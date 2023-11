Sáng 20/10, Huyền Trang (24 tuổi) vừa đến công ty thì thấy điện thoại báo “ting ting” kèm lời nhắn “Tự thưởng cho mình nhé”. Cô gái hét lên vui sướng và điều đầu tiên cô nghĩ đến là vào website của PNJ để tìm chiếc vòng tay đã ngắm nghía từ lâu. Chợt nhớ ra chưa có quà cho em gái nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, Huyền Trang không ngần ngại đặt mua 2 chiếc giống nhau và chọn chế độ Giao hàng nhanh PNJFast.

Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ sau, mỗi cô gái đã nhận được món quà hoàn hảo cho ngày lễ.

Dịch vụ giao hàng nhanh 3h được PNJ cho ra đời từ hơn 1 năm nay, đem lại không ít niềm vui cho những người muốn ‘ngay và luôn’ cầm trên tay món trang sức đáng yêu, vừa giúp mình trở nên xinh đẹp, vừa đem lại những cảm xúc phấn khởi, tích cực. Đây tiếp tục là một trong những dịch vụ giúp PNJ nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

"Thành công của PNJ bắt đầu bằng câu hỏi tại sao và cuộc đời tôi cũng vậy" – Nữ tướng Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận nhiều lần nói đến điều này trong hành trình 35 năm của thương hiệu.



Câu hỏi ‘Why - tại sao’ thể hiện cho tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu chiến lược của một doanh nghiệp. Quãng thời gian 35 năm xảy ra nhiều biến cố và bước ngoặt của thị trường, PNJ đã luôn bám sát "Why" để đề ra chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn.



Nhờ đó, PNJ từ một nhà sản xuất kim hoàn, đã dịch chuyển sang mô hình bán lẻ và hiện sở hữu chuỗi hơn 350 cửa hàng đa nhãn hiệu. Trong 5 năm qua với chiến lược refresh, PNJ đã tăng tốc ngoạn mục để trở thành một doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Tầm nhìn hiện nay của PNJ là trở thành công ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu châu Á, với sứ mệnh mang lại niềm kiêu hãnh cho khách hàng bằng các sản phẩm trang sức tinh tế, chất lượng vượt trội.



PNJ ghi điểm bởi năng lực quản trị chuỗi cung ứng một cách vững chắc và toàn diện, bắt đầu từ nhà máy với trang thiết bị công nghệ hiện đại, đến hệ thống kho bãi, các trung tâm phân phối rộng lớn. Nhờ đó, hàng hóa luôn đảm bảo đầy đủ và được cung ứng kịp thời.



Đặc tính của thị trường trang sức là tính cục bộ địa phương. Bởi thế, dù có nhiều thương hiệu trang sức nước ngoài bị hấp dẫn bởi thị trường 100 triệu dân và đến Việt Nam đặt cơ sở, nhưng không có đơn vị nào thành công mở chuỗi như PNJ. Thành công của doanh nghiệp nội địa này đến từ sự thấu hiểu khách hàng cùng sức mạnh thương hiệu gây dựng qua hơn 3 thập kỷ.



"Điều quan trọng nhất của PNJ là uy tín và tên tuổi. Các sản phẩm của PNJ thuộc loại mặt hàng giá trị, đa dạng phân khúc giá phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, nhưng không phải là loại hàng có tần suất mua sắm thường xuyên. Khi mua những đồ như thế, họ cần sự tin cậy, uy tín" – Ông Lê Trí Thông, CEO của công ty cho biết.



Chính vì vậy, mạng lưới cửa hàng của PNJ được xây dựng không chỉ nhằm tạo lập hệ thống phân phối mà còn là cách xây dựng thương hiệu tin cậy cho người dân ở các vùng miền.



"Giữa một thương hiệu tôi không quen, với một thương hiệu có sự hiện diện khắp nơi, cửa hàng to đẹp, nếu mua các mặt hàng có giá trị, chắc chắn tôi sẽ chọn thương hiệu nổi tiếng hơn" – Vị CEO cho biết.



350 cửa hàng là lợi thế của PNJ, đồng thời là một thách thức về quản trị. Không tự nhiên mà PNJ giữ vững vị thế hàng đầu. Họ có năng lực quản trị vận hành chuỗi bán lẻ bằng công nghệ một cách hiệu quả và chính xác. Đơn cử, tại hàng trăm cửa hàng của PNJ từ nhiều năm nay, các khách hàng đều thấy những ứng dụng số trong chăm sóc người mua, giám sát và đánh giá chất lượng của đội ngũ phục vụ.



Tiếp tục chú trọng vào trải nghiệm khách hàng, PNJ đã xây dựng hệ thống bán hàng Omni-channel (đa kênh) thông qua website và các ứng dụng di động như Facebook, Zalo, cung cấp cho khách hàng trải nghiệm toàn diện.



Mua sắm trên website của PNJ là một chuyến shopping tiện lợi và đầy thú vị như khi được tận mắt "soi" hàng chục ngàn món trang sức trên các "quầy kệ" sắp xếp một cách khoa học. Cách thiết kế giao diện thân thiện và tinh gọn tối đa, đưa khách hàng đến những lựa chọn đúng nhất với nhu cầu sử dụng chính là một bài toán mà PNJ dành nhiều thời gian và nguồn lực để thực hiện. Facebook, Zalo chính thức của PNJ là nơi cung cấp thông tin nhanh nhất các mẫu mã mới, các chương trình tri ân khách hàng cũng như xu hướng thời trang mới nhất.



Hành trình ‘dấu chân khách hàng’ bắt đầu từ lúc họ có nhu cầu, nghĩ đến thương hiệu, lựa chọn hàng hoá trên kênh online và đi đến quyết định mua. Có thể nói, những chuyển đổi của PNJ hướng đến mục tiêu đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng ngay từ khi họ còn chưa có nhu cầu cho đến khi hoàn tất đơn hàng, dù họ mua trên bất cứ kênh nào.



Với tôn chỉ "khách hàng là trọng tâm", PNJ liên tục sáng tạo các cách tiếp cận và tương tác độc đáo để mang đến những dịch vụ vượt trội và khác biệt mà PNJFast - Sở hữu trang sức yêu thích chỉ trong 3 giờ - chính là một minh chứng.



PNJFast đã "nâng hạng" chất lượng giao hàng của PNJ lên một tầm cao mới. Khách hàng khi nhận hàng từ nhân viên vận chuyển đều được phép kiểm tra độ nguyên vẹn của gói hàng với 4 tem niêm phong, cùng việc có thể mở hàng để kiểm tra hàng hóa bên trong. PNJ còn khuyến khích khách hàng quay lại Video trong suốt quá trình kiểm tra hàng để dễ dàng giải quyết những vấn đề phát sinh.



Trên thị trường, đã có những thương hiệu trang sức giao hàng trong ngày. Bản thân PNJ vẫn kết hợp với nhiều nhà vận chuyển hàng đầu Việt Nam để cung cấp dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn. Nhưng với PNJFast, PNJ trở thành chuỗi bán lẻ trang sức lớn đầu tiên có dịch vụ giao hàng ‘siêu tốc’ trong vòng 3 tiếng đồng hồ.



"Trước khi hợp tác với Ahamove, chúng tôi chưa có đối tác để triển khai Dịch vụ giao hàng nhanh PNJFast" – Đại diện Vận Hành Omnichannel PNJ, bà Đặng Thị Kim Yến nói.



Lý do để Ahamove có thể làm được điều này là nhờ đội ngũ tài xế 150.000 người trên 20 tỉnh thành, kỹ thuật mạnh và luôn nâng cấp liên tục. Lợi thế quy mô giúp cho Ahamove giải quyết ổn thoả bài toán giao hàng của nhiều doanh nghiệp khách hàng. Đặc biệt, tinh thần trẻ trung, nhiệt tình, luôn trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ là điểm cộng rất lớn của đội ngũ này.



Theo đại diện của hãng giao nhận, Ahamove cung cấp shipper theo nhu cầu từng đơn hàng, giảm thiểu chi phí vận hành, chi phí nhân sự cho doanh nghiệp và đảm bảo yếu tố trải nghiệm nhanh, ngay cho người dùng cuối. Hay nói cách khác, thay vì một nhân sự giao hàng của cửa hàng phải giao 100 đơn hàng mỗi ngày, Ahamove giúp điều động 100 tài xế giao 100 đơn hàng cùng lúc.



Bài toán giao hàng PNJFast nhằm mục tiêu phục vụ các nhu cầu gấp của khách hàng đã được Ahamove giải quyết một cách hiệu quả, kịp thời.



Đại diện Vận Hành Omnichannel PNJ, bà Đặng Thị Kim Yến đánh giá, điểm khác biệt rõ nét nhất của Ahamove chính là tốc độ giao hàng siêu tốc, hệ thống sử dụng mượt mà, đơn giản, chất lượng chăm sóc khách hàng tốt. Phía PNJ thậm chí gọi đây là "Đỉnh cao giao hàng", đồng hành cùng họ kiến tạo nên những dịch vụ tốt nhất.



"Trong tương lai gần, chúng tôi mong muốn gia tăng độ phủ của Ahamove để gia tăng trải nghiệm giao hàng trang sức nhanh đến mọi khách hàng PNJ, trên mọi vùng thuộc lãnh thổ Việt Nam và cả Quốc Tế" –bà Đặng Thị Kim Yến nói.



Cách PNJ hợp tác với Ahamove để tối ưu hệ thống giao nhận, nâng cao chất lượng các trải nghiệm mua sắm của khách hàng là một trong những điều mà doanh nghiệp kim hoàn hàng đầu Việt Nam nỗ lực trả lời cho câu hỏi ‘Tại sao’ của họ.



Xuất sắc vượt qua khó khăn của năm 2022 với một kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội nhưng năm 2023 vẫn thực sự thách thức với PNJ, giống như với phần lớn doanh nghiệp Việt Nam lúc này. Xác định vấn đề đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, ông Lê Trí Thông khẳng định: "Với tinh thần "Tăng cấp tái tạo - Mạnh mẽ vươn tầm", PNJ quyết tâm phát triển các năng lực chiến lược, duy trì vị thế công ty bán lẻ trang sức hàng đầu thị trường Việt Nam, sẵn sàng với các thách thức tiềm ẩn để mở tầm cao mới trong năm 2023 và những năm tiếp theo".



Với tâm thế đó, năm 2023, PNJ đã cập nhật chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2023 – 2027, hướng đến 2030 và từng bước tích hợp các hoạt động xã hội, các sáng kiến ESG vào chiến lược dài hạn của công ty. Theo đó, PNJ sẽ tăng tốc các mảng kinh doanh hiện hữu một cách bền vững và đẩy mạnh việc nghiên cứu, phát triển các mảng mới một cách kịp thời.



Theo chia sẻ, hoạt động đầu tư của công ty sẽ tập trung vào 3 mảng chính: Nâng cấp - mở rộng hệ thống bán lẻ hiện đại; đầu tư các dự án công nghệ thông tin; nâng cao năng lực - đổi mới công nghệ sản xuất.



Cho đến hiện tại, với việc giữ ổn định kết quả kinh doanh và vượt kế hoạch cả năm sau 9 tháng, PNJ vẫn đang chứng minh được con đường mình đi là đúng đắn. Năm 2022, giá trị thương hiệu của PNJ do Brand Finance công bố là 367 triệu USD. Năm 2023, giá trị thương hiệu PNJ được xác định là 428,43 triệu USD, tăng 17% so với năm 2022 và tăng 44% so với năm 2020.



Hoàn thiện dần các điểm chạm với khách hàng là cách đi để PNJ có thể phát triển một cách bền vững, hướng đến các mục tiêu lớn trong tương lai.



