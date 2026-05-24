Campuchia: Hai vụ tai nạn thảm khốc trong buổi sáng khiến 14 người chết, 93 người bị thương

Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra tại tỉnh Kampong Chhnang, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 60 km về phía bắc, khi một xe tải chở hàng đâm vào một xe thùng chở công nhân đến nhà máy. Theo thông báo của Bộ Lao động Campuchia, 9 người đã thiệt mạng và 53 người bị thương.

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra tại tỉnh Svay Rieng, phía đông nam Campuchia, khi một chiếc xe buýt chở công nhân lao ra khỏi đường và lật nghiêng, khiến 5 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Hiện trường một trong hai vụ tai nạn sáng 23/5 ở Campuchia. (Ảnh: Phnom Penh Post)

Bộ Lao động Campuchia bày tỏ “sự bàng hoàng trước hai vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra cùng lúc” và kêu gọi tuân thủ nghiêm túc luật giao thông để phòng tránh tai nạn.

Nguyên nhân các vụ tai nạn đang được điều tra.

Các nhóm bảo vệ quyền lợi người lao động ở Campuchia từ lâu đã kêu gọi cải thiện an toàn vận chuyển công nhân, thay thế các xe thùng chở công nhân bằng xe buýt và các phương tiện có ghế ngồi khác.