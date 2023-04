Camera giám sát: Quan sát trong bất lực hay có thể đuổi trộm?

Thị trường camera tại Việt Nam phát triển nhanh nhất trong khu vực với tỉ lệ tăng trưởng kép hằng năm là 8.6% (2020-2026). Tuy nhiên, tình trạng mất an ninh trên cả nước vẫn được ghi nhận với các con số tăng dần, minh chứng cho việc số lượng camera nhiều nhưng không giúp cải thiện an ninh nói chung.



Từ góc độ này có thể thấy, những chiếc camera thông thường đang được lắp đặt hiện nay không làm tốt nhiệm vụ bảo mật an ninh như người dùng mong muốn.

Camera giám sát chỉ dừng lại ở quan sát

Lý do chính khiến camera giám sát trở thành "cam chịu" đến từ chức năng chỉ "giám sát" và không thể mở rộng kích hoạt các hành động chống trộm ở mức độ cao hơn. Một tình huống trớ trêu thường xảy ra là gia chủ sau khi phát hiện mất cắp, kiểm tra camera mới phát hiện nhà mình đã bị đột nhập. Tất cả những gì họ có thể làm khi đó là tiếc nuối và truy tìm kẻ gian với rất ít manh mối.

Camera thường bị phá hoại, che ống kính trước khi xảy ra vụ trộm

Kẻ trộm sau khi "nằm vùng" và tìm hiểu kĩ về ngôi nhà sẽ nắm được vị trí lắp đặt camera an ninh. Điều này xảy ra với các công trình biệt thự lớn, gia đình có nhiều tài sản giá trị. Trước khi "hành sự", kẻ gian có thể sẽ dùng thủ đoạn che camera hay xoay góc camera về hướng khác. Trong các trường hợp này, camera an ninh gần như bị vô hiệu hóa và tên trộm hoàn toàn có thể thực hiện hành vi trộm cắp khi gia đình vắng nhà mà không sợ bị ghi lại hình ảnh.

Giải pháp nào cho hệ thống camera an ninh hiệu quả hơn?

Giải pháp an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Bộ giải pháp an ninh AI Camera Lupa tích hợp trí tuệ nhân tạo của AI Camera Hub, kết hợp mắt thần giám sát, cùng còi cảnh báo tức thì của Camera Lupa là lời giải cho bài toán an ninh ngôi nhà mà người dùng tìm kiếm lâu nay.



AI Camera Lupa là giải pháp chiến lược từ sự kết hợp giữa Lumi Việt Nam và Pavana. Trong đó, với 11 năm hình thành và phát triển, Lumi Việt Nam là doanh nghiệp Nhà thông minh thương hiệu Việt, tiên phong tạo ra giải pháp an ninh AI với sản phẩm AI Camera Hub. Sản phẩm sở hữu công nghệ AI lõi, với khả năng nhận diện chuyển động của người chính xác tới 97% và phát cảnh báo tức thì.

Pavana được biết đến là một ODM (Original Design Manufacturing - Nhà thiết kế và chế tạo sản phẩm theo yêu cầu) tại Việt Nam chuyên về Camera an ninh, giám sát, phục vụ nhiều đối tác trong nước và quốc tế. Với lợi thế về nghiên cứu và sản xuất, hai doanh nghiệp gặp nhau tại mục tiêu chung: giải pháp an ninh Make in Vietnam.

Nếu như trước đây việc lắp camera giám sát chỉ giúp người dùng xem lại hình ảnh và xác nhận việc nhà mình bị trộm đột nhập, trộm cắp tài sản; giờ đây với bộ giải pháp an ninh AI Camera Lupa tích hợp trí tuệ nhân tạo của AI Camera Hub, kết hợp mắt thần giám sát, cùng còi cảnh báo tức thì của Camera Lupa, ngôi nhà sẽ được bảo vệ 24/24 và tăng cường an ninh lên mức tối đa.

Trải nghiệm bộ giải pháp an ninh AI Camera Lupa

Bộ giải pháp an ninh toàn diện AI Camera Lupa gồm 2 sản phẩm chính:

Camera Lupa

Camera Lupa giữ vai trò giám sát, ghi hình ảnh, truyền dữ liệu tới AI Camera Hub và nhận yêu cầu cấu hình, điều khiển từ AI Camera Hub.

AI Camera Hub

AI Camera Hub là trung tâm xử lý thông tin của bộ giải pháp an ninh. Nhờ tích hợp AI- trí thông minh nhân tạo, AI Camera Hub có thể phát hiện xâm nhập trái phép và phát tin cảnh báo tức thì tới điện thoại người dùng, chỉ đạo hoạt động hú còi, nháy đèn cảnh báo của Camera Lupa tới người dùng.

Quy trình xử lý thông tin với AI Camera Hub

Đặc biệt, bộ sản phẩm có thể tích hợp với các thiết bị trong hệ sinh thái nhà thông minh như rèm cửa, vòi phun nước, hệ thống chiếu sáng. Đây chính là chìa khóa giúp phát tín hiệu cảnh báo và đuổi trộm ngay khi phát hiện chuyển động trong khu vực có camera.



Các tính năng giúp AI Camera Lupa giải quyết bài toán an ninh vượt trội so với camera thông thường như khoanh vùng an ninh, cảnh báo tức thì nhờ trí tuệ nhân tạo AI hay ghi lại hình ảnh màu sắc nét, sống động vào cả ban đêm nhờ độ phân giải 2K. Bên cạnh đó, người dùng có thể quản lý dữ liệu chủ động, an toàn nhờ khả năng lưu trữ lớn trên Cloud và thẻ nhớ. Bộ giải pháp cũng mang đến đa dạng lựa chọn nhờ bộ sản phẩm Camera trong nhà, ngoài trời, tất cả đều tích hợp dễ dàng vào nhà thông minh Lumi, gia tăng trải nghiệm sống tiện nghi.

Với AI Camera Lupa, hệ thống camera không còn chịu cảnh bó tay trước các vụ trộm

Ra mắt vào ngày 10/04/2023, giải pháp AI Camera Lupa - Cảnh báo thông minh, an ninh toàn diện đã và đang đón nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khách hàng và các đơn vị cung cấp thiết bị an ninh. Người dùng có nhu cầu tìm hiểu và nhận tư vấn miễn phí có thể truy cập trang web của 2 đơn vị sản xuất Pavana và Lumi Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết và nhận chính sách ưu đãi hấp dẫn nhất.