Cam thường bất bại năm 2023: Huyền Baby được “tháo phong ấn” nhan sắc, Lọ Lem - Hạt Dẻ cứ xuất hiện là gây sốt

Với hội chị em, “cam” thường đôi khi vẫn là một nỗi đáng sợ. Bởi nhiều người vẫn cho rằng ống kính camera thường sẽ dễ làm lộ những khuyết điểm từ gương mặt đến body.



Thế nhưng có không ít người đẹp lại được netizen nhận xét nhan sắc ngoài đời hoặc khi lọt ống kính “team qua đường” lại xinh hơn cả khi dùng app chỉnh sửa hình ảnh. Bên cạnh đó, nhiều mỹ nhân, ái nữ mỗi khi xuất hiện là sáng bừng cả khung hình, đẹp bất chấp dưới mọi ống kính.

Dưới đây là minh chứng rõ ràng nhất cho những nhan sắc bất bại đó. Thử xem “cam” thường check trong năm 2023, ai là người “cân” đẹp nhất?

Xoài Non

Cái tên “nặng ký” đầu tiên chắc chắn phải kể tới Xoài Non. Mỗi khi xuất hiện trong một sự kiện nào đó, bà xã streamer Xemesis đều gây sốt bởi sắc vóc nổi bật, cuốn hút. Nhiều người nhận xét, lợi thế của Xoài Non là làn da trắng bóc, những đường nét trên gương mặt đều rất đẹp và hơi lai Tây. Chính vì vậy dù chụp ở góc nào, Xoài Non cũng đều xinh xuất sắc.

Nhan sắc Xoài Non qua camera thường

Thời gian gần đây, người đẹp có phần tăng cân hơn so với trước. Tuy nhiên điều này không khiến cô nàng bị dìm vẻ đẹp. Xoài Non vẫn nhận nhiều lời khen bởi gu ăn mặc sành điệu thời thường. Ngoài ra, gương mặt baby, tươi tắn không hề lộ khuyết điểm của Xoài Non cũng khiến netizen xuýt xoa, xứng với danh xưng mỹ nhân không góc chết

Visual cực phẩm đánh bại mọi ống kính

Lọ Lem - Hạt Dẻ

Độ hot của cặp chị em ái nữ nhà MC Quyền Linh cũng không hề thua kém bất cứ người nổi tiếng nào trong Vbiz. Vốn sở hữu nhan sắc trong veo, dễ thương, Lọ Lem và Hạt Dẻ nhận nhiều chú ý khi cùng bố mẹ tham gia các sự kiện giải trí.

Trong năm 2023, Lọ Lem và Hạt Dẻ có phần dạn dĩ, trưởng thành hơn khi xuất hiện khá nhiều trước công chúng. Cả hai theo đuổi phong cách thời trang nhẹ nhàng, đúng lứa tuổi và được khán giả “thả tim” rần rần vì sắc vóc ấn tượng.

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh xuất hiện trong nhiều sự kiện giải trí năm 2023

Qua camera thường, Lọ Lem được khen visual sáng bừng đúng chuẩn Hoa hậu tương lai. Không những vậy, nụ cười tươi tắn, cách ứng xử lễ phép của Lọ Lem khi vô tình lọt ống kính máy quay cũng được netizen hết lời khen ngợi. Cô em gái Hạt Dẻ sở hữu vẻ đẹp cá tính hơn, qua “cam” thường vẫn không hề bị dìm mà còn được ngưỡng mộ vì gương mặt sắc sảo, nổi bật theo cách riêng.

Lọ Lem theo style dịu dàng, trong veo

Hạt Dẻ qua "cam" thường lại được khen vì sắc vóc hiện đại, cuốn hút

Huyền Baby

Kể từ khi quay trở lại nghệ thuật, tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, tên tuổi của Huyền Baby viral hơn trên MXH. Phần lớn dân tình đều dành sự ngưỡng mộ với cuộc sống sang chảnh cũng sắc vóc cực phẩm của Huyền Baby.

Ở tuổi 34, chị đẹp vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, chiếc má baby huyền thoại cùng vóc dáng săn chắc, nuột nà. Với loạt ảnh tự đăng, Huyền Baby luôn thích dùng app chụp ảnh để tự tin hơn. Tuy nhiên với netizen, nhan sắc qua camera thường của cựu hot girl Hà Nội mới là “đỉnh của chóp”.

Những lần lọt ống kính camera thường đẹp xuất sắc của Huyền Baby

Không hề lép vế khi đọ sắc với đàn em

Ngoài đời khi không có ứng dụng bóp mặt, Huyền Baby được khen trông trẻ trung, cuốn hút đến khó rời mắt. Không ít người nhận xét chị đẹp qua “cam” thường đẹp gấp 10 lần ảnh tự đăng, nhìn hack tuổi đến mức nếu chỉ nói 20 tuổi ai cũng tin.

Dàn WAGs của hội cầu thủ

Mặc dù hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện nhưng dàn “nóc nhà” của hội cầu thủ vẫn được fan bắt gặp trên sân bóng hay trong đời sống thường ngày. Qua máy quay của “team qua đường”, những gương mặt đình đám như Doãn Hải My, Mai Hà Trang, Tố Uyên, Chu Thanh Huyền đều ghi điểm trong mắt netizen.

Không trang điểm cầu kỳ, ăn mặc cũng giản dị nhưng những cô nàng này đều thu hút sự chú ý nhờ vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc. Dù nhìn ở góc độ nào cũng vẫn được khen xinh theo cách riêng. Ngoài ra, so hình ngoài đời và trên mạng tự đăng cũng không quá khác biệt, đây là điều khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ.

Mai Hà Trang - bà xã Hà Đức Chinh lọt ống kính "team qua đường"

Uyên Kem (áo dài hồng) - vợ cầu thủ Thành Chung giản dị nhưng vẫn cuốn hút

Chu Thanh Huyền - vợ sắp cưới Quang Hải ngoài đời cũng ghi điểm với nhan sắc xinh đẹp

"Cam" thường bắt trọn nhan sắc Doãn Hải My khi "xả vai" cô dâu mà vẫn xuất sắc cỡ này!

Tổng hợp