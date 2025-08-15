Cận cảnh cầu Trà Khúc 1 - biểu tượng 60 năm trước ngày được xây mới

Dù nhiều cầu mới đã mọc lên, thế nhưng cầu Trà Khúc 1 vẫn là trục giao thông chính và đóng vai trò huyết mạch, kết nối toàn bộ khu vực phía bắc tỉnh với trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, mỗi ngày đón hàng chục nghìn lượt phương tiện qua lại.