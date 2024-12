Cách sân bay gần nhất chỉ 10km, địa phương này sắp lên thành phố

Mới đây, kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Bình Định khóa 13 nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định báo cáo tờ trình của UBND tỉnh về chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã An Nhơn và thành lập TP An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định .

Theo ông Tuấn, hồ sơ đề án thành lập các phường và TP An Nhơn đã đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 và Nghị quyết số 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15.

Quá trình chuẩn bị đề án của thị xã An Nhơn bảo đảm đúng trình tự, thủ tục; được lấy ý kiến cử tri, đại biểu HĐND các cấp với tỷ lệ tán thành cao (tỷ lệ tán thành các phường từ 97,99% trở lên; tán thành thành lập TP. An Nhơn đạt 99,16%).

Hiện nay, các xã Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ, Nhơn Phong, Nhơn Hậu và Nhơn An đã đảm đạt các tiêu chí thành lập phường theo quy định. Thị xã An Nhơn cũng đạt 5/5 tiêu chuẩn và cũng đạt đủ số điểm để thành lập thành phố.

Thị xã An Nhơn dự kiến sẽ lên thành phố thuộc tỉnh Bình Định.

Thành lập TP An Nhơn trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 244,49km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 208.396 người và 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thị xã An Nhơn. Sau thành lập, TP. An Nhơn có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 phường và 4 xã.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định, việc thành lập các phường và TP An Nhơn sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện; đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo ra nhiều lợi thế về việc làm; thu hút lực lượng lao động chất lượng cao; phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại…

An Nhơn có vị trí kết nối, liên kết vùng tốt.

Thị xã An Nhơn là địa bàn cầu nối mở rộng hợp tác, liên kết không gian phát triển kinh tế và đô thị giữa TP Quy Nhơn, vùng phụ cận với hành lang kinh tế dọc QL19 và khu vực công nghiệp trọng điểm phía Nam QL19; là dư địa để mở rộng phát triển công nghiệp, dịch vụ trong khu vực tam giác phát triển An Nhơn - Quy Nhơn - Nhơn Hội.

An Nhơn cách sân bay Phù Cát chỉ khoảng 10km

Cùng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển đô thị thị xã An Nhơn đến năm 2045. Theo đó, An Nhơn dự kiến được công nhận thành phố trực thuộc tỉnh trong năm 2025. Giai đoạn đến năm 2025, đô thị có 11 đơn vị hành chính đạt tiêu chuẩn phường và 4 xã. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến lập thêm một phường.

Đến năm 2030, quy mô dân số toàn đô thị đạt 220.000 người, Trong đó, nội thị khoảng 183.700 người, ngoại thị khoảng 36.300 người.

Để phục vụ phát triển An Nhơn, Bình Định dự kiến chi mức đầu tư lớn để phát triển hạ tầng, giao thông, cải tạo, chỉnh trang đô thị đến năm 2035. Vốn đầu tư đến từ hai nguồn ngân sách và ngoài ngân sách.

Phù Cát hiện là sân bay lưỡng dụng.

Trong đó, dự chi cho xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung (các tuyến đường giao thông, công trình cấp thoát nước...) hơn 3.100 tỷ đồng. Chi phí cải tạo, nâng cấp khu vực nội thị hiện hữu, phát triển các khu dân cư dự kiến hơn 2.000 tỷ đồng. Các hạng mục hạ tầng xã hội (chợ, khu thể thao, thương mại, công viên...) hơn 1.000 tỷ đồng.

Năm 2025, dự dự kiến sẽ triển khai 18 công trình, hạng mục chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật với vốn hơn 500 tỷ đồng. Hai dự án có mức đầu tư lớn nhất là khu Thể dục Thể thao trung tâm An Nhơn kết hợp quảng trường (170 tỷ đồng); tuyến giao thông Bắc - Nam từ quốc lộ 19 đến khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn (140 tỷ đồng).

Thị xã An Nhơn cách TP Quy Nhơn gần 20km về phía tây bắc, được thành lập năm 2011, hiện là đô thị loại 3 với 5 phường và 10 xã. Cuối năm 2022, tỉnh Bình Định có kiến nghị nâng cấp An Nhơn lên thành phố vào năm 2025.

Trung tâm thị xã An Nhơn cách sân bay gần nhất, Cảng hàng không Phù Cát, chỉ khoảng 10km. Mục tiêu thời kỳ 2021 - 2030, đây là sân bay cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế và sân bay quân sự cấp 1. Công suất 5 triệu hành khách/năm và 12.000 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là code C như A320/A321 và tương đương (có thể tiếp nhận tàu bay code E khi có nhu cầu). Phương thức tiếp cận hạ cánh CAT II.