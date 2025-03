Cấm cho thuê chung cư ngắn ngày: Nhà đầu tư “ngồi trên lửa”, chuyên gia đánh giá lợi suất cho thuê ở mô hình như Airbnb sẽ giảm

UBND TP.HCM mới đây đã ban hành quy định cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, như cho thuê theo ngày, giờ hoặc qua các nền tảng như Airbnb. Quy định này chỉ cho phép các dự án có mục đích sử dụng hỗn hợp (căn hộ du lịch) được kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

Theo chính quyền TP.HCM, việc cấm cho thuê ngắn hạn nhằm bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu chung cư, tránh tình trạng người lạ ra vào thường xuyên gây mất an toàn. Ngoài ra, quy định này còn nhằm bảo vệ lợi ích của cư dân sinh sống trong chung cư, tránh những bất tiện do hoạt động kinh doanh lưu trú gây ra.

Liên quan đến quy định này, nhiều cư dân chung cư ủng hộ, cho rằng việc cho thuê ngắn hạn khiến chung cư mất kiểm soát an ninh, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt. Một số người cho biết đã gặp tình trạng khách thuê không có ý thức giữ gìn vệ sinh, gây ồn ào vào ban đêm, ảnh hưởng đến chất lượng sống của họ.

Ở phía ngược lại, các chủ căn hộ và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn như Airbnb lo ngại về những tổn thất tài chính. Nhiều người cho rằng mỗi căn hộ đã được đầu tư nội thất và cơ sở vật chất với số tiền lớn, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Thậm chí, nhiều căn hộ còn có hợp đồng thuê dài hạn với số tiền đặt cọc khoảng 50 – 60 triệu đồng mỗi căn. Nếu quy định được áp dụng đột ngột, nhà đầu tư có nguy cơ mất tiền cọc, không thể thu hồi vốn từ cơ sở vật chất đã đầu tư và còn phải bồi thường hợp đồng cho khách thuê.

Góc nhìn từ chuyên gia

Chuyên gia từ Batdongsan.com.vn đánh giá, việc cấm kinh doanh lưu trú ngắn ngày sẽ góp phần duy trì trật tự an ninh tại các khu chung cư, đồng thời định hướng thị trường bất động sản theo nhu cầu thực tế. Về lâu dài, dòng vốn đầu tư có thể dịch chuyển sang các mô hình phù hợp hơn như căn hộ dịch vụ chuyên nghiệp hoặc khách sạn.

Đồng quan điểm, Savills Việt Nam cũng thông tin, hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày đang kéo theo nhiều vấn đề phức tạp. Việc khách thuê gây ồn ào hoặc người lạ thường xuyên ra vào khiến cư dân lo ngại về an ninh. Sự khác biệt trong lợi ích giữa nhóm chủ sở hữu cho thuê và nhóm cư dân sinh sống lâu dài cũng dẫn đến mâu thuẫn, xung đột tại nhiều chung cư. Ngoài ra, du khách thiếu ý thức khi sử dụng trang thiết bị có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, gây quá tải cho nhân viên lễ tân, vệ sinh, bảo vệ và bảo trì.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ siết chặt quản lý loại hình này, yêu cầu các căn hộ cho thuê theo ngày, giờ phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ lưu trú, tương tự khách sạn.

Đánh giá về quy định mới này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, hầu hết các căn hộ cho thuê ngắn ngày hoạt động tự phát và không đăng ký với cơ quan quản lý địa phương, gây khó khăn trong kiểm soát và tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Ông nhấn mạnh rằng, theo quy định, căn hộ là sản phẩm để ở, không có chức năng kinh doanh. Việc cho thuê ngắn ngày có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, gây tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống của cư dân xung quanh.

Tuy nhiên, chuyên gia của Batdongsan.com.vn cũng nhận định rằng phân khúc cho thuê sẽ gặp khó khăn khi mất đi một kênh đầu tư tiềm năng. Lợi suất cho thuê có thể giảm, đặc biệt đối với những nhà đầu tư từng khai thác mô hình Airbnb. Khi không thể linh hoạt trong việc cho thuê, lợi nhuận giảm, khiến phân khúc căn hộ trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.