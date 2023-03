Cái giá Thành Long phải đánh đổi khi là 'siêu sao võ thuật': U70 già nua bệnh tật, tài sản hơn 8.000 tỷ đồng song con cái hư hỏng, vướng hàng loạt ồn ào đời tư khó gột rửa

Nhắc đến Thành Long, người ta sẽ nghĩ ngay tới những bộ phim bom tấn. Bằng năng lực của mình, ông đã nối gót đàn anh Lý Tiểu Long, thẳng tiến lên màn ảnh Hollywood và tỏa sáng ở kinh đô điện ảnh thế giới với nhiều giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, không chỉ nổi tiếng về tài năng và cả sự giàu có, người ta còn nhớ tới ông với cả những bê bối đời tư rúng động làng giải trí.

Từ cậu bé nghèo trở thành "siêu sao võ thuật" giàu có

Thành Long sinh năm 1954 trong một gia đình nghèo khó. Tình cảnh thê thảm đến mức ca sinh khó khiến bác sĩ phải phẫu thuật để cứu cả hai mẹ con ông. Tuy nhiên vì quá khó khăn nên ông suýt bị đem bán để lấy tiền trả cho bệnh viện. Từ nhỏ, Thành Long đã được cha dạy võ để có sức khỏe và hình thành đức tính kiên nhẫn và lòng can đảm. Đến năm 7 tuổi, cha ông được gọi sang làm đầu bếp cho Đại sứ quán Mỹ tại Úc. Vì không thể đưa con trai đi cùng nên đã gửi ông cho sư phụ Vu Chiêm Nguyên tại Học viện Hý kịch Trung Quốc.

Môi trường rèn luyện vô cùng khắc nghiệt và áp lực ở nơi đây đã rèn cho Thành Long ngày ấy những nền tảng vững chắc và cho ông thêm cơ hội để nhanh chóng bén duyên với màn ảnh. Sự nghiệp diễn xuất của Thành Long khởi đầu là một diễn viên nhí trong bộ phim Big and Little Wong Tin Bar năm ông 8 tuổi. Sau đó, ông tiếp tục tham gia một số phim âm nhạc và nhận vai chính đầu tiên vào năm 1973 với phim Little Tiger of Canton. Tuy nhiên phải đến năm 1978, với Snake in the Eagle's Shadow, sự nghiệp diễn xuất mới có bước đột phá lớn.

Thừa thắng xông lên, Thành Long tấn công và khẳng định vị thế ngôi sao phim ảnh Hong Kong với cơn bão hài kungfu kinh điển như Drunken Master (1978), The Fearless Hyena (1979), Half a Loaf of Kung Fu (1980) và The Young Master (1980). Chẳng bao lâu sau, ông vươn lên thành nam diễn viên được trả thù lao cao nhất Hong Kong và ngôi sao có tiếng toàn châu Á.

Đầu những năm 1980, Thành Long thử vận may ở Hollywood và gặt hái được không ít giải thưởng lớn nhỏ những năm sau đó. Năm 2002, Thành Long được giới thiệu đến Đại lộ Danh vọng Hollywood và được vinh danh với giải Kim ngưu. Trong sự nghiệp diễn xuất hơn 40 năm của mình, Thành Long đóng hơn 100 phim điện ảnh, trong đó nhiều tác phẩm do ông viết kịch bản, đạo diễn, giám đốc sản xuất kiêm chỉ đạo võ thuật. Chính những cống hiến và đóng góp đó, năm 2016, ông được trao giải Oscar danh dự nhờ những thành tích phi thường trong lĩnh vực điện ảnh.

Gia nhập làng giải trí từ khi còn bé, trải qua nhiều thập kỷ lăn lộn với nghề, mức thù lao của “ông vua” phim hành động châu Á đáng để bất cứ diễn viên nào cũng phải thèm muốn. Nói đến chuyện giàu có, người Hong Kong không ai là không biết đến câu nói "Lưỡng Châu Nhất Thành" (Châu Tinh Trì, Châu Nhuận Phát và Thành Long). Tuy nhiên so với hai đồng nghiệp còn lại, Thành Long sở hữu khối tài sản lớn hơn nhiều. Ông là nghệ sĩ thành công cả ở nghiệp diễn và đầu tư bất động sản.

Năm 2015, Thành Long là ngôi sao có thu nhập cao thứ hai thế giới với tiền kiếm được trong năm là 50 triệu USD. Theo Sina, tính đến nay, khối tài sản của Thành Long ước tính lên đến 400 triệu USD (khoảng 8100 tỷ đồng) và được xếp vào danh sách những người giàu nhất Trung Quốc.

Hiện tại, Thành Long sở hữu hơn 10 căn nhà trên thế giới, hàng chục siêu xe, phi cơ 32 triệu USD và bộ sưu tập đồ cổ có giá trị... Tuy giàu có nhưng nam diễn viên cũng là người hết sức hào sảng, đặc biệt ông rất nhiệt tình với các hoạt động từ thiện, xã hội. Chính quá khứ nghèo khổ đã giúp ông có thêm tình thương và lòng nhân ái với những mảnh đời khó khăn.

'Vì ngày xưa quá khổ, nhà nghèo nên tôi suýt bị cha bán đi. Vậy nên, bây giờ nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của nhiều trẻ em, tôi không thể nào dửng dưng được', nam diễn viên từng chia sẻ.

Cách đây vài năm, Thành Long cũng từng tuyên bố sẽ tặng toàn bộ gia sản của mình để làm từ thiện và không cho con trai “một xu nào cả” vì muốn Phùng Tổ Minh phải tự lập nghiệp bằng chính sức lao động của mình.

Dù đã gần bước sang tuổi 70 nhưng chưa lúc nào Thành Long tỏ ra mệt mỏi với công việc. Ông cho biết, còn sống ngày nào, ông sẽ còn cống hiến để làm những việc có ích cho xã hội.

Là diễn viên xuất sắc nhưng là người cha tồi, đời tư rắc rối

Dù thành công trong sự nghiệp và giàu có trong cuộc sống nhưng đời tư của Thành Long lại không mấy viên mãn mà đầy rẫy những bê bối. Thậm chí, có những bê bối mà chính "ngôi sao võ thuật Trung Quốc'' cũng phải tự thừa nhận và xấu hổ với bản thân mình. Hầu hết những rắc rối về đời tư của nam diễn viên đều khởi nguồn từ việc đào hoa, đa tình này của bản thân.

Một trong những vết nhơ không thể nào quên trong cuộc đời ngôi sao lắm tài nhiều tật này chính là sàm sỡ đồng nghiệp. Không những thế, nam diễn viên "Giờ cao điểm" còn thừa nhận mình từng chìm đắm trong rượu chè, bài bạc, chất kích thích và "đã lên giường với cả tá gái mại dâm" trong cuốn tự truyện của mình. Chưa dừng lại ở đó, Thành Long từng có tên trong danh sách Hồ sơ Panama - tên của vụ bê bối né thuế đang khiến cả thế giới chao đảo. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu nam diễn viên dính líu bê bối về tài chính. Năm 2012, ông cũng từng bị tố lợi dụng làm từ thiện để rửa tiền.

Không chỉ sự nghiệp luôn gắn liền với tai tiếng, Thành Long còn là người chồng - người cha thất bại khi vướng vào ngoại tình, không quan tâm đến vợ con, có con rơi nhưng không nhận. Ông kết hôn với Lâm Phụng Kiều năm 1982, cả hai có với nhau một cậu con trai là Phùng Tổ Danh nhưng lại có "con rơi" với hoa hậu Ngô Ỷ Lợi. Siêu sao Hong Kong đã nói rằng mình bị lừa tình và từ chối nhận mặt con gái. Đến giờ, tài tử nổi tiếng và con gái vẫn chưa một lần gặp mặt.

Không chỉ thờ ơ với con rơi, Thành Long cũng ít có thời gian để ý đến con trai ruột "danh chính ngôn thuận". Cậu quý tử của ông từng thổ lộ rằng: “Trước đây, trong 6 năm tôi chỉ được gặp cha có 6 lần. Ông quá bận bịu với công việc!”. Cũng vì cảm thấy có lỗi, nam tài tử tỏ ra chiều chuộng và chăm con bằng cách vứt tiền cho cậu quý tử. Không nhận được sự giáo dục hoàn chỉnh từ cha, Phòng Tổ Danh sa vào nghiện ngập, nhiều lần vào tù ra tội vì hút thuốc phiện.

Cho dù Thành Long được ca tụng là ông vua võ thuật, thế nhưng khán giả vẫn thở dài khi nhìn về đời tư đầy những bê bối của nam diễn viên này.

U70 tuổi già sức yếu, sợ đối mặt sự cô đơn

Để có sự nghiệp đỉnh cao, Thành Long cũng phải đánh đổi không ít. Ông được biết đến là ngôi sao không bao giờ sử dụng diễn viên đóng thế trong suốt sự nghiệp đóng phim hành động của mình. Chính vì vậy, sau hơn 40 năm đóng phim, nam tài tử đã phải chịu không ít những chấn thương nghiêm trọng. Điều này cũng tác động không nhỏ đến sức khoẻ của ông khi về già.

Giờ đây, khi đã bước sang độ tuổi gần 70, sức khỏe Thành Long đã sa sút đi nhiều. Dường như chấn thương ở lưng tái phát khiến ông bị đau không thể đi thẳng. Hầu hết trong những lần xuất hiện khi tham gia sự kiện gần đây, nam tài tử để lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác. Ở những video quay cận mặt, làn da Thành Long chảy xệ, nhiều nếp nhăn. Ông bước chậm chạp, không thể đứng thẳng lưng, thậm chí phải có người dìu. Không chỉ thế, tóc ông giờ đây cũng thưa thớt đi nhiều.

Không chỉ sa sút về thể chất, ở những năm tháng của tuổi già, tinh thần của Thành Long cũng có những thay đổi. Nam tài tử cho biết ông cảm thấy cô độc mỗi khi đêm về. Những năm gần đây, Thành Long vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, song ông cũng giảm thiểu bớt công việc vì sức khỏe không còn được như trước. Có thể nói ở tuổi U70, dù tên tuổi và sức ảnh hưởng của Thành Long vẫn chưa phai nhạt trong lòng khán giả. Tuy nhiên giờ đây, nam tài tử tự biết "lượng sức mình" để chọn những vai diễn phù hợp hơn hoặc nhường lại hào quang cho thế hệ trẻ.

(Tổng hợp)