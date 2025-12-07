Cận cảnh cảng cá 280 tỷ đồng vừa đưa vào khai thác tại Hà Tĩnh
Cảng cá Cửa Nhượng ở xã Thiên Cầm vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa vào hoạt động. Với tổng vốn đầu tư 280 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 5ha, cảng có khả năng tiếp nhận khoảng 100 lượt tàu mỗi ngày và sản lượng thủy sản qua cảng ước đạt 16.000 tấn/năm.
29-11-2025
26-11-2025
24-10-2025
Cảng cá Cửa Nhượng được khởi công đầu năm 2024 và hoàn thành, chính thức mở cảng đưa vào sử dụng từ ngày 20/11. Công trình có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 5 ha, đáp ứng các tiêu chí của cảng cá cấp II theo Luật Thủy sản. Đây được đánh giá là cảng cá hiện đại bậc nhất miền Trung.
Theo thiết kế, cảng cá này đáp ứng quy mô cảng cá cấp II với các tàu công suất 400CV cập cảng, năng lực cập tàu đạt 100 lượt/ngày, lượng thủy sản qua cảng khoảng 16.000 tấn/năm.
Cảng hiện đã chính thức đưa vào vận hành với hệ thống cầu cảng dài tổng cộng 270m, trong đó 150m dành cho tàu công suất 400CV và 120m dành cho tàu dưới 150CV. Luồng vào cảng bảo đảm điều kiện an toàn cho tàu thuyền ra vào trong mọi thời điểm.
Sau khi tàu thuyền cập cảng, hải sản được đưa vào khu vực tiếp nhận và phân loại với diện tích 2.400 m². Bên trong cảng các hạng mục phục vụ được xây dựng đồng bộ, bảo đảm quy trình tiếp nhận, phân loại và trung chuyển diễn ra thuận lợi.
Dự án còn bao gồm các hạng mục như: Lắp đặt hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa; xây dựng kè bờ, đê chắn cát, đường nội bộ trong cảng; hệ thống chiếu sáng; nhà điều hành, nhà làm việc cho lực lượng thanh tra…
Từ khi cảng mở cửa và đi vào hoạt động, lượng tàu thuyền cập bến ngày càng đông, tạo không khí nhộn nhịp tại khu vực.
Nhiều loại hải sản sau khi đánh bắt được thu mua và giao dịch trực tiếp ngay tại cảng, giúp rút ngắn thời gian trung chuyển và nâng cao giá trị sản phẩm. Nhờ vậy, ngư dân rất phấn khởi vì đầu ra ổn định, việc mua bán thuận lợi hơn, thu nhập cũng được cải thiện đáng kể.
Theo đánh giá của chính quyền xã Thiên Cầm, công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về hạ tầng hậu cần nghề cá, mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho tàu thuyền khi cập bến, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và nâng cao đời sống ngư dân.
Ngoài giá trị kinh tế, cảng cá Cửa Nhượng còn được kỳ vọng tạo thêm động lực cho du lịch biển Thiên Cầm. Sự kết nối giữa kinh tế biển, hậu cần nghề cá và du lịch sẽ hình thành chuỗi phát triển mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Hà Tĩnh trong thời gian tới.
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/can-canh-cang-ca-280-ty-dong-vua-dua-vao-khai-thac-tai-ha-tinh-post1802363.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM