Cài đặt tích hợp 12 điểm giấy phép lái xe, người phụ nữ Thanh Hóa mất 75 triệu đồng trong tài khoản: Công an ra cảnh báo về thủ đoạn tinh vi

Chiều ngày 14/2, cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá ra thông báo khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn giả danh Công an hướng dẫn tích hợp điểm giấy phép lái xe nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân cho biết, vừa nhận được tin báo của chị L.T.L về việc chị được một phụ nữ tự xưng là cán bộ Công an huyện Thường Xuân gọi điện tư vấn Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Đồng thời người này thông báo sẽ có một cán bộ của phòng kỹ thuật gọi điện hướng dẫn cài đặt tích hợp 12 điểm giấy phép lái xe vào dịch vụ công trên điện thoại…

Mặc dù đã rất cảnh giác và nghi ngờ đây là đối tượng lừa đảo nhưng đối tượng đã “trấn an” chị bằng cách “giải thích” nếu là lừa đảo thì đối tượng đã yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Còn đây chỉ là hướng dẫn chị cài đặt dịch vụ và kết bạn Zalo để được chỉ dẫn cụ thể hơn…

Công an xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân tuyên truyền, cảnh báo người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hoá

Sau một hồi thao túng tâm lý, chị L đã tin lời của đối tượng, cài đặt dịch vụ theo hướng dẫn. Tiếp đến, chúng yêu cầu chị nhập các thông tin giấy tờ cá nhân, chụp hình thẻ ngân hàng mặt trước, mặt sau. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng, tài khoản của chị L tại ngân hàng đã bị trừ mất số tiền 75 triệu đồng.

Trước đó, ngày 11/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội cũng ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tương tự. Các đối tượng này thường sử dụng thủ đoạn gọi điện trực tiếp đến số điện thoại cá nhân, tự xưng cán bộ Công an để tạo niềm tin, sau đó yêu cầu người dân đến trụ sở Công an gần nhất để bổ sung, cập nhật dữ liệu giấy phép lái xe. Khi người dân cho biết không có thời gian, các đối tượng sẽ tiếp tục dụ dỗ làm việc qua điện thoại, yêu cầu tải ứng dụng, truy cập trang web giả mạo để đánh cắp thông tin.

Phòng CSGT Hà Nội khẳng định, điểm giấy phép lái xe sẽ được tự động cập nhật khi công dân sử dụng dịch vụ công mức độ 2, không có bất kỳ yêu cầu nào về việc cài đặt ứng dụng trên điện thoại hoặc cung cấp thông tin qua điện thoại. Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/1/2025, mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm. Khi người điều khiển phương tiện vi phạm, số điểm sẽ bị trừ tương ứng với mức độ vi phạm.

Nếu trong vòng 12 tháng kể từ lần vi phạm gần nhất mà người điều khiển phương tiện không bị trừ thêm điểm, hệ thống sẽ tự động phục hồi về 12 điểm. Tuy nhiên, nếu bị trừ hết điểm, giấy phép lái xe sẽ bị tạm giữ và người vi phạm phải thi lại lý thuyết sau 6 tháng để được cấp lại toàn bộ 12 điểm. Việc trừ điểm là biện pháp quản lý, không đồng nghĩa với việc tước giấy phép lái xe, nhưng trong một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng, giấy phép có thể bị thu hồi hoặc tạm giữ theo quy định.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần phải cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới này của tội phạm. Cơ quan công an không yêu cầu người dân cài bất kỳ dịch vụ nào để được tích hợp điểm. Vì vậy, người dân cần chủ động bảo mật thông tin cá nhân, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân cho bất kỳ ai; không chuyển tiền theo yêu cầu, không tải về ứng dụng lạ hoặc các trang web không rõ nguồn gốc. Khi nhận được cuộc gọi lạ tự xưng cán bộ Công an, người dân cần kiểm tra và xác minh danh tính đối tượng.