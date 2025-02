Cách tra cứu website lừa đảo, người có tiền cần biết

Hiện nay, lừa đảo qua mạng khiến nhiều người mất số tiền lớn với các chiêu thức ngày càng tinh vi, thay đổi liên tục. Theo Công an TP HCM, 50% nạn nhân của các vụ lừa đảo qua mạng là người cao tuổi.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP HCM khóa X, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP HCM thông tin về tình hình an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm lừa đảo qua mạng, tội phạm công nghệ cao trên địa bàn.

Người dân cần chú ý những tên miền độc hại để tránh bị lừa đảo

Theo đó, trên địa bàn TP HCM xảy ra 560 vụ lừa đảo với nhiều phương thức, thủ đoạn. Cụ thể như sử dụng công nghệ gọi điện thoại bằng tổng đài ảo VOIP (dịch vụ nghe gọi hiện đại phát triển dựa trên nền tảng đám mây) qua mạng internet để lừa đảo bằng hình thức trúng thưởng, cho vay tín chấp ngân hàng hoặc giả danh cơ quan chức năng yêu cầu nạn nhân cập nhật thông tin thông qua đường link lạ...

Để kịp thời cảnh báo, cung cấp danh sách các trang web và liên kết độc hại giúp người dân phòng tránh, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã cập nhật nội dung hướng dẫn tra cứu trang web lừa đảo do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia xây dựng.

Để tra cứu thông tin các tên miền độc hại, lừa đảo, người dân có thể sử dụng mục tin tức trên ứng dụng VNeID hoặc truy cập vào trang tinnhiemmang.vn để xem danh sách các tên miền độc hại, lừa đảo.