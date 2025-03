"Cam thường" check nhan sắc thật của nàng WAG xinh nhất làng bóng đá, có lộ khuyết điểm khi không có filter?

Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc nàng WAG Mai Hà Trang - bà xã hậu vệ Hà Đức Chinh đi tập lái xe. Nổi tiếng là nàng WAG xinh đẹp nhất làng bóng đá, qua "camera thường", Mai Hà Trang khoe nhan sắc ngọt ngào, tự nhiên không cần app chỉnh sửa vẫn thu hút sự chú ý.

Mai Hà Trang diện áo phông trắng đơn giản, mái tóc thả xoã, vắt sang một bên tạo nên nét dịu dàng, nữ tính. Nước da trắng sáng cùng sống mũi cao, bà xã Hà Đức Chinh được khen dung mạo như hoa, là nét đẹp tự nhiên không cần "dao kéo".

Nhan sắc đời thường của bà xã Hà Đức Chinh

Trước đây, Mai Hà Trang từng nhiều lần "lọt" camera của nhà đài khi xuất hiện trên các sân bóng cổ vũ cho Hà Đức Chinh. Người đẹp quê Bắc Giang khiến dân mạng xuýt xoa vì nhan sắc xinh đẹp không góc chết, bất chấp "cam thường". Cô cũng được người hâm mộ ưu ái nhận xét có ngoại hình xinh nhất dàn WAG Việt.

So với những bức ảnh do Mai Hà Trang đăng tải trên mạng xã hội mới đây, có thể thấy, nhan sắc thật của nàng WAG không khác là bao so với ảnh "sống ảo" chính chủ chia sẻ. Hậu sinh con đầu lòng, bà xã Hà Đức Chinh ngày càng "nhuận sắc" nhưng lại có phần sống kín đáo hơn trên mạng. Cô nàng thường "đu trend" khá muộn và mỗi lần xuất hiện đều khiến hội chị em thân thiết như Doãn Hải My (vợ Văn Hậu), Ngô Tố Uyên (vợ Thành Chung)... khen hết lời vì nhan sắc.

Bà xã của Hà Đức Chinh sinh năm 1998 tại Bắc Giang. Cô cầu thủ tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cả hai công khai hẹn hò từ tháng 7/2019, đến tháng 5/2022 chính thức về chung một nhà sau đám cưới linh đình. Nhóc tỳ đầu lòng nhà Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang chào đời vào năm 2023.