Cận cảnh cầu Trà Khúc 1 - biểu tượng 60 năm trước ngày được xây mới
Sau 60 năm phục vụ, cầu Trà Khúc 1 (tỉnh Quảng Ngãi) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều trụ cầu bị bong tróc bê tông, trơ thép, hoen gỉ…, cầu Trà Khúc 1 sẽ được xây mới với tổng vốn gần 2.200 tỷ đồng.
Cầu Trà Khúc 1 (trước đây gọi là cầu Trà Khúc) là cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi, từng là trục chính trên tuyến Quốc lộ 1A.
Cầu được xây dựng từ năm 1964 với kết cấu dầm thép liên hợp, dài 643m, gồm 19 nhịp, mỗi nhịp 24m, bề rộng mặt cầu 7,5m, vỉa hè khoảng 0,5m.
Công trình được xây dựng bằng hệ cọc thép chống gỉ làm trụ chịu lực. Mỗi cọc đường kính 70cm, cấu tạo đa lớp: thép bọc bê tông bên ngoài, bên trong nhồi bê tông mác cao và lõi thép. Dầm thép bản liên hợp, cao 1,8m, liên kết ngang để tăng độ vững chãi.
Dù nhiều cầu mới đã mọc lên, thế nhưng cầu Trà Khúc 1 vẫn là trục giao thông chính và đóng vai trò huyết mạch, kết nối toàn bộ khu vực phía bắc tỉnh với trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, mỗi ngày đón hàng chục nghìn lượt phương tiện qua lại.
Sau 60 năm phục vụ, cây cầu này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều trụ cầu bị bong tróc bê tông, trơ thép, hoen gỉ…
Cầu từng được gia cố, sửa chữa nhiều lần, chủ yếu bảo dưỡng mặt cầu, khe co giãn. Năm 2015, sau kiểm định kết luận cầu yếu, Quảng Ngãi cấm xe khách và xe tải lưu thông.
Hiện chỉ cho phép ô tô con, xe máy và người đi bộ. Mùa lũ, khi mực nước chạm báo động 3, cầu buộc phải phong tỏa.
Theo ghi nhận của PV, nhiều trụ cầu trơ thép, bê tông bong tróc, mặt cầu vá chằng vá đụp, lan can hoen gỉ. Công trình đã quá tải trước nhu cầu vận tải tăng nhanh và quá trình đô thị hóa.
Trước thực trạng cầu Trà Khúc 1 xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt dự án xây dựng cầu Trà Khúc 1 mới tại vị trí hiện nay, thuộc nhóm B, tổng vốn gần 2.200 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh (trong đó hơn 1.836 tỷ đồng cho xây dựng). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.
Cầu mới dài hơn 577m, phần cầu chính dạng dây võng dài 522m, rộng 28m, tải trọng thiết kế HL93, kết cấu thép – bê tông cốt thép – bê tông cốt thép dự ứng lực. Đường dẫn đạt tiêu chuẩn đường phố chính, tốc độ 60km/giờ. Nút giao phía bắc rộng 28m, phía nam 28-44m, tổ chức giao thông bằng đảo xuyến, vạch sơn, biển báo. Nút giao Tôn Đức Thắng là giao khác mức, có hầm chui rộng 11,5m, tĩnh không 3,5m.
Theo UBND tỉnh, dự án sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, tăng năng lực kết nối cửa ngõ phía bắc với trung tâm tỉnh. Đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc bên sông. Phương án thiết kế được chọn qua thi tuyển kiến trúc toàn quốc, lấy cảm hứng từ hình tượng bờ xe nước.
Sau khi hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 cũ sẽ được tháo dỡ, khép lại hành trình 60 năm đồng hành cùng người dân Quảng Ngãi.
