Chương trình được CADIVI thực hiện với sự đồng hành của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, mở đầu bằng hoạt động trồng cây tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và Nông trường Mùa Xuân (Hậu Giang) – hai khu vực có giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học và bảo tồn hệ sinh thái.

Đây là bước khởi đầu cho kế hoạch trồng mới hàng chục nghìn cây xanh trong năm 2025, góp phần phục hồi rừng tự nhiên và tiến tới phát thải ròng bằng 0, theo định hướng của Chính phủ.

Không dừng lại ở một hoạt động CSR đơn thuần, chiến dịch lần này là một phần trong chiến lược chuyển đổi xanh mà CADIVI kiên định theo đuổi. Mỗi cây xanh được trồng là một hành động cụ thể, thể hiện trách nhiệm với thiên nhiên, cộng đồng và thế hệ tương lai.

CADIVI kỳ vọng chương trình sẽ lan tỏa thông điệp sống xanh, khơi dậy nhận thức cộng đồng và doanh nghiệp về vai trò phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ tài nguyên và gìn giữ hành tinh xanh.

Chương trình đặt mục tiêu không chỉ giúp trung hòa mà còn mang lại nhiều lợi ích bền vững khác như: chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước, tăng cường đa dạng sinh học và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Đặc biệt, toàn bộ cây được trồng sẽ được theo dõi tỷ lệ sống, chăm sóc định kỳ và trồng dặm trong các năm tiếp theo, đảm bảo tính bền vững và hiệu quả sinh thái lâu dài.

Năm 2025 đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển của CADIVI - một chặng đường gắn liền với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ một nhà sản xuất dây và cáp điện phục vụ các công trình dân sinh, CADIVI đã vươn mình thành thương hiệu dẫn đầu ngành tại Việt Nam và mở rộng ra hơn 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.

CADIVI cũng là doanh nghiệp tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ xanh vào sản xuất: từ các dòng sản phẩm cáp năng lượng mặt trời, dây điện không chì, cáp chống cháy thân thiện với môi trường, đến việc triển khai các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14001 (quản lý môi trường) và đạt chứng nhận SGBP (Singapore Green Building Product), minh chứng cho hướng đi bền vững trong ngành công nghiệp dây cáp điện.

Để đạt được chứng nhận uy tín SGBP, các sản phẩm của CADIVI đã trải qua hệ thống đánh giá khắt khe về thành phần vật liệu, tính năng kỹ thuật và mức độ thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế. Chứng nhận này là minh chứng rõ ràng cho năng lực công nghệ, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và khả năng phát triển sản phẩm xanh toàn diện của CADIVI.

Đồng thời, việc sở hữu chứng nhận SGBP giúp các sản phẩm của CADIVI đáp ứng dễ dàng các yêu cầu ngày càng cao từ các công trình đạt tiêu chuẩn LEED, LOTUS, EDGE, đây những chứng chỉ công trình xanh hàng đầu thế giới.

Thông qua chương trình trồng cây, CADIVI không chỉ đóng góp vào việc phục hồi rừng mà còn đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa giữa công nghiệp và môi trường. Đó là cách doanh nghiệp thể hiện cam kết: bằng hành động thực tế, không phải khẩu hiệu.

Chương trình "Trao mạch sống xanh - Ươm tương lai bền vững" đồng thời là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập CADIVI – cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình phát triển bền vững, từ một thương hiệu quốc gia đến một biểu tượng của trách nhiệm môi trường trong thời đại hội nhập.

Việc liên tục mở rộng danh mục sản phẩm dây cáp điện đạt chứng nhận SGBP quốc tế thể hiện năng lực sản xuất vượt trội, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược của CADIVI trong việc kiến tạo một tương lai bền vững. CADIVI tin rằng, phát triển kinh doanh phải song hành cùng trách nhiệm xã hội và môi trường.

Chính vì vậy, CADIVI đang chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển (R&D), không ngừng cải tiến công nghệ để "xanh hóa" danh mục sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào, tối ưu hóa quy trình sản xuất đến vòng đời sản phẩm, nhằm mang đến những giải pháp dây cáp điện chất lượng cao và thân thiện nhất với môi trường.

Các sản phẩm đạt chứng nhận SGBP của CADIVI tự hào là lựa chọn tiên phong cho mọi công trình hiện đại, nơi yếu tố an toàn, chất lượng và thân thiện môi trường được đặt lên hàng đầu, góp phần xây dựng một cuộc sống "Xanh và An Toàn" cho mọi công trình.

Với mục tiêu này, CADIVI cam kết tiếp tục mở rộng nhóm sản phẩm xanh, đồng hành cùng Chính phủ, ngành xây dựng và cộng đồng trong nỗ lực hướng tới mục tiêu Net Zero và phát triển bền vững cho Việt Nam.

