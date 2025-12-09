Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ giám đốc Phan Thị Quyết

09-12-2025 - 13:20 PM | Xã hội

Hai giám đốc doanh nghiệp tại Lâm Đồng đã lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để khai thác, vận chuyển hàng chục nghìn mét khối cát trái phép.

Ngày 9/12, báo Công an nhân dân dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 giám đốc điều hành các doanh nghiệp có hành vi khai thác khoáng sản trái pháp luật trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Các bị can gồm: Phan Thị Quyết (SN 1984) và Dương Tuấn Anh (SN 1976) cùng trú tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, Dương Tuấn Anh bị khởi tố, bắt tạm giam còn Phan Thị Quyết bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ giám đốc Phan Thị Quyết - Ảnh 1.

Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Dương Tuấn Anh (Ảnh: Tiền phong).

Tờ Tiền phong thuật lại kết quả điều tra, Tuấn Anh và Quyết là giám đốc 2 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản gồm Công ty TNHH Phúc Khang Cát Tiên (Chi nhánh của Công ty Phúc Khang Cát Tiên tại tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai) và Công ty TNHH Khang Quyết.

Hai đối tượng đã lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp, sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông, để tổ chức khai thác và vận chuyển trái phép hàng chục nghìn mét khối cát tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Khối lượng khoáng sản bị khai thác trái pháp luật ước tính lên tới hàng chục nghìn mét khối, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ giám đốc Phan Thị Quyết - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Quyết (Ảnh: Lao động).

“Kết quả bước đầu cho thấy, vụ án vẫn còn nhiều điểm cần tiếp tục làm rõ để xử lý triệt để các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản tại nhiều doanh nghiệp. Việc xử lý nghiêm các hành vi sai phạm góp phần bảo đảm kỷ cương pháp luật, giữ gìn tài nguyên quốc gia trước nguy cơ bị khai thác trái phép” - Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin trên tờ Lao động.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

