ giúp bộ môn nàyđáp ứng được những nhu cầu mang tính phát triển”, Joe Beditz, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của National Golf Foundation cho biết.

Theo Ashleigh McLaughlin, cựu vận động viên golf kiêm Giám đốc điều hành của Youth on Course, lối chơi golf truyền thống đang được mở rộng chứ không hề bị thay thế.

“Giống như nhiều nơi trên thế giới, golf đang được đánh thức nhờ tính đa dạng và sự hòa nhập. Mọi người có thể chơi golf, tận hưởng chúng theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như đi chân trần, nghe nhạc và không mặc áo polo. Sẽ chẳng có ai phán xét về những thứ đó cả”, McLaughlin, một người chơi golf cho hay.

“Cuộc cách mạng” đối với golf được cho là bắt nguồn từ Bắc Virginia, nơi có một công ty golf giải trí mang tên Topgolf. Nhờ sự ủng hộ của đông đảo dân chơi golf, tính đến tháng 3/2022, Topgolf đã mở thêm 64 chi nhánh, phần lớn nằm trong hoặc gần khu vực thành thị.

Được biết công ty này có trung bình hơn 20 triệu khách hàng mỗi năm, đa phần là những người chơi bình dân. Việc họ tụ tập đánh golf, thoải mái trò chuyện và cười đùa khiến bầu không khí của Topgolf khác biệt đến lạ.

“Topgolf đã giải quyết được những vấn đề khó khăn của việc chơi golf, giúp mọi người dễ dàng thỏa mãn niềm yêu thích của mình mà không cần đầu tư quá nhiều”, David Pillsbury, Giám đốc điều hành của ClubCorp, một công ty đang quản lý hơn 200 câu lạc bộ golf cho biết.

Topgolf từng bị chê là “không phải sân chơi thực thụ”, song giờ mọi thứ đã đổi khác. Mọi người nhận ra rằng công ty này đã thu hút được một lượng lớn mối quan tâm tiềm ẩn với golf, môn thể thao vốn được cho là vô cùng đắt đỏ.

Theo National Golf Foundation, khách hàng của Topgolf ngày càng nhiều và đa dạng, trong đó 45% là nữ giới. Năm 2022, công ty này hợp nhất cùng Callaway, đồng thời mở rộng hợp tác với một sân golf 9 lỗ tại phía tây Los Angeles.

Theo tờ New York Times, số người chơi golf giải trí ở Mỹ ban đầu rơi vào khoảng 25 triệu người, song nhóm này cũng dần già đi và hơn 1.600 sân golf tại Mỹ buộc phải đóng cửa trong năm 2010.

Tuy nhiên, những năm trở lại đây, nhờ làn gió mới của những sân golf bình dân như kiểu The Yards, người Mỹ trở nên cởi mở hơn với môn thể thao này. Họ gọi đây là phong trào golf kiểu mới, nơi người chơi có thể thoải mái đi chân trần, uống bia, trò chuyện rôm rả và không bị phán xét trang phục.

“Chúng tôi đã trở thành một điểm chơi golf quốc tế mà không cần đồ ăn, thức uống sang trọng hay hệ thống ống nước trong nhà. Trước đây, khi chưa nhiều người biết đến Sweetens Cove và việc kinh doanh vẫn còn đình trệ, tôi không nghĩ rằng ngày này sẽ xảy ra”, ông chủ một sân golf bình dân nói.

Nhờ làn sóng chơi golf mới nổi, phục vụ sân chơi theo đó trở thành công việc có thu nhập hậu hĩnh tại Mỹ. Ngoài lương cứng, những nhân viên này, trong đó có bà mẹ đơn thân Lauren Balcioni, nhận được rất nhiều tiền tip từ khách hàng. Chia sẻ với BI, cô cho biết mình có thể dễ dàng kiếm 600 USD (hơn 14 triệu đồng) tiền tip trong một ca làm việc và có thể đi làm vào cuối tuần.

Ban đầu, sau khi phỏng vấn xin việc, Lauren phải thực hiện bài kiểm tra ma túy và xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm đủ mũi vaccine. Sau khoảng 3 ngày training, cô đã có thể tự lái chở khách di chuyển trong sân golf, quản lý đồ ăn nhẹ, thức uống trên xe và thanh toán tiền cho khách.

Ngày làm việc của cô thường bắt đầu vào 8h30 phút sáng, kiểm kho và chất các món cần thiết lên xe như đá viên, snack, các két bia nhiều loại. Đến 9h, cô bắt đầu phục vụ khách hàng. Thời gian cao điểm thường rơi vào gần trưa, khi người chơi golf bắt đầu thấm mệt sau vài tiếng trên sân.

Theo: New York Times, BI