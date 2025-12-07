Cận cảnh cảng cá 280 tỷ đồng vừa đưa vào khai thác tại Hà Tĩnh

Cảng cá Cửa Nhượng được khởi công đầu năm 2024 và hoàn thành, chính thức mở cảng đưa vào sử dụng từ ngày 20/11. Công trình có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 5 ha, đáp ứng các tiêu chí của cảng cá cấp II theo Luật Thủy sản. Đây được đánh giá là cảng cá hiện đại bậc nhất miền Trung.