Cách tính điểm golf dễ hiểu: Người mới chơi dễ nắm bắt, tự tin ra sân

Golf là bộ môn thể thao được coi là “thử thách trí tuệ và sự kiên nhẫn”, trong đó cách tính điểm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Với người mới bắt đầu, việc nghe đến các thuật ngữ như par, birdie hay bogey thường khá mơ hồ. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm vững cách tính điểm golf một cách đơn giản, dễ nhớ để tự tin hơn khi bước ra sân.

1. Par – Nền tảng để hiểu cách tính điểm

Trong golf, par được xem như “thước đo tiêu chuẩn”. Đây là số gậy mà một người chơi trung bình được dự kiến sẽ cần để hoàn thành một hố golf. Thuật ngữ này được Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) chính thức công nhận từ năm 1911 và cho đến nay vẫn được sử dụng trong hầu hết các sân golf trên thế giới.

Ví dụ:

Par 3 : dự kiến hoàn thành hố với 3 gậy.

Par 4 : dự kiến cần 4 gậy.

Par 5: cần 5 gậy.

Số par được xác định dựa trên chiều dài hố golf, từ vị trí phát bóng (tee box) đến khu vực green. Nhờ có par, golfer có thể dễ dàng đánh giá hiệu suất thi đấu của mình sau mỗi hố hoặc cả vòng golf.

2. Par trên sân 18 hố

Một vòng golf tiêu chuẩn thường có 18 hố. Tổng số par của cả sân dao động từ 70 đến 72 (đôi khi có thể thấp hơn hoặc cao hơn một chút).

Ví dụ:

10 hố par 4

4 hố par 3

4 hố par 5

Tổng cộng: 72 gậy tiêu chuẩn.

Khi bạn hoàn thành cả 18 hố với số gậy đúng bằng tổng par (ví dụ 72 gậy trên sân par 72), điều này có nghĩa bạn đã chơi “even par” – một kết quả đáng tự hào cho bất kỳ golfer nào.

3. Các cách tính điểm phổ biến trên từng hố

Khi đã hiểu par là gì, bạn cần biết cách tính điểm cụ thể sau mỗi hố:

Đúng số par : gọi là par (ví dụ: hoàn thành hố par 4 trong 4 gậy).

Ít hơn 1 gậy so với par : gọi là birdie .

Ít hơn 2 gậy so với par : gọi là eagle .

Ít hơn 3 gậy (rất hiếm gặp): gọi là albatross .

Nhiều hơn 1 gậy so với par : gọi là bogey .

Nhiều hơn 2 gậy so với par: gọi là double bogey.

Ví dụ: Nếu ở hố par 3 bạn chỉ mất 2 gậy, bạn ghi được birdie. Nhưng nếu cần tới 5 gậy mới hoàn thành, bạn bị tính double bogey.

4. Cách tính điểm cho cả vòng golf

Điểm số chung của một vòng golf sẽ dựa trên tổng số gậy bạn thực hiện so với tổng par:

Nếu sân là par 72 và bạn đánh 72 gậy → even par .

Nếu bạn chỉ mất 68 gậy → 4 under par (tốt hơn tiêu chuẩn 4 gậy).

Nếu bạn mất 85 gậy → 13 over par (nhiều hơn tiêu chuẩn 13 gậy).

Cách tính này giúp người chơi biết mình đang ở mức nào so với tiêu chuẩn và từ đó điều chỉnh cách tập luyện.

5. Ví dụ minh họa dễ nhớ

Giả sử bạn chơi 9 hố đầu trên sân par 36.

Nếu bạn kết thúc với 40 gậy, bạn đang ở mức +4 over par .

Nếu bạn kết thúc với 34 gậy, bạn đạt -2 under par.

Việc ghi lại kết quả từng hố sẽ giúp bạn nhận ra mình thường gặp khó khăn ở đâu – hố par 3 hay par 5 – từ đó có kế hoạch rèn luyện phù hợp.

6. Mẹo ghi nhớ nhanh cho người mới

Par = tiêu chuẩn , coi như “mốc 0”.

Ít gậy hơn par → càng tốt (birdie, eagle).

Nhiều gậy hơn par → càng tệ (bogey, double bogey).

Khi tổng kết vòng golf, hãy so sánh số gậy bạn dùng với tổng par để biết hiệu suất của mình.

Để dễ hình dung, bạn có thể nhớ theo công thức:

Par = Chuẩn → Birdie/Eagle = Thưởng → Bogey = Phạt.

Việc nắm vững cách tính điểm không chỉ giúp bạn tự tin khi thi đấu mà còn là công cụ để đánh giá sự tiến bộ của bản thân. Người chơi mới thường có xu hướng đánh vượt quá par, nhưng qua thời gian luyện tập, số lần bogey sẽ giảm dần và những cú birdie sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Cách tính điểm golf thoạt nghe có vẻ phức tạp nhưng thực chất lại rất logic và dễ nhớ nếu bạn nắm được khái niệm par. Chỉ cần ghi nhớ rằng par là mốc chuẩn, mọi thứ nhiều hơn hay ít hơn sẽ được tính theo đó. Với sự kiên trì luyện tập, bạn sẽ nhanh chóng hiểu rõ và áp dụng thành thạo cách tính điểm này, từ đó tận hưởng trọn vẹn niềm vui trên sân golf.

